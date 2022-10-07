俄罗斯人在乌克兰：战争带来的身份困境

（德国之声中文网）"我不能在这里坐等被驱逐到俄罗斯。"帕申科（Maxim Pashchenko）叹息道。他是俄罗斯人，和一名乌克兰女子结婚，在过去几年中大部分时间都生活在乌克兰。但是，俄罗斯在2月24日入侵乌克兰后，乌克兰移民当局停止接受俄罗斯护照持有人的申请文件。他解释说，"现在我无法延长我的居留许可证。"

帕申科是目前在乌克兰拥有居留证的约17.5万名俄罗斯公民之一。他们根据乌克兰移民法申请留居，但是乌克兰当局在俄罗斯入侵后停止延长这些许可证。在某些情况下，乌克兰当局甚至威胁要将他们驱逐出境。帕申科证实，他有朋友的护照上就被盖了驱逐出境的印章。他很担心同样的事情会发生在自己身上，因为他在俄罗斯时参加过反对派的抗议活动，现在则是作为志愿者为乌克兰军队募集捐款。

戈什科夫斯基(Maxim Goshkovski)也失去了他的居留许可，面临着被驱逐出境的命运。他已经在乌克兰生活了10多年。在这里，他曾参加2014年的广场革命。在过去的八年里，他一直处于申请成为乌克兰归化公民的过程中。但要真正成为一名乌克兰人，他必须首先放弃俄罗斯公民身份，而这是他一直无法完成的事情。

他解释说："我必须回到俄罗斯去办这件事。但如果这样做，我就会被投入监狱。我参加过基辅的广场抗议活动，还是顿巴斯的一名活跃的志愿者，在顿涅茨克州的伊洛瓦斯克（Ilovaisk）战役中，我曾帮助乌克兰军队寻找死难者。我向你保证，在俄罗斯，我的名字被写进了某项刑事指控中。"

入籍成泡影

在战争开始的最初几天，帕申科和戈什科夫斯基听到从乌克兰移民当局传来的好消息：在乌克兰的外国人暂时可以"使用过期文件"。松了一口气之后，戈什科夫斯基返回他的志愿者岗位，为乌克兰士兵采购物资。然而，在5月里，在波尔塔瓦地区的一个检查站，他突然被拦下，并被带到移民局接受询问。几个小时后，他的护照上就盖上了印章，他被命令离开乌克兰，前往俄罗斯或其他国家。但是，他选择留在乌克兰并对该决定提出上诉。

根据乌克兰移民局的数据，在过去六个月中，共有635名俄罗斯人的护照上盖上了这种印章。移民法专业律师普罗科诺娃（Xenia Prokonova）说，乌克兰当局正在应对这场意外的战争。但是她说，在涉及到移民问题时，现在严重缺乏法律的确定性。

这位律师说："自战争开始以来，俄罗斯和白俄罗斯公民无法预期乌克兰当局的决定，也不知道可能会出现什么问题。"

普罗科诺娃说，她已经收到了几十个俄罗斯人和白俄罗斯人的法律援助请求。每个人的情况都不一样，但这位律师说，显然俄罗斯护照持有者几乎不可能延长他们的居住许可或成为乌克兰公民。她认为，乌克兰当局应该更好地规范俄罗斯公民的居留问题，而不是简单地忽略他们。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

俄罗斯人被迫躲藏将带来风险

在回答德国之声的询问时，乌克兰移民当局表示，他们正在等待，"直到议会通过相关法律，规定如何处理侵略国公民的居留申请"。在此之前，他们不接受俄罗斯联邦公民的申请。乌克兰移民当局说，他们已经向基辅政府提交了相关法律意见，正在等待批准。

律师谢班科夫（Volodymyr Shbankov）说，没有国家法律，这些人就会被当做"非法移民"。这对乌克兰来说是一种风险。

这位律师对德国之声说，"出于安全目的，应该对这些人进行登记。他们也有此需要，所以会自愿向当局报到。他们将因此受到控制，按照要求出示应该出示的一切。"他说，乌克兰移民局目前的做法实际上是在迫使这些人躲起来，反倒可能带来安全风险。

联合国难民署（UNHCR）强调，乌克兰并没有禁止俄罗斯公民的庇护申请。联合国难民署表示，虽然它不监测居留证的延期等法律程序，但是认为乌克兰当局"在庇护批准程序方面存在某些问题，因为各地区移民局政策有所不同；而且由于安全局势，其中几个移民局目前无法正常运作"。

帕申科说，他真的很想成为乌克兰公民。但是如果他的问题不能得到解决，他和妻子将被迫搬到另一个欧洲国家。他说，如果发生这种情况，"乌克兰不但没有多一个公民，而且还会失去另一个公民。"

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