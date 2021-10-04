 俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2022

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时政风云

俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

全球关注俄罗斯入侵乌克兰时，台湾政府重申会强化台海军事因应整备，社会上也高度讨论乌俄情势。德国之声在台北街头采访民众，了解他们是如何看俄罗斯入侵乌克兰以及他们认为，若中国入侵台湾，国际会援助台湾吗？

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