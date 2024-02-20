 俄罗斯以叛国罪逮捕一名美俄双重国籍者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2024

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时政风云

俄罗斯以叛国罪逮捕一名美俄双重国籍者

俄罗斯当局以叛国罪逮捕了一名美俄双重国籍者。此前，俄罗斯还逮捕了其他美国公民。普京在接受前福克斯新闻主持人卡尔森采访时表示，“可以就释放格什科维奇达成协议”。

俄罗斯安全局FSB称逮捕了一名33岁的俄美双国籍女性

俄罗斯安全局FSB称逮捕了一名33岁的俄美双国籍女性

（德国之声中文网）俄罗斯官媒塔斯社周二（2月20日）报道称，俄罗斯当局在乌拉尔山城市叶卡捷琳堡以叛国罪逮捕了一名美俄双重国籍者。

塔斯社报道说："叶卡捷琳堡联邦安全局（FSB）制止了一名拥有俄美双重国籍的33岁洛杉矶居民的非法活动。" 塔斯社没有提供这名女性的姓名，但称她"参与了向外国提供财政援助的活动"。

在俄罗斯，叛国罪最高可判处20年监禁。塔斯社发布的视频显示，一名头戴白色帽子的女性被戴上手铐。

据报道，自2022年2月以来，她在为一个乌克兰组织募捐，而该组织正在帮助乌克兰军方。俄罗斯于2022年2月24日发动入侵乌克兰的战争，并称之为"特别行动"。

俄罗斯逮捕外籍公民是为交换

此前，俄罗斯还逮捕了其他美国公民，如去年逮捕的《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）。

最近在叶卡捷琳堡逮捕的这名女性可能会给美国总统拜登领导的政府带来更大压力，迫使其与俄罗斯达成一项囚犯协议。

本月早些时候，俄罗斯总统普京在接受前福克斯新闻主持人卡尔森（Tucker Carlson）采访时表示，"可以就释放格什科维奇达成协议"。

2022年12月，俄罗斯与美国进行了一次囚犯交换，用美国篮球运动员格里纳（Brittney Griner）交换了俄罗斯军火贩运商布特（Viktor Bout）。

（路透社、法新社）

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