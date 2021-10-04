俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

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全球关注俄罗斯入侵乌克兰时，台湾政府重申会强化台海军事因应整备，社会上也高度讨论乌俄情势。德国之声在台北街头采访民众，了解他们是如何看俄罗斯入侵乌克兰以及他们认为，若中国入侵台湾，国际会援助台湾吗？
俄罗斯向乌克兰发动进攻的第二天，拒绝称此举为“入侵”的中国的立场继续受到关注。在批评欧美和台湾对俄制裁措施的同时，北京还放宽了一项对俄的贸易限制。
在全球舆论关注乌克兰局势激化的背景下，台湾总统蔡英文表示将强化台海军事因应整备。中国政府则批评这是“蹭热点”。
俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。
俄罗斯对乌克兰动武之后，德国媒体十分关注中国在这场危机中扮演怎样的角色。《法兰克福汇报》批评西方紧盯中国的战略让俄罗斯钻了空子；《明镜在线》指出，中国对西方的反感使其不愿向侵略者亮红牌。
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