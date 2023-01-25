俄罗斯使馆：平壤结束疫情封控

（德国之声中文网）朝鲜官方则并没有证实平壤实施或解除封控的消息。去年八月，朝鲜领导人金正恩就曾宣布该国已经战胜了新冠疫情。不过，俄罗斯大使馆在脸书上发布的贴文，则披露了一些鲜为人知的朝鲜防疫状况。

俄罗斯使馆周一的贴文转发了朝鲜外交部发给驻朝外交官的一份通告。通告称平壤上周三开始实施的封控措施已于本周一被解除。

上周，俄罗斯使馆曾发布消息称，朝鲜防疫部门要求外国使团工作人员不得离开住宅，每日进行四次体温测试，并向平壤一家医院上报体温。朝鲜有关当局称，之所以采取上述措施是因为"流感及呼吸道疾病"病例的增加。不过，当局并没有提及封控措施是否同新冠病毒有关，也没有告知封控措施是否也适用于平壤普通民众。

此前，总部位于首尔的朝鲜新闻（NK News）周三（1月25日）援引一份朝鲜政府通知报道说，由于一种未指明的呼吸道疾病的病例增加，朝鲜首都平壤当局已下令实施为期五天的封控。

由于2020年初，朝鲜当局就已封锁边境，因此外界对该国的疫情状况知之甚少。由于朝鲜的医疗体制相当薄弱，因此当局除了封锁边境之外，还要求境内的外国救援组织和使团工作人员离开朝鲜。

去年五月，朝鲜当局首次承认该国出现了新冠疫情。而此前的两年半时间里，朝鲜一直拒绝接受境外的疫苗及其他救助。平壤当局宣称，该国优越的社会主义制度为民众提供了有效的保护，而其他国家则有数百万人死于新冠感染。

负责韩朝事务的韩国统一部表示，目前仍在平壤的外国使团已不足十个，其中包括中国、越南、古巴以及俄罗斯。

朝鲜官方媒体上周呼吁民众对新冠疫情死灰复燃保持警惕。《劳动新闻》称防疫是该国的"首要任务"，并呼吁民众要保持"危机意识"，因为邻国正在发生严重疫情。

一些分析人士认为，由于朝鲜目前正在筹备大型庆典活动，因此当局可能会采取一些预防性措施。最新的商业卫星图像显示，朝鲜正在筹备大规模的阅兵活动，有可能会在二月八日朝鲜人民军建军75周年之际举行大规模庆典，以宣传金家王朝的统治以及该国的核武导弹计划。金正恩也可能会利用这一计划，向外界展示其渐具规模的核导弹储备。

一个专门从事朝鲜研究的网站"三八线北部"宣称，上周五的卫星图片显示，尽管平壤实施了防控措施，但平壤东南部的一个训练场上仍在进行阅兵训练。但该国以往举行阅兵活动的平壤市中心金日成广场上则没有举行任何活动的迹象。

一些专家认为，去年朝鲜爆发新冠疫情可能同该国四月举行的一次大规模阅兵活动有关。金正恩在这次阅兵活动上宣称，朝鲜将加快核武器的研发进程，并发出威胁称，朝鲜一旦受到挑衅就会动用核武器。

朝鲜宣称，去年八月十日至今，该国没有发现一例确诊病例。去年八月十日，金正恩在一次政治会议上宣布，该国已经成功消灭了新冠病毒，此时距该国承认发现奥密克戎变异毒株感染病例仅三个月。

金正恩宣称，朝鲜成功战胜新冠病毒是得到国际社会广泛认可的医学奇迹，但专家们普遍认为，平壤当局显然操控了疫情的实际数据。

去年五月至八月，人口总计2600万的朝鲜共通报了大约480万个"发热病例"，但其中只有极小一部分被确诊为新冠感染。专家们认为，鉴于朝鲜医疗资源极其匮乏，官方通报的74个死亡病例少得令人难以置信。

朝鲜还宣称，韩国应当对朝鲜爆发疫情承担责任，因为韩国用热气球向朝鲜境内投放宣传品时，将新冠病毒传入了朝鲜境内。韩国方面称朝鲜的说辞既有悖科学，又荒唐可笑。

（美联社）

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