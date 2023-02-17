俄罗斯入侵乌克兰一周年

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俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。此次入侵导致双方数十万人伤亡，并带来欧洲自二战以来最大的难民危机。这场战争将如何发展？美国、欧盟、中国等国做出怎样的应对？和平何时到来？
德国之声中文网为您提供全方位报道，剖析俄罗斯入侵乌克兰一年来的方方面面。
西方盟友对南非即将与俄罗斯和中国举办联合海军演习感到不满。南非政府为什么会选择和普京交好？
從送物資到正式參軍，台灣青年呂子豪在戰爭前線看見了什麼？挺進烏東戰略要地伊久姆（Izium）的他，如何在戰壕中生存？
乌克兰士兵开始在波兰接受德制豹2坦克的驾驶训练。第一批豹2将在三月底抵达前线。专家表示，坦克本身不会改变战场上的形势，但能让乌克兰再次发动进攻。
俄烏戰爭爆發將滿1年，期間約有10位台灣人前往烏克蘭擔任志願兵，其中1名台籍青年曾聖光不幸戰死沙場，震撼全台。隨著台海局勢升溫、「今日烏克蘭，明日台灣」的說法甚囂塵上，這些親臨戰場的台灣青年，能帶給該島什麼省思？
慕尼黑安全会议2月17日即将召开——在俄罗斯入侵乌克兰近一年后。多级世界中的新冲突主导着这次会议，而新的联盟也在形成。慕安会在周一发布了年度《慕尼黑安全报告》，为今年的会议定下基调。
由于俄罗斯的阻挠，乌克兰小麦无法从海路运出去因而滞留在欧洲，而粮食贸易商宁愿采购价格更为低廉的乌克兰粮食，这使得小麦价格下跌，波兰农民在困境中挣扎。他们呼吁寻找一种解决方案，既能解决他们的生存问题，又能将粮食运送到最需要的地方。
美国驻欧洲陆军前总司令霍奇斯告诉德国之声，西方应该向乌克兰提供战斗机。他说，提供战斗机可能会帮助乌克兰在年内取得胜利。否则按照西方目前的援助水平，可能需要三到五年的时间才能击败俄罗斯。
记者古梅纽克和诺贝尔和平奖获得者马特维丘克有着相同的目标：记录俄罗斯在乌克兰可能犯下的战争罪行，并将犯罪者绳之以法。
从伦敦到巴黎再到布鲁塞尔，泽连斯基与各国领导人的会谈几乎只有一个重大议题：乌克兰要求提供西方先进战斗机。他在欧洲议会演讲时，还强调乌克兰正在为捍卫欧洲东部边界而战。
SpaceX表示正在采取措施限制乌克兰将星链服务用于军事目的。乌克兰官员提醒马斯克，必须在乌克兰和俄罗斯之间二选其一。
国际调查人员得出的最新调查结果显示，俄罗斯总统普京在2014年7月发生的马航客机MH17在乌克兰东部地区上空遭击落的事件中扮演了角色。不过，现有的证据尚不足对普京提起诉讼。
乌克兰总统泽连斯基2月8日出访英国，呼吁为乌克兰提供西方先进战斗机。伦敦方面已经宣布，将为乌克兰军人提供战斗机飞行员培训。随后，泽连斯基将前往巴黎与布鲁塞尔会晤法、德以及欧盟领导人。
德国联邦经济部和国防部共同宣布，经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。德国国防部长皮斯托里乌斯访问基辅时表示，到今年夏天应该可以提供多至25辆该型号的坦克。
据商业新闻网站“商业内幕”报道，德国政府将再向乌克兰提供187辆豹1主站坦克，但目前维修保养这些坦克的资金尚无着落，而且这些坦克最早要等到夏天才能交付使用。
据以色列前总理贝内特回忆，俄罗斯总统普京曾在乌克兰战争开始时承诺不杀害乌克兰总统泽连斯基。此外，德国总理肖尔茨也于近日回忆了他和普京的通话，表示普京没有威胁过要袭击德国。
西方盟国在周五承诺向乌克兰提供精确制导火箭弹与导弹系统。乌克兰继续要求西方的战斗机。此外，西方同意对俄罗斯的石油产品进一步实行价格限制，试图通过瞄准俄罗斯总统普京的关键出口来进一步限制其战争资金。
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