俄罗斯人担心部分动员令随时会变成全面动员令

（德国之声中文网）两天前（9月21日）俄罗斯总统普京罕见地发表电视讲话，宣布“部分动员令”。他声称需要采取这一措施来保护俄罗斯人民免受所谓的“西方集体”在乌克兰利用战争机器实施的威胁。

普京在讲话中反复强调发出的只是“部分动员令”。他说，这只涉及预备役军人和那些以前曾在军队服过役或有军事经验的人。

俄罗斯国防部长绍伊古也强调，不会征召学生，而且部分动员令涉及的仅有30万人。

俄罗斯做出这一宣布并不令外界感到意外。乌克兰军队发起反攻之后已经夺回了超过6000平方公里的土地，俄罗斯是否需要更多兵源的讨论也变得越来越紧迫。

战争爆发之后，一直有报道称俄罗斯在推动招募更多的人参战，包括在求职网站上发布广告，承诺参战就可以拿到现金。9月中旬，社交媒体上流传的视频显示，与克里姆林宫关系密切的商人普里格钦（Yevgeny Prigozhin）招募俄罗斯监狱内的囚犯参加瓦格纳军团在乌克兰作战。

克里姆林宫网站刊登的动员令文件也引发争议。这份文件通过10点说明征召军人的法律基础，但是第7条却没有被公布。普京的新闻秘书佩斯科夫(Dmitry Peskov)说，这一条涉及征兵的数量，仅用于行政用途。这让人怀疑克里姆林宫是否只打算征召30万名士兵。

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逃避征兵卡

在俄罗斯并不是所有人都相信克里姆林宫的说辞。通讯软件Telegram上“他们在哪里发征兵卡”、“俄罗斯征兵卡”这样的群组吸引了成千上万的手机用户加入。这些群组分享有关警察有可能在哪些地方分发征兵卡的信息。

有一个附带了警察和乘客模糊身影的照片的帖子写道：“在莫斯科，地铁契诃夫到普希金站，警察拿着纸片走来走去，拦住他们碰到的男人。”另一个帖子说，在圣彼得堡，身穿迷彩服的男子已经开始前往学生宿舍。

德国之声无法核实这些帖子所含内容的真实性，但是它们反映了普京的部分动员令给人们带来的恐慌。在Telegram上一些亲克里姆林宫和支持战争的群组中，一些帖子指责有关征兵卡的帖子都是亲乌克兰的人发的。一个帖子说：“我们和你们不一样。在我们的街道上，没有人被（警察）抓走”。

“部分”只是字面上的含义吗？

俄罗斯总统人权委员会前成员克里文科（Sergey Krivenko）在接受德国之声采访时说，现在俄罗斯的主要新闻就只剩下部分动员令。他说，“部分”可以在“一瞬间”就变成全面。

克里文科现在是人权组织“公民、军队、权利”的负责人。他指出，克里姆林宫引用的征召人数没有在任何官方文件中出现。

俄罗斯著名的反对派领导人古德科夫（Dmitry Gudkov）也表达了类似的忧虑。他在接受德国之声采访时说，“部分动员令”这只是一个说法。今年6月，古德科夫因担心有可能被逮捕而逃离了俄罗斯。他说：“我仔细阅读了普京下达的命令。他们是要征召所有人，现在只不过是列出征召的前后顺序。”

“他们就是在征召额外的炮灰，”古德科夫说，“这是普京最新宣布的葬礼宣传。”古德科夫还说：“我今天给很多朋友写了信，告诉他们，伙计们，快离开这个国家。”

迅速逃离俄罗斯

似乎很多人都得出了与古德科夫相同的结论。俄罗斯当地媒体报道说，未来几天离开俄罗斯前往不需要签证的国家的航班几乎瞬间售罄。前往土耳其、亚美尼亚和阿塞拜疆等国家的机票价格飙升至相当于2000多欧元。

俄罗斯独立新闻机构Meduza发表了一篇题为“现在从俄罗斯逃到哪里”的文章，列出了一些国家及其入境要求。欧盟成员国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚宣布，它们不会向逃避莫斯科动员令的俄罗斯人提供庇护。然而，波罗的海国家的禁令并不包括异见人士或难民。

更大规模的抗议不太可能发生

外界很难了解到俄罗斯社会对部分动员令的负面反应究竟有多广泛。该国独立民调机构列瓦达中心负责人沃尔科夫（Denis Volkov）说，很多人已经习惯了这种“在冲突中局势中的生活”，对很多人来说，尽管动员令让冲突变得越来越“临近”，但到目前为止冲突只是一种“背景”。

自从俄罗斯军队在2月入侵乌克兰以来，俄罗斯也变得越来越独裁。虽然在俄罗斯参与抗议活动会面临严格的法律惩处，但据人权监督团体OVD info称，俄罗斯各地都发生了反对“部分动员令”的示威活动，在30个城市有1200多人被捕。数十万人参与签署了一份反对部分动员令和全面动员令的请愿书。尽管“诋毁”武装部队是一项可被判处15年监禁的罪行，但是人们还是参与了示威和请愿活动。

不过列瓦达中心负责人沃尔科夫说，更大规模的抗议不太可能发生。他说：“目前在俄罗斯不可能举行大规模抗议，哪怕有这种想法都是不切实际的。”

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