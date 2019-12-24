 俄罗斯乌克兰续签天然气过境协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2019

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时政风云

俄罗斯乌克兰续签天然气过境协议

经过艰苦的谈判，俄罗斯和乌克兰签署了一项新的天然气过境协议。乌克兰总统泽连斯基周一晚在其Facebook网站上宣布，该协议有效期为5年。德国前总理施罗德怒批美国制裁北溪2号项目称，“我们不是美国的第51个联邦州”。

Gas-compressor station in Mryn village (picture alliance / dpa)

（德国之声中文网）俄罗斯能源巨头天然气工业股份公司负责人米勒（Alexei Miller）表示，新协议将允许俄罗斯提供的天然气新年伊始继续穿越乌克兰。

迄今的俄乌天然气过境运输协议于本周二（12月31日）到期。欧盟曾担心莫斯科和基辅之间的谈判可能失败，从而导致多个国家能源短缺。欧盟国家天然气总消耗量的大约18％来自俄罗斯，其运输管道穿过乌克兰。

      由于基辅和莫斯科之间的政治关系紧张，很久以来双方之间未能达成一项新协议。但是，圣诞节前夕在柏林进行的谈判中，双方就一项新协议原则上达成一致，但是细节有待磋商。然而，有关这些细节的谈判异常艰苦，因此一度引起人们对新协议谈判失败的恐惧。

施罗德严厉谴责美国制裁

 北溪2号工程监督管理委员会主席施罗德（Gerhard Schröder）严厉谴责美国对该波罗的海天然气管道的制裁。这位昔日德国联邦总理如今担任北溪和北溪2号天然气管道工程监督管理委员会主席。他在接受《奥斯纳布吕克报》的采访时说："美国想来决定我们可以与谁以及不能与谁开展贸易，这是我们所不能接受的。我们不是美国的第51个联邦州。"

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

美国警告欧盟不要过于依赖俄罗斯天然气。为了阻止该项目，因此对参与该项目的公司实行了制裁。美国希望向欧洲销售自己的液化天然气。铺建北溪2号天然气管道的工程估计耗资大约100亿欧元。

鉴于管道铺设工程的停工，俄罗斯决定依靠自己的力量恢复工程的建设进程。施罗德对不久将恢复管道工程的建设充满信心。施罗德称美国制定反对该项目法规的行为太"狂妄"，并认为这是对德国内政的干涉，是"自德国统一以来我从未经历过的。"

他认为，美国制定法规，希望以此为欧洲的能源安全做出贡献，仅这一所谓的努力就未免太过分。施罗德话锋一转说："我们是否也需要在联邦议院通过一项制裁美国的法律，以保障美墨边境的人权？这样做的理由已经具备。"

李京慧/洪沙 （法新社、德新社）

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中国著名艺术家艾未未接受德国《南德意志报》记者采访时被问道，他想不想念中国？他回答说，无所谓在哪里生活，没有人能伤害到他，除了中国，“如果我能这么做，明天我就回到中国去”。  