俄罗斯世界杯：足球之美正在消亡？

（德国之声中文网）在家里坐在沙发上一边吃薯片一边看球的球迷们大可以放松心情，不用担心出现激动人心的场面而嚼到舌头。因为巴西人所谓的"最美丽运动"（O Jogo Bonito）已经几乎在俄罗斯世界杯上绝迹。要想找到高超花哨的技术动作，可能要用放大镜才行。姆巴佩在半决赛法国对阵比利时中上演的那记脚后跟传球是少数的例外之一。尽管这次传球最后并没有转化为进球，却依然在社交媒体上受到追捧：考虑到类似场面的稀有，这也并不令人奇怪。

决不丢球

其他那些能够创造经典场面的天才球员-比如五次世界足球先生阿根廷的梅西和葡萄牙的C罗，或者巴西队的内马尔-他们的球队都早早出局。这几乎象征了本次世界杯的一大趋势：防守为王，进攻靠边。

"可以观察到，那些被视为实力较弱的球队都加强了相应训练，在防守中阵型稳固，不给对手留下任何空间"，德国科隆体育学院训练科学和体育信息技术研究所主任门梅特教授（Daniel Memmert）对德国之声表示。"除了一、两场球之外，本届世界杯大部分比赛的基调就是：决不丢球。"

缺乏创意

结果就是，许多场比赛完全没有观赏性可言，最多也就是让足球战术爱好者过了一把瘾。两场半决赛也没能幸免。"大多数时候缺乏创意，无法打破对方防线，如果我总是使用同一种武器，那很快就会钝掉，"门梅特分析道。"证据之一是，这届世界杯的定位球进球特别多，而不是运动战进球。"

德国科隆体育学院门梅特教授

传控战术过时

俄罗斯世界杯迄今为止，40%的进球来自定位球，也就是任意球、角球、界外球或者点球。2014年巴西世界杯上，这一比例只有26%。比如半杀入四强的英格兰队，12个进球中9个是定位球进球。

除此之外，防守稳固的同时发动快速反击也是本届世界杯各队的一大法宝。以前的"反击战术"现在有了一个更时髦的名字"快速攻防转换"。在西班牙人的演绎下几近完美的传控战术（Tiki Taka）已然被淘汰。三支控球率极高的球队都早早出局：德国小组未能出线，西班牙和阿根廷都倒在了八分之一决赛上。

灵活多变

俄罗斯世界杯再次印证了这条铁律：要想夺冠，必须首先加强防守。不过，现在很多球队都能做到这一点。为了超过对手，必须有更多本领。"节奏变化越来越重要"，科隆体育学院的门梅特教授表示。"各个球队都必须练习如何更为灵活多变，让对手更加难以防范。在创造力方面，大家都有待提高。"