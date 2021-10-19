俄罗斯：中俄首次在西太平洋联合巡航

（德国之声中文网）俄罗斯国防部周六表示，在过去一周里，俄罗斯和中国军舰在西太平洋海域进行了首批联合巡航活动，日本方面密切监视了相关行动。

莫斯科和北京近年来加强了在军事和外交领域的紧密合作。本月早些时候，两国在日本海海域进行了海上联合军演。

而中俄舰队的这次联合巡航则引起了日本方面的高度关注。据日本共同社24日报道，中俄舰队通过大隅海峡，几乎绕日本列岛一周。日本防卫省称，穿越津轻海峡南下太平洋的中国与俄罗斯共10艘海军舰艇通过了鹿儿岛县大隅半岛和种子岛之间的大隅海峡，已进入东海。防卫省表示，大隅海峡及津轻海峡是国际海峡，外国舰艇通过在国际法上没有问题。

共同社还报道指出，中俄组成的舰队基本绕了日本列岛一周，日本防卫省认为，这是极其罕见的行动，并在加强警戒的同时分析有关意图。报道还说，这10艘舰艇可能包括本月中旬在日本海参加中俄联合演习的舰艇。

据环球网报道，日本海上自卫队确认的舰艇编队包括中国海军1艘055型驱逐舰、1艘052D型驱逐舰、2艘054A型护卫舰、1艘903型补给舰，以及俄罗斯海军2艘"无畏"级大型反潜驱逐舰、1艘电子侦察船、2艘20380型护卫舰。

俄罗斯国防部在周六的声明中指出，此次联合巡航的任务是在展示俄中两国国旗，维护亚太地区的和平与稳定，以及监护两国在相关区域的海上经济活动。

中国国防部在周日也表示，相关联合行动旨在"进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升双方联合行动能力，共同维护国际和地区战略稳定"，并强调此次行动是"中俄两军年度合作计划内项目"，不针对第三方。

（路透社、共同社）

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