俄罗斯从基辅地区撤军 恐重组攻打乌东

（德国之声中文网）据美联社援引一位不愿透露姓名的美国国防官员表示，俄罗斯已经从基辅和切尔尼戈夫地区（Chernihiv）撤出了估计24000人或更多官兵，并将他们派往白俄罗斯或俄罗斯进行补给及重组。之后可能将其再派往东部地区作战。

另一名不愿公布姓名的西方官员也向美联社表示，俄罗斯可能需要一个月的时间来重新集结，以便对乌克兰东部发动大规模进攻。

据报道，目前已经有越来越多的正规编制部队与俄罗斯招募的雇佣兵进入顿巴斯地区。乌克兰副总理伊琳娜·韦列舒克（Iryna Vereshchuk）敦促平民从这个主要讲俄语的地区撤离。"我们将无法帮助他们"，她说。

自2014年以来，乌克兰军队一直在顿巴斯地区与俄罗斯支持的分离主义分子作战。在2月24日的入侵行动之前，莫斯科宣布承认卢甘斯克和顿涅茨克地区为独立国家。

据俄新社援引顿涅茨克分离主义武装力量发言人巴苏林（Eduard Basurin）的话称，其武装已经摧毁了乌克兰南部港口城市马里乌波尔市的乌克兰军队。上周末，巴苏林称，仍有几千名乌克兰战斗人员留在马里乌波尔，他们没有控制城市，但能够在地下通道走动并在个别情况下进行抵抗。

坠落在切尔尼戈夫一家民宅处的一架俄军飞机残骸

马里乌波尔市长：已有5000多名平民丧生

马里乌波尔（Mariiupol） 市长瓦迪姆·博伊琴科（Vadym Boichenko）说，在俄罗斯对该市数周的轰炸和街头巷战中，有5000多名平民丧生。其中包括210名儿童。该市90%以上的基础设施被摧毁，其中包括医院。此外，食品、燃料、医药供应早已被切断，平民房屋遭到狂轰乱炸。英国国防官员，称仍有16万人被困在这座战前拥有43万人口的城市里。由红十字会协助的一个人道主义者救援车队多日来试图进入该城，但一直没有成功。如果占领马里乌波尔，俄罗斯可以打通通往2014年吞并的克里米亚半岛的走廊。

乌克兰呼吁北约提供更多武器

乌克兰总统泽连斯基在周三夜间的讲话中也警告说，俄罗斯军队正在为在东部发动新攻势做准备。他强调，乌克兰也在为战斗做准备："我们将战斗，我们不会退缩。我们将寻求所有可能的选择来保护我们自己，直到俄罗斯开始认真谋求和平。这是我们的土地。这是我们的未来。我们不会放弃。"泽连斯基还呼吁西方对俄罗斯进行更严厉的制裁，除了不进口俄罗斯煤炭外，也对俄罗斯石油实施禁运。他说，俄军在布查（Butscha)针对平民的暴行再次显示，西方目前对俄罗斯采取的行动还远远不够。

乌克兰外交部长库勒巴（Dmytro Kuleba）敦促北约提供更多的武器，以帮助乌克兰防止更多这样的暴行。他在本周四抵达布鲁塞尔北约总部参加北约外交部长会议时表示，"我的议程非常简单，那就是武器、武器和武器。"他说："我们知道如何战斗。我们知道如何取胜。但是，如果没有乌克兰要求的持续而充足的武器，胜利的到来就将伴随着巨大的牺牲。我们得到的武器越多，越早到达乌克兰，就能拯救更多人的生命。"

泽连斯基：俄罗斯军队试图掩盖罪行

在首都以北的地区，乌克兰官员正在收集俄罗斯暴行的证据。乌克兰当局表示，在基辅周围的城镇发现了至少410具平民的尸体。上周末俄军从基辅附近撤离后，人们在布查镇发现数十平民陈尸道路，其中一些人双手被捆绑，死者中也包括妇女和儿童。泽连斯基还指责俄罗斯正在干扰对可能的战争罪的国际调查。泽连斯基说，"我们得到的消息是，俄罗斯军队改变了策略，试图将死亡的乌克兰人，从被占领土的街道和地窖中移走。"他呼吁俄罗斯的普通民众"以某种方式对抗俄罗斯的镇压机器"，而不是"在生命中剩下的时间里被等同于纳粹"。他说，"如果你对俄罗斯军方在乌克兰的所作所为感到有点羞耻的话，请呼吁结束战争。"

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

针对基辅城外俄罗斯军队被指称的暴行，美国宣布对普京的两个成年女儿进行制裁，同时加强对俄罗斯银行的惩罚。英国宣布禁止在俄罗斯投资，并承诺在年底前结束对俄罗斯煤炭和石油的依赖。美国参议院计划在本周四通过立法，终止与俄罗斯的正常贸易关系，并对拜登总统禁止进口俄罗斯石油的行政措施进行立法。暂停贸易将使拜登能够对某些俄罗斯的进口产品征收更高的关税。

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