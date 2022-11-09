 俄罗斯人怀着怎样的心情去打仗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯人怀着怎样的心情去打仗？

俄罗斯宣布已完成30万预备役人员的动员，数以万计的人赴往乌克兰前线。司机、讲师、博主……他们原本来自各行各业。接受采访时，有人抱怨俄罗斯的装备太差，也有人表示，其实自己根本不想上战场，只想回家。

他们不愿意相信国家随便派人到前线，把他们当作炮灰。“

"他们不愿意相信国家随便派人到前线，把他们当作炮灰。“

（德国之声中文网）"我怎么能帮助受伤的同事呢？"帕维尔（化名）问道，他不久前还是俄罗斯拉杜日內市的一名司机。41岁的他10月底收到了一份征兵通知。20年前，他曾是俄罗斯军队中的一名下士。他回忆说："那个时候我挺好的“。他说如今自己的脊柱有问题等“不能提比水壶更重的东西。”他将情况告知了征兵委员会，后者让他去找医生。因为带有诊断报告的光盘无法被打开，他就被划分到了合适入伍的行列。目前帕维尔正在切巴尔库尔附近的一个训练场做准备。

他抱怨说：“说是要让我们练习射击。但我们却在忙于日常事务。我们在帐篷里睡上下铺。有电，但没插座。厕所在外面，很冷，没有灯。淋浴间只有冷水或根本没有水。虽然有志愿者们做饭，但我认为他们自己都不会去吃的。”他和战友们不久之后将被送到南部城市罗斯托夫，然后就得上乌克兰前线。

他说：“我其实根本不想杀人“，他承认自己害怕死亡：“每个人都怕，但他们不希望听到我们谈论这个问题。我和妈妈通话时会忍不住哭出来。我不想这样，但我无能为力。” 帕维尔有一个妻子和三个孩子。他说自己对政治没什么兴趣：“我不明白要打什么。好吧，如果发生在我住的城市或周边的话。但如今的战争是机器人上阵，而不是用人。我们没有为此做好准备……如果那里使用的是这样的武器，我们走不出五米就会被一击毙命。”

安东也觉得俄罗斯军队的装备太差。38岁的他在入征之前是莫斯科一间大学的讲师。他与妻子有一个4岁的儿子。现在安东被分在一个坦克师里，几周后就要上前线了。"安排上有问题……我感到很不舒服，不习惯23岁的人自己还不合格的人对我下命令。

流动征兵站

流动征兵站

当安东收到征兵通知时，他去了征兵委员会，告诉对方自己之前没有当过兵：“我有大学学位，一条腿有点问题" 在进行体检后，他被告知等待通知。与此同时，安东积极给检察院、国家杜马写信，要求他们考虑他的个案。安东说：“诉讼正在进行中，然而我已经参加训练了。”他希望自己的军旅生涯不会太久。

他说自己的祖父和曾祖父都是军人，如果他现在不参军，他的家人会认为他是叛徒。

手上沾满战争之血

同样要上战场的阿列克谢（化名）认为这一切与他的利益毫无关联，只是肮脏的政治：“但我知道什么是荣誉，我服过兵役，从军校毕业，这就是我必须参军的原因”。这位25岁的中尉是一名职业军人。他没有透露现在自己身在何处：“没有人有关于这场战争的准确消息。你想知道你在为什么而战，可能为什么而死。对此我其实并不感到痛苦，我毕竟是个男人，是俄罗斯公民，我发过誓。但我不知道我个人与这场战争有什么关系。”他还补充说：“但如果我在前线遇到一个乌克兰人，要么他必须杀了我，要么我必须杀了他，那么一切都那么清楚。我知道我的手上会沾血，但命令就是命令。"

“我奇迹般的活了下来”

米哈伊尔（化名）自愿报名参军，他将在军队服役至明年1月。54岁的他本是一名律师，也是一位博主。他的妻子和四个孩子正在等他回家。他目前在赫尔松的前线：“我是一名坦克炮手，仍然有苏联时代的经验，可能会有用处”。

当问及他是否杀过人时，米哈伊尔说："我在一个修理坦克的部门，我没有开过一枪。但如果我所在的部队受到攻击，我就得正面面对。我有头盔、防弹衣和一把机枪。" 不过，他也曾经去过前线："我在一幢大楼里的时候，它被炮弹击中了，我奇迹般地活了下来。 米哈伊尔听说过俄罗斯军队中的死伤者，但不愿意谈论这个问题。他认为战争的目的是“保护讲俄语的居民免受民族主义团体的攻击。”米哈伊尔说要“胜利回归"。但他不知道这个胜利到底是什么。

吞并乌克兰四区 普京能得到什么？

俄罗斯宣布已完成30万预备役人员的动员，另有1.8万人是志愿者。赫尔辛基大学俄罗斯和欧亚研究所研究员扎瓦德斯卡娅（Margarita Zavadskaya）指出，那些为了寻求正义应征的男性有一种错觉："他们不愿意相信国家随便派人到前线，把他们当作炮灰。“她说，这些人之所以应征是应为响应动员令“他们中的许多人受雇于政府机构或国有企业"。

心理学家波图迪纳（Maria Potudina）认为，响应动员令的许多人并没有意识到战争的真正危险，这主要是因为：“宣传将负面掩盖起来，好像不存在一样。" 这些人主要是受教育程度低，几乎不知道自己权利的人。此外，人们从幼儿园开始就被洗脑，不能有自己的观点，要遵从命令。还有一个原因是，许多男人不愿意被看成是“懦夫“。

帕维尔表示，自己不知道政客们想通过战争达到什么目的，他说：“如果我们继续像现在这样生活会更好“。安东很担心，因为他不清楚这场冲突会如何结束。而身在前线的米哈伊尔说，他听说那里有“无意义的死亡”，他不想以这种方式给自己的生命画上句号。

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

乌克兰幸存者寻找失散的家人

乌克兰幸存者寻找失散的家人 09.11.2022

在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。

February 11, 2022, Kyiv, Ukraine: The Holodomor Genocide Memorial in Kyiv on February 11, 2022 in Ukraine. The capital remains calm as Russia conducts joint military exercises with Belarus to the north and around the border of Ukraine. ''American citizens should leave, should leave now, ''Biden said in an interview with NBC News. ''We are dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. (Credit Image: Â© Bryan Smith/ZUMA Press Wire

乌克兰三十年代大饥荒为民族屠杀？联邦议院将表决 27.11.2022

这场发生在1932至1933年的大饥荒，导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。但这是不是一次民族屠杀？德国联邦议院将对此表决。

Ein ukrainischer Soldat begutachtet einen ehemaligen russischen Graben in der Oblast Cherson nahe der Frontlinie, während die russische Invasion in der Ukraine in ihren 258sten Tag geht. Die Kämpfe im Donbass (Donezk und Luhansk), in Cherson und Charkiw dauern an, und Kiew hat kürzlich einen Evakuierungsplan angekündigt, nachdem Angriffe auf die Energieinfrastruktur die Strom- und Wasserversorgung beeinträchtigt haben. +++ dpa-Bildfunk +++

俄罗斯军队撤离赫尔松 美军方：俄乌伤亡均超10万 10.11.2022

俄罗斯已下令军队撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志又一重大军事退败。据美国军方估计，战争爆发以来俄军的伤亡人数已超过10万。

广告

媒体看中国

G20峰会上的习近平与意大利总理梅罗妮

墙外文摘：习近平外交失去关系建构机会

有评论认为，习近平在外交出关后受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。  