俄罗斯入侵乌克兰“割裂”海外华人

（德国之声中文网）战争开始的第三天，在美国田纳西州工作的华人Maggie(化名)说自己实在忍不住了，买了新手机，“不装微信，不装一切和中国有关的东西”。她老家离爆发“铁链女事件”的徐州丰县不远，她自嘲地说，丰县生育了八个孩子的女性被铁链拴住的视频曝光之后，她本以为中学同学群里会热烈讨论这件事，没想到大家纷纷保持沉默，而当俄罗斯入侵乌克兰之后，同学们因为战争都非常兴奋，热血沸腾地表达支持，希望中国可以有样学样“武统”台湾。她震惊于曾经朝夕相处的同学竟然会有“俄罗斯善意入侵，乌克兰恶意抵抗”这种言论。已经移民的她觉得既愤怒又绝望，同时也觉得“世界不会好了”。Maggie此前还曾计划等疫情缓和之后，回中国和这些曾经玩得很好的朋友欢聚一堂，但现在她已经退出这个同学群，也直言，看到了他们这些言论之后，以后连和他们一起吃吃喝喝都不太可能了。

住在得州的张玉（化名）也同样经历了和老同学“割席”的不舍与痛苦。她有不少在就读新闻系之后在中国从事内容创作方面工作的朋友，当她看到这些朋友不经过事实核查就相信俄罗斯卫星社和RT（今日俄罗斯）——这两家媒体因为在战争期间发布俄罗斯官方炮制的假新闻被许多西方社交媒体制裁——的“新闻”时，忍不住和这些朋友进行探讨。但是谈话过程并不愉快，在对方坚持认为这场战争不是“侵略”之后，她意识到也没有什么继续讨论下去的必要了。田纳西州的Maggie也表示，在国内的朋友继续和她讨论俄乌战争时，她亦表示“为了我们的友谊，就不要聊了”。

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



记者在微信群和朋友圈里目睹，许多海外华人提到不得不在微信好友中删除那些持续转发被证明是假新闻的内容的“好战分子”。朋友Tony在私下给记者看了一位共同好友兼业内受人尊敬的前辈支持普京发动战争的发言，直言没有想到。在加拿大做记者的徐露在自己的推特写下”我从中国社交媒体上看到了很多支持战争的争论，太刺耳了。人们会这样谈论战争让我心碎，”

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曾经在中国做过微博内容审查，互联网内容运营的刘力朋（Eric Liu）亦对德国之声表示，近阶段，战争狂热的言论非常突出，近年来，中国的互联网上虽然不断有反美反西方的言论与思潮出现，但都没有像现在这样有大规模的“跟全世界其他地方价值观格格不入的言论”。而对互联网审查颇有研究的他认为中国一直以来的互联网审查制度是造成这样的情况的一个主要原因。

刘力朋提到《新京报》旗下《世面》微博2月22日显然是不慎发出的一条消息：“对俄不利，亲西方的不发”。根据过往经验，他认为该条微博很像是中国媒体内部收到的宣传部门指令——特别是其中关于评论的部分：“评论进行精选控制，先开精选，然后把合适的评论放出来”。该指令在战争即将开始之前被放出，“为宣传定下一个基调”。

观看视频 02:20 男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

根据刘力朋的分析，网信办得到的指令和媒体不同，而且往往更严格。媒体的行为要和外交部展示出来的形象一致——尽量在表面上“看起来”中立。但是在中国的互联网上，除了直接评价/影射普京，影射台湾这些内容以外，许多在常人印象中并不敏感的内容例如采访乌克兰人和海外的乌克兰人；描述战争中的惨烈；讲述留学生撤侨的经历这些内容，也都被删除。甚至一些大媒体亦都只能主动或者被迫删除辛苦采访之后完成的稿件，包括界面新闻《全世界乌克兰人最艰难的一天》；凤凰网在人间《炮火中的乌克兰，一个中国男人决定为爱留下》等。

“这个事件把长期以来五毛和粉红的话语都揉到一块了”，刘立朋在接受采访时总结道。他认为，互联网上许多流行已久的话术都能够运用到这次战争中，而使用了这些话术的观点传播地非常快，很快就成为了互联网上占据主流地位的声音，持有异见的人的声音很快被淹没了，或者被挤出了主流社交媒体。

俄乌是“离婚夫妻”？

刘力朋还举了几个话术作为例子，它们都不是最近才有的“新发明”。比如“国家在下一盘很大的棋”——所以普通人怎么能随便支持乌克兰呢。又如最初传播广泛又因为恶劣影响被叫停的的“收留乌克兰美女”的叫嚣，过去也有不少“收复台湾岛，活捉林志玲”的言论，只是未有如此广泛的传播。还有能够顺利把话题岔开的“whataboutism”，如果有人说要支持乌克兰，就会被问，怎么不支持伊拉克，怎么不支持阿富汗，怎么不支持索马里，怎么不支持北美的印第安人，无穷无尽。将国家的形象拟人化，之前共青团中央曾经推出江山娇与红旗漫这两个受到许多批评的漫画形象，这次广为流传的网络言论里，则把俄罗斯和乌克兰比喻成离婚的夫妻，入侵主权国家被认为是男人“管教”女人，恰巧迎合了中国网络上流行的男权主义。

这些已经流传开来的话术这一次被非常多的网民传播，每一个社交软件上讨论俄乌战争的人都很多。刘力朋解释道，这样的话术在“墙内”的互联网上反复出现，是“快速高强度洗脑”。也因此，人们看到反战和支持乌克兰的内容下的回复帖子，连句式的变化都很小。

观看视频 02:23 大敌当前 乌克兰人回国参战

和主流媒体的宣传相比，中国自媒体上的许多文章中对普京“大帝“的个人崇拜，对战争的推崇，甚至要求用核战争给欧美国家一些教训的言论更加露骨。刘力朋对此并不感到奇怪：“自媒体只有写安全的话题才能获得十万加的阅读量”，而事实也证明，支持和平支持乌克兰的许多自媒体文章都被删除。

反西方情绪的来源

已经出国很久，并且在美国和法国都有从事对外贸易工作的前媒体人吴菊生也认为中国网络舆论并不是彻底的“一边倒”，但是大部分舆论都是亲俄的，而这种情况的出现跟中国官方长期的舆论环境营造是密不可分的。他表示：“反西方舆论在中国很久以来都是一种常态，甚至可以说是中国版的’政治正确‘。这种状况的出现当然是中国官方乐见的，或者说就是它们一手造成的。”根据他的观察，许多中国民众特别热衷于各种战争场面的“观赏”，只要战争不是爆发在自己头上，他们中的很多人都会表现得“兴高采烈”。常常在华人媒体上撰写政治时评类有关文章的他，觉得没有必要细究这些言论，因为不值得。他和刘力朋持有类似的观点，即许多发表情绪和倾向特别强烈的观点的人，都不知道自己在说什么，他们无论对俄罗斯与乌克兰之间的历史纠纷，还是北约东扩，都不甚熟知。

吴菊生表示已经出国很久，所以在朋友圈里，已经不太会碰到这样特别极端的言论，即使碰到了，他亦认为“不应该太将这些人的胡言乱语当一回事”。这些言论并不能于感情上太过触动他，在理性地分析时，他觉得这个社会的教育亦应该为这些言论的出现负上一定责任，特别是中国现在这种“长期的、沉浸式统一教育”。他认为这些发表极端言论的人的出现，是因为教育体制“并没有从小教会他们如何地正确看待这个世界、看待人类的和平相处，以及基本应该具备的同理心、同情心。”

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。





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