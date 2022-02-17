俄罗斯仍将进攻乌克兰？

（德国之声中文网）当地时间2月18日晚间，美国总统拜登在白宫发表电视讲话称，他坚信"普京已经做出了决定"，"我们有理由这样认为。"尽管俄罗斯方面一再否认计划对乌克兰采取军事行动，拜登仍然说"我们相信俄罗斯会将具有280万无辜民众的乌克兰首都基辅作为目标。"

拜登在讲话中还强调，俄罗斯现在依然能做出选择：要么发动一场灾难性、无意义的战争，要么开展外交努力。"只要还没开始入侵，外交总是一个选项。"

德国总理肖尔茨也表达了类似的观点。他在与美国总统拜登以及西方多国领导人、北约及欧盟代表通话后对外界表示，目前的核心任务是"保持外交窗口的开放"。肖尔茨强调，鉴于俄罗斯在靠近乌克兰边境的地区屯兵15万，因此存在"非常现实的"俄军入侵危险。德国联邦政府发言人赫伯施特莱特(Steffen Hebestreit)也表示，西方各国政要在通话过程中形成了共识，认为俄罗斯必须立刻给出一个缓和局势的信号；与会者还强调，假如俄罗斯发动入侵，各国将决定采取"非常深远的措施"。

拜登总统还宣布，美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫计划于2月24日在欧洲会晤。不过，拜登也指出："假如俄罗斯在2月24日之前就采取军事行动，那么外交的大门就会关闭。"他警告说，届时俄罗斯将为此付出高昂代价。

俄罗斯坚决否认

另据路透社报道，美国企业Maxar Technologies本周最新发布的卫星照片显示，俄罗斯西部、俄占克里米亚半岛以及白俄罗斯境内有军事行动。这家航天科技企业研读照片后判定，白俄罗斯西北部地区多处已经部署了新的直升机部队、对地攻击战机部队、无人机部队以及防空部队。此外，在距离乌克兰边境仅16公里的一座机场内也出现了坦克以及装甲运兵车。

俄罗斯方面坚决否认有任何进攻乌克兰的计划，并且指责北约正在对其进行威胁。俄罗斯在2月19日举行一场由总统普京观摩的军事演习，国防部称，除了南部军区的空军陆军、黑海舰队、北方舰队，包括弹道导弹部队在内的战略部队也将参加此次演习。

连续几星期来，美国方面都警告称，俄罗斯会制造、寻找一个借口对乌克兰开战。拜登在2月18日的电视讲话中也再次指责莫斯科"正在开展假新闻攻势"，目的是让人以为乌克兰政府正计划大规模进攻东部地区。"这种说法毫无根据，全无逻辑。乌克兰不会选择在这个(俄罗斯)屯兵15万于边境的时刻来激化这场持续多年的冲突。"

北约秘书长再提中国

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)也对俄罗斯发出警告，他说："毫无疑问，我们正目睹冷战结束以来欧洲的最大规模军事集结。"他还注意到一个新动向：如今中国也开始呼吁北约停止东扩、不要再吸纳新成员国。斯托尔滕贝格对这种要求予以驳斥，强调"主权国家有权决定和谁结盟，这一决策不会让其他专制国家代为做出"。北约秘书长强硬地表示："如果俄罗斯想在其边境地区少一些北约，他们就会得到更多北约；如果俄罗斯想分裂北约，他们就会得到一个更加团结的北约。"

与此同时，在乌克兰东部地区，政府军与亲俄武装的武装冲突也在升级。乌克兰军方2月19日清晨通报称，乌军一名士兵在与亲俄武装的交火中阵亡。欧安组织(OSCE)发出警告指出，乌克兰东部前线的攻击次数"近期急剧增加"，在2月15日共发生了24起破坏停火协议的事件，2月16日就急剧上升到189起，2月17日更是暴增到222起，其中包括135起"爆炸事件"。

亲俄武装"顿涅斯克人民共和国"则发布了"总动员令"，要求所有预备役武装人员尽快前往"征兵办公室"报道。此前，当地平民已经被呼吁尽快躲避至"安全地带"，亲俄武装称"乌克兰军队的进攻迫在眉睫"。乌政府军则强调，没有进攻东部地区的计划。

顿涅茨克分裂势力当局2月19日称，至少已有6000名民众转移至安全地带，其中包括2400名儿童，"在俄罗斯南部的罗斯托夫地区，已经准备好能接纳这些人的收容机构。"

(德新社、路透社、法新社)

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