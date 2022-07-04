俄罗斯为何非要拿下顿巴斯这三大重镇？

（德国之声中文网）乌东顿巴斯地区已经进入决战阶段。北顿涅茨克和利西昌斯克失守后，俄军已控制了卢甘斯基大部分地区。西部和南部的战斗仍异常激烈，俄军正不惜一切代价试图攻克斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克和巴赫穆特，这是当地仍在乌军控制下的最后三座城市。这三座城市对未来战机的发展具有重要的战略性和象征性意义。

斯拉维扬斯克 （Sloviansk）

直到几年前， 斯拉维扬斯克还是个名不见经传的僻静小城，人口只有十万，新闻报道里也绝少提及。但2014年，一切都发生了变化。这一年，当地分裂势力在俄罗斯情报部门的协助下，夺取了对这座城市的控制。

虽然莫斯科方面一直矢口否认幕后参与之事，但斯拉维扬斯克还是成了第一个亲俄势力的桥头堡。





为什么偏偏选中斯拉维扬斯克呢？观察家们相信，这是由该市的地理位置所决定的。斯拉维扬斯克虽然离该地区的各大城市路途较远，但毗邻具有战略意义的 M03号高速公路。这条公路连接首都基辅和哈尔科夫，一直通往俄罗斯边境城市顿河畔罗斯托夫。

2014年，几十名武装人员冲进该市的警察总部，并接管了当地政府。这伙武装人员的领袖俄罗斯前特工伊戈尔·吉尔金（Igor Girkin）。

接管斯拉维扬斯克后，吉尔金在数次采访中都承认他和手下均来自前不久刚刚被俄罗斯吞并的克里米亚。和进攻克里米亚的俄军士兵一样，他们也都戴着头罩，以免暴露身份。斯洛维扬斯克市长表示欢迎接管，吉尔金则宣布自己为 "顿涅茨克人民共和国 "的国防部长。

乌克兰军队则随即展开了夺回该市的攻势，2014年4月爆发的军事冲突可以说是顿巴斯战争的开始。乌军的攻势付出了惨重代价，伤亡巨大，也损失了一些包括直升机在内的重型武器。直到当年七月，乌克兰才恢复了对该市的控制。 吉尔金则率领大约一千名分离主义武装人员逃往顿涅茨克

克拉马托尔斯克 （Kramatorsk）

2014年春季，克拉马托尔斯克一度也曾被分裂势力所占领，但乌军在三个月后恢复了对该市的控制。

2015年秋季，克拉马托尔斯克 Kramatorsk成为顿涅茨克的行政中心。地方政府的各个部门从已被分裂分子所控制的顿涅茨克迁往克拉马托尔斯克，驻守顿巴斯的乌克兰守军也以这里作为总部。

克拉马托尔斯克同时还是乌克兰东部的工业重镇之一。新克拉马托尔斯克机械厂是当地规模最大的工业企业，主要生产矿山机械。2014年以前，俄罗斯一直是该企业最大的客户。2022年俄军入侵后，这家企业已经停止了生产。

今年四月，一枚俄罗斯导弹击中了克拉马托尔斯克火车总站，使该市一度成为国际舆论的关注焦点。事件造成五十多人丧生，大多数死者是正在出逃的难民，其中包括很多儿童。

巴赫穆特Bakhmut



巴赫穆特是该地区第三大城市，市内有公路通往利西昌斯克。这条公路是乌军的重要给养线。2014年和2015年，这里曾发生过激战。

从苏联时期直到2016年，该市曾改名为阿尔泰米夫斯克Artemovsk。后来为了消除苏联共产主义时期的影响，该市又恢复了旧名巴赫穆特。2014年，巴赫穆特也曾一度被亲俄分裂势力所控制，但乌克兰方面很快击退了分裂势力。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。