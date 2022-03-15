 俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2023

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时政风云

俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

俄罗斯方面宣称，乌克兰方面用两架无人机袭击克里姆林宫，试图暗杀总统普京。乌克兰方面予以否认，并称这是俄罗斯接下来发动大规模攻击的借口。

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14.03.2022 A person interrupts a live news bulletin on Russia's state TV Channel One holding up a sign that reads NO WAR. Stop the war. Don't believe propaganda. They are lying to you here. at an unknown location in Russia March 14, 2022, in this still image obtained from a video uploaded on March 14. Channel One/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

打脸普京！俄官媒员工高举反战海报 打断直播现场 15.03.2022

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