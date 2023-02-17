俄罗斯入侵乌克兰一周年

慕安会发布安全报告 中国宣布派王毅与会并访俄

慕尼黑安全会议2月17日即将召开——在俄罗斯入侵乌克兰近一年后。多级世界中的新冲突主导着这次会议，而新的联盟也在形成。慕安会在周一发布了年度《慕尼黑安全报告》，为今年的会议定下基调。