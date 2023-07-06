俄罗斯两艘冷战时期护卫舰首次访问上海

（德国之声中文网）据中国国家媒体报道，俄罗斯两艘访沪护卫舰在结束访问后，中俄海军舰队将举行通讯、机动编队、海上救援等联合演习。

三天前，中国国务委员兼国防部长李尚福在北京会见了俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫。这是俄罗斯雇佣军瓦格纳叛变之后中俄两国举行的首次正式的军事会谈。

李尚福在会见时说，双方应继续推动两军关系走深走实，两国海军要加强各层级沟通，拓展专业领域务实合作，为维护地区和平稳定作出积极贡献。叶夫梅诺夫回应表示，俄方高度重视加强俄中两军各领域务实合作，愿与中方保持密切协调，不断把两国两军关系推向新高度。

从舰船数量计算，中国已经拥有全世界最大的海军，无论是舰船吨位还是技术能力，都已经远远超过了俄罗斯海军。

去年俄罗斯入侵乌克兰以来，中俄两国海军、空军都举行了一系列的联合军演。

今年2月，中国、俄罗斯、南非三国在南非德班至理查兹湾以东海空域举行海上联合演习。南非反对派表示，这一联合演习相当于认可俄罗斯对乌克兰的入侵。

美联社报道指出，俄罗斯与中国之间的军事合作显示了两国间的非正式联盟。两国的外交政策以及在联合国的立场都协调一致。北京方面在联合国一直为俄罗斯提供外交掩护。

虽然北京方面声称在乌克兰战争中保持中立，但中国一直坚定地站在俄罗斯一边，同时指责美国和北约挑衅莫斯科，通过向乌克兰输送武器延长流血战争。

尽管如此，中国一再表示，不会向冲突的任何一方提供武器并密切关注军民两用的物资出口。

（美联社）

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