俄罗斯入侵乌克兰以来德、法、意领导人首次访问基辅

（德国之声中文网）美联社报道称，三国领导人夜间在专列餐车车厢进行了长时间的沟通与交流，协调与乌克兰总统泽连斯基会面时将要采取的一致立场。

罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）周四也前往基辅访问。

马克龙在到达基辅火车站后表示，他们将同乌克兰官员了解谈论乌克兰的“现状和未来”。

德新社报道说，肖尔茨总理表示，德、法、意三国领导人在展示欧洲对乌克兰的团结的同时，也会承诺保持对乌克兰的财政和人道主义帮助，以及武器供应。

肖尔茨在途中就已经再度表示，只要是“为乌克兰的独立奋斗”所需，就会提供这种援助。

肖尔茨还表示，对俄罗斯的制裁也很重要，制裁可能会促使莫斯科撤军。

为何此时访问基辅？

对于为何三国领导人选择在此时机访问基辅的问题，法国政府一名官员回应说，他们认为最好在下周欧盟峰会召开之前开展这一次访问。下周的欧盟峰会将讨论乌克兰加入欧盟的申请。

路透社报道说，欧盟行政部门预计会在周五提议乌克兰成为欧盟的正式候选申请国。这将是欧盟做出的一个十分重要的政治姿态，不过欧盟成员国之间的看法分歧很大。

预计在会谈中，泽连斯基会要求来访者向乌克兰提供更多的武器，帮助处境艰难的乌克兰军队抵御俄罗斯的入侵。

基辅方面一直指责法国和德国在向乌克兰提供武器方面拖拖拉拉，将自己的经济繁荣放在乌克兰的自由和安全之上。

一位来自欧盟国家的高级官员说，泽连斯基“处于一个非常困难的境地：乌克兰军队不仅需要武器，而且还越来越缺乏战斗人员”。

乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andriy Melnyk）在接受德新社采访时说，肖尔茨访问基辅是一个“重要的信号”，但是他也强调，肖尔茨应该承诺提供更多的军事支持。

他说：“乌克兰人希望总理不要空手而来，而是在他的旅行箱中带来一揽子实在的军事援助。”

他说，柏林需要迅速向基辅提供它已经承诺的火炮系统，并提供其他“现代防空系统”以保护平民的生命安全。

梅利尼克还说，肖尔茨还应该“宣布确保乌克兰获得欧盟候选国地位，同时不附加任何条件”。

访问伊尔平

肖尔茨、马克龙、德拉吉以及罗马尼亚总统约翰尼斯四人周四上午前往了基辅郊外的伊尔平镇。今年3月底，俄罗斯军队从这里撤离之后，人们在这个镇子找到大约300具尸体，其中部分是被枪杀的平民。乌克兰负责申请加入欧盟事务的特使切尔尼绍夫（Oleksij Tschernyschow）带领四国领导人参观了伊尔平镇上在俄军炮火下损毁的房屋。

战前伊尔平镇上生活的居民总数约为6万人。现如今，伊尔平的正常生活已基本恢复。公共汽车和铁路线路已经恢复，一座临时桥梁取代了在乌军撤退期间被炸毁的大桥，当地居民们也已经返回家园，清理工作正在各地进行。然而，俄军进攻所造成的破坏仍然是随处可见。

观看视频 01:10 肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

（美联社、德新社）

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