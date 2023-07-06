 俄罗斯两艘冷战时期护卫舰首次访问上海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯两艘冷战时期护卫舰首次访问上海

俄罗斯海军太平洋舰队两艘冷战时期的护卫舰抵达上海，展开为期7天的访问。这两艘分别名为“响亮”号和“完美”号的护卫舰均是首次访问上海。访沪结束后，中俄海军还将举行联合演习。

俄罗斯“响亮”号和“完美”号护卫舰抵达上海访问。

俄罗斯“响亮”号和“完美”号护卫舰抵达上海访问。

（德国之声中文网）据中国国家媒体报道，俄罗斯两艘访沪护卫舰在结束访问后，中俄海军舰队将举行通讯、机动编队、海上救援等联合演习。

三天前，中国国务委员兼国防部长李尚福在北京会见了俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫。这是俄罗斯雇佣军瓦格纳叛变之后中俄两国举行的首次正式的军事会谈。

李尚福在会见时说，双方应继续推动两军关系走深走实，两国海军要加强各层级沟通，拓展专业领域务实合作，为维护地区和平稳定作出积极贡献。叶夫梅诺夫回应表示，俄方高度重视加强俄中两军各领域务实合作，愿与中方保持密切协调，不断把两国两军关系推向新高度。

从舰船数量计算，中国已经拥有全世界最大的海军，无论是舰船吨位还是技术能力，都已经远远超过了俄罗斯海军。

去年俄罗斯入侵乌克兰以来，中俄两国海军、空军都举行了一系列的联合军演

今年2月，中国、俄罗斯、南非三国在南非德班至理查兹湾以东海空域举行海上联合演习。南非反对派表示，这一联合演习相当于认可俄罗斯对乌克兰的入侵。

美联社报道指出，俄罗斯与中国之间的军事合作显示了两国间的非正式联盟。两国的外交政策以及在联合国的立场都协调一致。北京方面在联合国一直为俄罗斯提供外交掩护。

虽然北京方面声称在乌克兰战争中保持中立，但中国一直坚定地站在俄罗斯一边，同时指责美国和北约挑衅莫斯科，通过向乌克兰输送武器延长流血战争。

尽管如此，中国一再表示，不会向冲突的任何一方提供武器并密切关注军民两用的物资出口。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国、俄罗斯、伊朗在阿曼湾举行海上联合军演

中国、伊朗和俄罗斯海军3月15日至19日在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。美国国家安全委员会发言人表示，白宫将密切关注此次演习，但对中俄和伊朗的联合军演并不感到担忧。

相关内容

15.06.2023, Belgien, Brüssel: Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, spricht während einer Pressekonferenz nach einem Treffen zum Thema «Unterstützung für die Zukunft Syriens und der Region» im Gebäude des Europäischen Rates. Auf der jährlichen Geberkonferenz der Europäischen Union in Brüssel, die der humanitären Hilfe für die syrische Bevölkerung gewidmet ist, werden die Hilfsorganisationen darum kämpfen, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wieder auf Syrien zu lenken. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中国取消欧盟外交代表访华行程 04.07.2023

上周末，欧盟驻华大使刚刚宣布了欧盟最高外交官员伯雷利即将访华的消息。但两天后，欧盟从中方获悉，伯雷利无法按计划前往北京。

TOPSHOT - This photo taken on September 11, 2022 shows a security person standing in front of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Enerhodar (Energodar), Zaporizhzhia Oblast, amid the ongoing Russian military action in Ukraine. - The Zaporizhzhia Nuclear Power Station in southeastern Ukraine is the largest nuclear power plant in Europe and among the 10 largest in the world. (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

扎波罗热核电站面临威胁，最坏情况将会怎样？ 06.07.2023

基辅警告称，俄罗斯可能计划在扎波罗热核电站进行爆炸袭击。如果不幸发生，这场核威胁造成的最大危害将是什么？

flags of Russia and China painted on cracked wall

德语媒体：中俄友谊的小船，习近平失算了？ 28.06.2023

随着俄罗斯发生动荡，中国与俄罗斯的友谊会不会出现裂痕？《商报》对此作出了分析。《新苏黎世报》则关注了中国新的安全法规让外资对中国市场望而却步。

广告

评论分析

沈栋和前妻段伟红曾经是温家宝家族的“白手套”

專訪沈棟：習近平擅權鬥但愚蠢

目前流亡英國的中國商人沈棟在英國牛津接受DW專訪，他認為中國經濟不能靠官方數字分析，要透過第一線的經營者回報現場狀況。在他看來，習近平的一系列政策不但導致財政失靈，中國在國際上也越來越不受歡迎，而拿下台灣的變數也越來越多。