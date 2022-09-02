俄罗斯人排队告别戈尔巴乔夫 普京缺席葬礼

（德国之声中文网）前苏联领导人戈尔巴乔夫的葬礼周六（9月3日）在莫斯科工会大厦圆柱大厅举行，并对公众开放。大批民众排队进入大厅内哀悼致意。戈尔巴乔夫在主政时期推动大刀阔斧的改革，加速冷战结束并促使苏联解体。

美联社指出，克里姆林宫拒绝宣布举行国葬，反映其对戈尔巴乔夫政治遗产的不安。戈尔巴乔夫在西方世界颇受爱戴，但是在本国却因为其改革政策带来的混乱局面而饱受诟病。而在他去世之后，也没有像俄罗斯前总统叶利钦一样得到国葬级别的哀荣。

莫斯科工会大厦位于莫斯科大剧院和议会下议院杜马之间，这里曾存放过已故苏联领导人列宁、斯大林、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科的遗体。自苏联时期以来，这里一直是举行国葬的场所。

大批俄罗斯民众手持鲜花前往圆柱大厅向前苏联领导人戈尔巴乔夫致意

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，总统普京因日程安排紧张将无法参加戈尔巴乔夫的葬礼。在被问及普京周六行程时，佩斯科夫透露，普京周六有一系列工作会议、一个国际电话，并且需要为出席下周一个在俄罗斯远东地区的商业论坛做准备。

戈尔巴乔夫于本周二（8月30日）因病去世，享年91岁。告别仪式后，他将下葬于莫斯科的新圣女公墓，安葬在妻子赖莎的坟墓旁。

在周六的葬礼上，前往致哀的民众从戈尔巴乔夫的灵柩前走过并致上鲜花，现场播放庄严的音乐。大厅中放着戈尔巴乔夫的照片，他的脸上挂着笑容。戈尔巴乔夫的女儿伊琳娜和她的两名孙女坐在棺木旁。

在沙皇统治时期，宏伟的圆柱大厅内曾举办贵族舞会，在苏联时期作为高级会议和代表大会以及国葬场所。虽然葬礼在这个著名地点举行，但克里姆林宫没有宣布举行国葬。总统新闻秘书佩斯科夫称，戈尔巴乔夫的遗体告别仪式将会包含一些国葬"元素"，现场会有仪仗队，并且政府也协助丧仪的操办工作。佩斯科夫还表示，普京9月1日赴加里宁格勒考察，临行前他曾前往中央临床医院向戈尔巴乔夫的遗体致哀。

若宣布为戈尔巴乔夫举行国葬，将迫使普京出席，莫斯科势必得邀请外国领导人到场。在挥军进攻乌克兰与西方关系紧张的情况下，俄罗斯显然不愿这么做。

2008年至2012年担任俄罗斯总统的俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）出席了告别式。他随后在社媒上发表了一篇帖子，提到了1991年苏联解体，并指责美国及其盟国试图策划俄罗斯的分裂。

经常批评西方对俄罗斯制裁的匈牙利总理奥尔班也出席了葬礼。

匈牙利总理奥尔班出席戈尔巴乔夫葬礼

但这场葬礼与叶利钦的国葬待遇形成对比。在戈尔巴乔夫所领导的苏联接替之后，叶利钦成为随后成立的俄罗斯联邦第一任总统。而曾经在苏联情报机构克格勃任职的普京则是叶利钦亲自选定的接班人。

2007年叶利钦去世，普京宣布其葬礼日为全国哀悼日，当时不少国际政要，包括前美国总统老布什、克林顿都参加了叶利钦的国葬仪式。

路透社指出，俄罗斯入侵乌克兰的行动似乎是在试图部分扭转1991年苏联解体所造成的局面。戈尔巴乔夫当时允许那些东欧共产主义国家自行选择道路，允许东德和西德统一，这一决定也促使当时的苏联加盟共和国民族主义运动壮大，而他则无力平息这些运动，直到苏联走向土崩瓦解。

普京在2000年当选为俄罗斯联邦总统，在掌权五年之后他表示，苏联解体是"20世纪最大的地缘政治灾难"。

戈尔巴乔夫去世的消息公布15个小时之后，普京才发表了一段言辞谨慎的唁电，称这位前苏联领导人"对世界历史发展带来了巨大的影响"。他还表示，在上世纪80年代，戈尔巴乔夫深深体会到了改革的必要性，并且努力寻找解决紧迫问题的途径。



戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

（美联社、路透社等）

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