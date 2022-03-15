俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

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俄罗斯方面宣称，乌克兰方面用两架无人机袭击克里姆林宫，试图暗杀总统普京。乌克兰方面予以否认，并称这是俄罗斯接下来发动大规模攻击的借口。
俄罗斯本周三指控乌克兰在夜间用无人机袭击克里姆林宫，企图杀害普京总统，但没有成功。乌克兰方面予以否认。俄方称袭击未造成人员伤亡或物质损失。但将保留在合适的时间地点进行报复的权利。
中国国家主席习近平4月26日同乌克兰总统泽连斯基通电话时做出了“相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础”，“核战争没有赢家”，“中方将坚持劝和促谈”等表态。莫斯科对这场对话有何反应？专家们如何看俄全面侵乌以来中乌领导人的首次通话？
《新苏黎世报》指出中驻法大使卢沙野的争议言论或许不像北京所言仅是「个人意见」；《科隆城市报》认为中国领导人习近平想借对乌克兰释出善意，实现两个看似矛盾的目标。
对于习近平与泽连斯基之间的电话会谈，德语媒体分析认为，虽然西方有理由去怀疑北京调解姿态背后的动机，但是目前却并没有更好的替代选项。毕竟中国是当今世界唯一还能对俄罗斯施加重要影响力的国家——而泽连斯基应该也看到了这一点。
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