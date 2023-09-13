俄罗斯与朝鲜的恩怨情仇

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩已抵达俄罗斯会见总统普京，这也是这两位领导人的第二次会晤。两国政府尚未确认此行议程，但美国官员称普京可能会要求朝鲜为乌克兰战争提供火炮和其他弹药。

这样的请求在1950至1953年的朝鲜战争期间也曾出现过，只不过如今角色对调。当时苏联提供弹药、战机和飞行员来支持共产朝鲜攻打韩国，随后数十年苏联也持续对朝鲜提供支持。

尽管俄罗斯和朝鲜经常存在共同利益，但它们之间的关系却时而密切时而疏远。以下是一些关键事件时间表：

1945年至1948年：

日本对朝鲜半岛的殖民统治随着二战结束，但朝鲜半岛最终分为苏联支持的北半边和美国支持的南半边。苏联军方将之后的独裁者金日成推为朝鲜的掌权者。

金日成（左）1950年6月向南部发动突袭，朝鲜战争爆发

1950年至1953年：

金日成的军队于1950年6月对韩国发动突袭，引发朝鲜战争。除了中国人民志愿军加入之外，朝鲜还得到了苏联空军的援助。而韩国、美国和其他国家的军队在联合国的指挥下进行战斗、击退朝方进攻。 1953年签署《朝鲜停战协定》后，朝鲜半岛停战，但法理上仍处于战争状态。

20世纪50年代中期至60年代：

苏联继续向朝鲜提供经济和军事援助，不过，随着金日成暴力清除朝鲜领导层中的亲苏和亲中派别以巩固其权力，苏朝关系出现恶化。莫斯科减少了对朝援助，但直到冷战结束才切断援助。

20世纪70年代：

随着苏联和中国之间的竞争加剧，朝鲜奉行「等距」政策，使其能够利用敌对的共产主义大国相互对抗，以分别从双方获取更多援助。平壤也曾试图减少对莫斯科和北京的依赖，但从国际金融市场大量借贷后出现的一系列政策失败，令朝鲜经济陷入数十年的混乱。

平壤纪念朝鲜战争

20世纪80年代：

戈尔巴乔夫上台后，苏联继续减少对朝鲜的援助，并表现出希望与韩国和解的倾向。韩国还扩大了与东欧共产主义国家的外交关系，使朝鲜日益受到孤立。

20世纪90年代：

1991年苏联解体，朝鲜失去了主要的经济和安全支柱。由叶利钦总统领导的莫斯科后共产主义政府不再热衷于通过援助和补贴来支持朝鲜。莫斯科与首尔建立正式外交关系，希望吸引韩国投资，并且废止《苏朝友好合作互助条约》。金日成于1994年去世，随后朝鲜在20世纪90年代末经历了一场毁灭性的饥荒，估计有数十万人因此而死亡。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年3月：北京 2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年4月：板门店 2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年5月：大连 2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：新加坡 2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 美朝首次峰会 美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：北京 在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年1月：北京 相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年2月：河内 2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年4月：符拉迪沃斯托克 2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年6月：三八线上的“快闪会” 2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。



2000年代初：

普京于2000年首次当选总统后，积极寻求恢复俄罗斯与朝鲜的关系。同年7月他访问了平壤，会见朝鲜第二代领导人金正日。此次访问被视为俄罗斯努力恢复其传统势力范围之举，应对莫斯科与西方在关键安全问题上日益扩大的分歧。随后在2001年和2002年，普京于俄罗斯接待了金正日。

2000年代中后期：

尽管两国关系有所回暖，俄罗斯仍两次支持联合国安理会因朝鲜刚起步的核武器和导弹计划而对其实施制裁。俄罗斯参与了旨在说服朝鲜放弃核计划以换取安全和经济利益的会谈。但这场包括美国、中国、韩国和日本在内的「六方会谈」于2008年12月宣告破裂。

金正日同时任俄罗斯总统梅德韦杰夫举行峰会（2011.8.11）

2011年至2012年：

金正日于2011年12月去世，此前他在同年8月还与时任俄罗斯总统梅德韦杰夫举行了会晤。随后，金正日之子金正恩成为朝鲜的统治者。 2012年，俄罗斯同意一笔勾销朝鲜约110亿美元债务的九成。

2016年至2017年：

金正恩加速进行朝鲜的核试验和导弹试验。俄罗斯支持安理会严厉制裁，包括限制石油供应和打击该国劳动力出口等。

2018年至2019年：

金正恩与华盛顿和首尔展开外交活动，利用其核计划获取经济利益，同时他还试图改善与传统盟友中国和俄罗斯的关系。在与美国总统特朗普的第二次会晤后，美国没有停止其主导的对朝鲜制裁，美朝关系破裂，金正恩前往俄罗斯并于2019年4月与普京举行首次峰会。两国领导人誓言要扩大合作，但会议没有产生实质性成果。

2019年时任美国总统特朗普同金正恩在河内举行第三次会晤

2022年：

朝鲜利用俄乌战争造成的干扰进一步加大武器试验力度，同时将这场冲突归咎于美国。平壤声称西方的「霸权政策」使普京有理由向邻国派遣军队来保卫俄罗斯。朝鲜、俄罗斯和叙利亚共同承认乌克兰东部两个莫斯科支持的分裂主义地区独立，并暗示愿向这些地区派遣建筑工人帮助重建工作。另一方面，俄罗斯和中国阻止了由美国主导的安理会希望加强对朝鲜制裁的努力。

2023年9月12日：

金正恩抵达俄罗斯与普京会面。预计他将以向俄罗斯提供火炮弹药，换取俄方的经济援助和军事技术。此次会面之前，俄罗斯国防部长绍伊古于7月罕见地访问了朝鲜同时参加了阅兵仪式。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

（美联社）

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