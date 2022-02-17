 俄罗斯仍将进攻乌克兰？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2022

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时政风云

俄罗斯仍将进攻乌克兰？

尽管俄罗斯方面几天前已经宣布从边境地区撤军，美国总统拜登仍警告称，俄罗斯很可能在近期进攻乌克兰。德国总理肖尔茨则认为，依然能够通过外交斡旋化解危机。北约秘书长则对中国也发出了警告。

Maxar Technologies公司发布的卫星照片显示，2月18日，离乌克兰边境50公里的一座俄军机场内，停放着大量苏25攻击机、直升机、S400防空导弹、陆军装备、无人机等

Maxar Technologies公司发布的卫星照片显示，2月18日，离乌克兰边境50公里的一座俄军机场内，停放着大量苏25攻击机、直升机、S400防空导弹、陆军装备、无人机等

（德国之声中文网）当地时间2月18日晚间，美国总统拜登在白宫发表电视讲话称，他坚信"普京已经做出了决定"，"我们有理由这样认为。"尽管俄罗斯方面一再否认计划对乌克兰采取军事行动，拜登仍然说"我们相信俄罗斯会将具有280万无辜民众的乌克兰首都基辅作为目标。"

拜登在讲话中还强调，俄罗斯现在依然能做出选择：要么发动一场灾难性、无意义的战争，要么开展外交努力。"只要还没开始入侵，外交总是一个选项。"

拜登：俄罗斯想直取基辅

拜登：俄罗斯想直取基辅

德国总理肖尔茨也表达了类似的观点。他在与美国总统拜登以及西方多国领导人、北约及欧盟代表通话后对外界表示，目前的核心任务是"保持外交窗口的开放"。肖尔茨强调，鉴于俄罗斯在靠近乌克兰边境的地区屯兵15万，因此存在"非常现实的"俄军入侵危险。德国联邦政府发言人赫伯施特莱特(Steffen Hebestreit)也表示，西方各国政要在通话过程中形成了共识，认为俄罗斯必须立刻给出一个缓和局势的信号；与会者还强调，假如俄罗斯发动入侵，各国将决定采取"非常深远的措施"。

拜登总统还宣布，美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫计划于2月24日在欧洲会晤。不过，拜登也指出："假如俄罗斯在2月24日之前就采取军事行动，那么外交的大门就会关闭。"他警告说，届时俄罗斯将为此付出高昂代价。

DW.COM

值与西方关系空前紧张之际，核大国俄罗斯宣布将于本周六进行包括弹道导弹测试在内的军事演习。由于担心乌克兰危机升级，美国邀请7国及欧盟和北约周五参加视频峰会。

欧盟委员会副主席玛格丽特斯·希纳斯(Margaritis Schinas)表示，乌克兰危机一旦升级，欧盟将面临一场可能的难民潮。

雖然俄羅斯週三聲稱已開始從俄烏邊境撤軍，但美國總統拜登週四仍表示，莫斯科已經向烏克蘭邊境「調動了更多部隊」。莫斯科則再次否認有入侵烏克蘭的計劃。

在俄羅斯聲稱開始將部隊撤離烏克蘭邊境之際，北約與西方國家對相關說法提出質疑，表示目前沒有跡像顯示俄羅斯已開始撤離部隊。同日，愛沙尼亞情報單位對俄軍動向也發出警訊。

按照美国方面的评估，俄罗斯对乌克兰发动攻击的"可能性"依然存在。俄方在俄乌边界部署了十万军队。下面就让我们来看一下这场危机发生的背景。

俄罗斯坚决否认

另据路透社报道，美国企业Maxar Technologies本周最新发布的卫星照片显示，俄罗斯西部、俄占克里米亚半岛以及白俄罗斯境内有军事行动。这家航天科技企业研读照片后判定，白俄罗斯西北部地区多处已经部署了新的直升机部队、对地攻击战机部队、无人机部队以及防空部队。此外，在距离乌克兰边境仅16公里的一座机场内也出现了坦克以及装甲运兵车。

俄罗斯方面坚决否认有任何进攻乌克兰的计划，并且指责北约正在对其进行威胁。俄罗斯在2月19日举行一场由总统普京观摩的军事演习，国防部称，除了南部军区的空军陆军、黑海舰队、北方舰队，包括弹道导弹部队在内的战略部队也将参加此次演习。

连续几星期来，美国方面都警告称，俄罗斯会制造、寻找一个借口对乌克兰开战。拜登在2月18日的电视讲话中也再次指责莫斯科"正在开展假新闻攻势"，目的是让人以为乌克兰政府正计划大规模进攻东部地区。"这种说法毫无根据，全无逻辑。乌克兰不会选择在这个(俄罗斯)屯兵15万于边境的时刻来激化这场持续多年的冲突。"

北约秘书长再提中国

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)也对俄罗斯发出警告，他说："毫无疑问，我们正目睹冷战结束以来欧洲的最大规模军事集结。"他还注意到一个新动向：如今中国也开始呼吁北约停止东扩、不要再吸纳新成员国。斯托尔滕贝格对这种要求予以驳斥，强调"主权国家有权决定和谁结盟，这一决策不会让其他专制国家代为做出"。北约秘书长强硬地表示："如果俄罗斯想在其边境地区少一些北约，他们就会得到更多北约；如果俄罗斯想分裂北约，他们就会得到一个更加团结的北约。"

与此同时，在乌克兰东部地区，政府军与亲俄武装的武装冲突也在升级。乌克兰军方2月19日清晨通报称，乌军一名士兵在与亲俄武装的交火中阵亡。欧安组织(OSCE)发出警告指出，乌克兰东部前线的攻击次数"近期急剧增加"，在2月15日共发生了24起破坏停火协议的事件，2月16日就急剧上升到189起，2月17日更是暴增到222起，其中包括135起"爆炸事件"。

Ostukraine Donezk Region Evakuierung Grenzbewohner

2月18日夜间，顿涅茨克的民众正在被组织转移到俄罗斯境内

亲俄武装"顿涅斯克人民共和国"则发布了"总动员令"，要求所有预备役武装人员尽快前往"征兵办公室"报道。此前，当地平民已经被呼吁尽快躲避至"安全地带"，亲俄武装称"乌克兰军队的进攻迫在眉睫"。乌政府军则强调，没有进攻东部地区的计划。

顿涅茨克分裂势力当局2月19日称，至少已有6000名民众转移至安全地带，其中包括2400名儿童，"在俄罗斯南部的罗斯托夫地区，已经准备好能接纳这些人的收容机构。"

(德新社、路透社、法新社)

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留德乌克兰人的B计划

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