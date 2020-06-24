俄罗斯修宪：到底在修什么？

（德国之声中文网）尽管俄罗斯的新冠疫情尚未结束、每天仍有近8000新增病例，但从本周四（6月25日）开始，俄罗斯人被呼吁在一周内前往投票站参与修宪公投。这将带来深远影响。公投否决修宪的可能性很小，因为尽管普京的民望有所下降，但他仍然拥有非常稳定的铁粉群体。



修宪后普京的任期将不再受限？



根据俄罗斯现行法律，普京最晚要在2024年结束总统任期--也就是他这次的两届任期后。不过，普京看起来似乎没打算就这样退休。





通过修宪，普京可以让自己破例，在2024年再次参与总统选举。不过，这位俄罗斯总统在不久前称，他还没有想好，到底要不要继续干下去。无论如何，在宪法修正案通过后，至少在理论上存在普京再干两届、直至2036年的这种可能。



对于其他未来的总统候选人，修宪则意味着更多限制：目前的规定是俄罗斯总统在一次任期届满时只能连任一次，而未来则规定一个人最多任两届总统。



扩充总统权力



俄罗斯现在已经是总统制共和国，赋予国家元首非常广泛的权力。然而在修宪后，总统手中的权力将进一步扩大。宪法修正案中写道，总统可以"领导政府日常工作"，这意味着，对于这个国家未来的发展方向，政府将不再具有决定权，而是只能依据总统的倡议来"组织工作"。



在修宪通过后，总统可以继续任命总理。目前，这一任命需要国家杜马的认可。在未来（如果修宪通过），这里将发生一个重要变化：如何国家杜马三次否决了总统的任命，那么总统仍然可以任命一位总理，而无需像目前一样宣布新的议会选举。新变动还有，未来总统可以更容易地更换总理，无需像目前一样解散整个内阁。以后，一些内阁部长将直接归属总统管辖。



此外，总统未来也能发起对宪法法院和最高法院法官的免职。虽然免职通过仍需俄罗斯议会上院--也就是联邦委员会--的批准，但这被看作是走形式。因为总统也可以任命联邦议会的参议员，其中包括7名终身参议员。总统也可以为自己在联邦议会保留一个终身席位，这将让他在总统任期结束后仍然拥有政治豁免权。







如何动员俄罗斯选民？



在这次公投的官网上，没有针对这次公投将为普京破例、2024年再次竞选总统的公开信息，而主要谈的是修宪将给人们带来更多富裕生活。在官媒《俄罗斯报》（Rossijskaja Gaseta）上，谈到的是"社会保障权"以及更好的工作保护、负担得起的医疗保险。与宪法改革挂钩的，还有提高"生育津贴"：相当于为生育一个孩子提供相当于近6000欧元的补贴，目前要从生育二胎开始才能获得该津贴。此外，宪法修正案还规定，最低工资不得低于"最低生活保障"：根据俄罗斯官方计算，该最低保大约折合为每月135欧元。



对于保守的、倾向右翼民族主义的选民，当局希望通过强调"传统家庭观念"博好感。因此，婚姻只被定义为男女之间的结合；孩子成为国家政治的重中之重，应该接受爱国主义教育。此外，俄语也应作为"构建国家之民族的语言"写入宪法。





俄罗斯与西方的关系会发生变化吗？



新宪法还将保护俄罗斯，免受"有害的"国际法庭判决的保护。未来在俄罗斯，国际法将不再拥有优先地位。而当俄罗斯宪法法院裁决国际法与俄罗斯本国法律相冲突时，国际法将不适用。



这具体意味着什么呢？以国际社会指责莫斯科2014年在乌克兰东部击落马航MH17为例：当时机上的298人遇难，大部分是荷兰人。在海牙地方法院目前有针对4人的刑事诉讼，其中3位是俄罗斯人。同时在欧洲人权法院（EGMR）有针对俄罗斯的民事诉讼。在俄罗斯修宪后，该国将不再承认这些判决，而另一方面，目前来看俄罗斯公民仍将保留在欧洲人权法院提起诉讼的权利。