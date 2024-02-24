俄罗斯入侵乌克兰：十年而无止境？

（德国之声中文网）乌克兰演员柳什纳（Maryna Lyushyna）本想在2022年2月24日那天开设儿童巧克力烹饪课程。她在前一天晚上就摆好了桌子，期待着孩子们来到她位于乌克兰北部科诺托普的私人青年剧院。

这位两个孩子的母亲当晚失眠了。她听到了噪音，一开始她以为是电车的声音。她说：“早上七点，一位女友打电话给我说，‘打开电视，打仗了’。”

科诺托普距离俄乌边境约80公里。两年前，该镇曾在数小时内被俄罗斯军队包围。虽然遭到抵抗，但双方力量悬殊，乌克兰军队不得不撤退。后来，乌克兰军队再次解放了这座城市。

在战争的最初几天，柳什纳逃到城郊的母亲那里。在那里，她遇到了俄罗斯士兵：“我问他们：你们在这里干什么？”回答是：“我们是来抓泽连斯基总统的。”

她愤愤不平地说，就好像乌克兰不是一个独立国家一样。柳什纳说，占领者本以为他们会受到欢迎，没想到事实并非如此。

乌克兰是棋子？

三天后，柳什纳逃到了乌克兰西部，并从那里与数百万同胞一起逃到了欧盟。如今她生活在德国波恩。她的丈夫则留在了乌克兰。

至今，她仍然感到困惑：“我没想到会发生一场大战。在21世纪的欧洲中部怎么会发生这样的事情？”

柳什纳指责西方将乌克兰视为棋子和谈判筹码：“欧洲那时在观察和等待，看我们是否会被杀死。”

事实并非完全如此。在俄罗斯入侵乌克兰前，美国、英国和其他一些国家已在向基辅提供武器。德国后来加入，现在是为乌克兰提供援助最多的国家之一。

蒙面人占领克里米亚

当时，即使在乌克兰，许多人也感到惊讶。尽管俄罗斯的侵略早在八年前吞并克里米亚时就已经开始了。2014年2月27日，身着无国徽制服的蒙面武装人员占领了克里米亚半岛上的议会和地区行政机构，俄罗斯总统普京后来承认他们是俄罗斯士兵。

乌克兰遭到了严重削弱，基辅的反对派抗议迫使亲俄总统亚努科维奇（Viktor Janukowitsch）逃往俄罗斯。

但亲西方的新政府也不敢用武器保卫克里米亚。西方建议基辅保持克制——即使2014年春季乌克兰东部顿巴斯煤矿区爆发了热战，西方也没有推出严厉的对俄制裁。

俄罗斯让自己的人领导顿涅茨克和卢甘斯克的亲俄武装，并秘密为他们提供越来越多的武器。西方则试图通过谈判冻结冲突。乌克兰没有实施戒严令。这场战争当时被称为“反恐行动”。

图为2014年3月克里米亚半岛上的俄罗斯士兵

乌克兰是否当时应该为克里米亚而战？

这一切都导致对于许多人来说，战争似乎离他们很遥远。“大多数乌克兰人并没有意识到这是他们的战争”，柳什纳说。

但乌克兰人科苏布（Maksym Kosub）并非如此。这位来自基辅的口译员还记得，2014年6月，他在俄罗斯大使馆前的集会上呼吁断绝关系。

“我当时就明白了： 这是战争”，科苏布说。他志愿前往顿巴斯前线执行任务，结果受了伤。他当时是阻挡俄罗斯的少数爱国力量之一。在2022年2月乌克兰遭到入侵后，他再次加入乌克兰军队作战。

乌克兰是否应该为克里米亚而战？许多乌克兰人都这么认为。

柏林智库科学与政治基金会（SWP）的乌克兰问题专家斯图尔特（Susan Stewart）说：“我很想说，他们应该尝试一下。”

不过，她指出了当时“基辅领导层的软弱”。俄罗斯2014年沿乌克兰边境部署了军队，当时已经威胁要发动大规模入侵。克里米亚的乌克兰军队士气低落，大部分人叛逃。

十年来的变化

2015年至2022年期间，顿巴斯的战争看似冻结，但实际上却是一场导致成千上万人伤亡的阵地战。为什么西方当时会认为一切将维持现状呢？

为什么西方当时不向乌克兰提供重型武器，反而继续规划与俄罗斯合作的北溪2号管道等重大项目？乌克兰问题专家斯图尔特解释说，西方认为一体化可以防止欧洲战争。

乌克兰的无人机战争

自2022年以来，乌克兰发生了很大的变化。如今是一名战士的科苏布说：“我们继续为乌克兰而战，即使代价非常高昂。”他表示，乌克兰军队发生了很大变化，变得更加专业了，尽管仍然存在一些问题。

科苏布说：“社会表现出了很强的自我组织能力。”他举例说，十年来，志愿者们一直在为军队提供汽车、夜视镜和药品。

科苏布认为，这场战争将旷日持久、伤亡惨重，最终乌克兰会取得胜利。回顾过去时，他说：“每个人都低估了普京和他藐视规则的意愿。”

柳什纳也相信乌克兰将胜利。这位女演员说，战争让她变得更加坚强，让她对俄罗斯、俄语和俄罗斯文化更加不妥协。她希望在某个时候回到丈夫身边，但不再住在科诺托普，而是住在乌克兰西部，因为“那里更安全。”她表示，俄罗斯在未来仍将是一个危险的邻国。

柏林智库的乌克兰问题专家斯图尔特不愿做出超过一年的预测。她认为，俄罗斯方面不会有太多“惊喜”。在西方的支持下，乌克兰将坚持下去，但战争的疲惫正在变得越来越明显。

这位专家说：“我们对这一点考虑得太少了，那就是假设乌克兰失败了，会发生什么。”她表示，那样的话，代价将“高得多”。

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