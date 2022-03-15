俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

德语媒体：应该接受中国的调解吗？

对于习近平与泽连斯基之间的电话会谈，德语媒体分析认为，虽然西方有理由去怀疑北京调解姿态背后的动机，但是目前却并没有更好的替代选项。毕竟中国是当今世界唯一还能对俄罗斯施加重要影响力的国家——而泽连斯基应该也看到了这一点。