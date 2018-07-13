俄罗斯世界杯：足球之美正在消亡？

（德国之声中文网）在家里坐在沙发上一边吃薯片一边看球的球迷们大可以放松心情，不用担心出现激动人心的场面而嚼到舌头。因为巴西人所谓的"最美丽运动"（O Jogo Bonito）已经几乎在俄罗斯世界杯上绝迹。要想找到高超花哨的技术动作，可能要用放大镜才行。姆巴佩在半决赛法国对阵比利时中上演的那记脚后跟传球是少数的例外之一。尽管这次传球最后并没有转化为进球，却依然在社交媒体上受到追捧：考虑到类似场面的稀有，这也并不令人奇怪。
决不丢球
其他那些能够创造经典场面的天才球员-比如五次世界足球先生阿根廷的梅西和葡萄牙的C罗，或者巴西队的内马尔-他们的球队都早早出局。这几乎象征了本次世界杯的一大趋势：防守为王，进攻靠边。
"可以观察到，那些被视为实力较弱的球队都加强了相应训练，在防守中阵型稳固，不给对手留下任何空间"，德国科隆体育学院训练科学和体育信息技术研究所主任门梅特教授（Daniel Memmert）对德国之声表示。"除了一、两场球之外，本届世界杯大部分比赛的基调就是：决不丢球。"
缺乏创意
结果就是，许多场比赛完全没有观赏性可言，最多也就是让足球战术爱好者过了一把瘾。两场半决赛也没能幸免。"大多数时候缺乏创意，无法打破对方防线，如果我总是使用同一种武器，那很快就会钝掉，"门梅特分析道。"证据之一是，这届世界杯的定位球进球特别多，而不是运动战进球。"
德国科隆体育学院门梅特教授
传控战术过时
俄罗斯世界杯迄今为止，40%的进球来自定位球，也就是任意球、角球、界外球或者点球。2014年巴西世界杯上，这一比例只有26%。比如半杀入四强的英格兰队，12个进球中9个是定位球进球。
除此之外，防守稳固的同时发动快速反击也是本届世界杯各队的一大法宝。以前的"反击战术"现在有了一个更时髦的名字"快速攻防转换"。在西班牙人的演绎下几近完美的传控战术（Tiki Taka）已然被淘汰。三支控球率极高的球队都早早出局：德国小组未能出线，西班牙和阿根廷都倒在了八分之一决赛上。
灵活多变
俄罗斯世界杯再次印证了这条铁律：要想夺冠，必须首先加强防守。不过，现在很多球队都能做到这一点。为了超过对手，必须有更多本领。"节奏变化越来越重要"，科隆体育学院的门梅特教授表示。"各个球队都必须练习如何更为灵活多变，让对手更加难以防范。在创造力方面，大家都有待提高。"
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了不起的克罗地亚人
人们说，这个人口仅有420万的小国足球历史比国家历史还要长。1991年从南斯拉夫独立出来的克罗地亚，1998年第一次参加世界杯就闯入四强，这次更是历史性挺进决赛。在半决赛加时赛曼朱基奇将比分改写为2比1时，狂喜的克罗地亚人跑到场边庆祝，还扑倒了一位摄像大叔（图）。为了表达歉意，维达和曼朱基奇在起身后对被扑倒者的额头献上一吻。
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超越了自我的英格兰
讲完克罗地亚，也不能忘记其在半决赛的对手英格兰。虽然未能晋级决赛，然而英格兰人这次打破了所谓的点球魔咒：在1/4决赛中，他们点球大战胜了哥伦比亚——这是英格兰人第一次在世界杯上赢点球。此前，英格兰曾在世界杯上三次遭遇点球大战，三次全败。
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“透心凉”的德国球迷
真正伤心的应该还是德国球迷。2018年在俄罗斯，卫冕冠军德国战车小组赛就出局了——这是德国二战后首次未能晋级淘汰赛。有球迷在网上抱怨说，在亚马逊上买的球迷用品还没寄到，主队就回家了。更多理性的德国人则恨铁不成钢地表示，这次国家队的表现配不上晋级。
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球王能走多远？
两大球王梅西与C罗在同一天告别了本届世界杯。在16强比赛中，阿根廷、葡萄牙都负于其对手（法国和乌拉圭）。这让如今31岁的梅西和33岁的C罗亲手捧起大力神杯的可能性大大降低。毕竟四年后，难免会问是否“廉颇老矣”？
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“内马尔滚”了解一下
在阿根廷和葡萄牙被淘汰后，网上出现了不少“梅西、C罗接内马尔一起回家”的恶搞图。虽然走得比阿根廷、葡萄牙要远一些，然而止步8强显然难以令“五星”巴西满意。而内马尔更因为倒地后“戏份太足”而带火了一个新名词：“内马尔滚”。翻滚背后众说纷纭，有人指责这位巴西巨星在“碰瓷”，也有人表示应该是真疼。
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干啥不好 何苦如此
本届世界杯，几次出现了“竖中指”这个不雅动作。前有开幕式上的英国歌手“坏小子”罗比·威廉姆斯，后有看台上的昔日球王马拉多纳（图）。两人的解释都是“太激动”……
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瞧瞧这大将风度
还是来点正能量吧。在1/8决赛葡萄牙对阵乌拉圭时，出现了暖心的一幕：葡萄牙队的队长C罗搀扶乌拉圭前锋卡瓦尼离开赛场，赢得全场掌声。球场上要胜负也要温情？当然，也有人分析称这是落后的葡萄牙不想浪费比赛时间。
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庆祝引发的争议
这次世界杯也出现了一些具有政治性的场面：在瑞士2比1战胜塞尔维亚后，瑞士队的科索沃裔球员做了“双头鹰”（牵涉阿尔巴尼亚和塞尔维亚两族恩怨）的手势，被认为是对塞尔维亚的挑衅。另外，战胜俄罗斯后，克罗地亚大将附和“荣耀属于乌克兰”的网络视频，也被指具有政治性而遭到调查。
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还是学习塞内加尔人吧
其实完全可以换种方式庆祝，比如像塞内加尔人一样：在小组赛首轮对阵日本赛时，塞内加尔的球员和球迷们都大秀舞技，让人一看就心情大好。
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打扫卫生的日本球迷
与此同时，也要为日本球迷点赞。在几场比赛结束后，日本球迷都自发打扫起球场看台。在1/8决赛被淘汰后，日本队的工作人员还打扫了更衣室，并留下俄语“感谢”字条，让人不禁伸出大拇指。
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看台上的“重量级”
很多国家首脑都前往俄罗斯，观看自己国家队的比赛。俄罗斯大胜沙特时，普京向沙特王储的几次摊手让人印象颇深；这张图片上更是众星云集：马特乌斯紧挨着普京，马拉多纳正在亲吻贝利。
作者: 王凡