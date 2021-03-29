 俄罗斯：一边支持缅甸军方，一边忧虑平民死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2021

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俄罗斯：一边支持缅甸军方，一边忧虑平民死亡

俄罗斯政府表示，尽管俄罗斯国防部副部长高调访问缅甸，但是俄罗斯对缅甸平民死亡人数的上升深表关切。缅甸军政府领导人称俄罗斯是一个 "真正的朋友"，并欢迎俄罗斯军队出现在缅甸军人节阅兵仪式上。

Myanmar | Protest in Yangon

（德国之声中文网）俄罗斯政府周一（3月29日）表示，尽管俄罗斯国防部副部长高调访问缅甸，以加强双方军事联系，但是俄罗斯对缅甸平民死亡人数的上升深表关切。

俄罗斯国防部副部长福明（Alexander Fomin）3月26日前往缅甸访问，引起了权利活动人士的强烈批评，他们指责俄罗斯政府将通过2月1日政变夺权的缅甸军政府合法化。

缅甸军政府领导人敏昂莱称俄罗斯是一个 "真正的朋友"，并欢迎俄罗斯军队出现在周六缅甸军人节阅兵仪式上。然而，这一天，是政变以来最血腥的一天——当地媒体报道至少有114名平民死亡。

近年来，俄罗斯和缅甸之间的军事联系不断加强。莫斯科向数千名缅甸士兵提供军队培训和大学奖学金，并向因涉嫌对平民施暴而被一些西方国家列入黑名单的军队出售武器。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一告诉记者，尽管俄罗斯代表团访问了缅甸，福明出席了阅兵仪式，但俄罗斯对缅甸的立场不应该被误解。

"我们真的担心缅甸平民伤亡人数的增加，"佩斯科夫说，"这令人深感忧虑。我们正在非常密切地关注缅甸局势的发展。"

当被问及对福明出席阅兵仪式的看法时，佩斯科夫说："你知道我们与缅甸保持长期的、相当有建设性的关系。我们的双边关系有所发展，这是看待问题的应有角度。但是，这绝对不意味着我们赞同在缅甸发生的那些悲惨事件。"

张平/洪沙    (路透社)

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