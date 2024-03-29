俄罗斯一票否决 对朝制裁面临转折？

（德国之声中文网）俄罗斯希望通过改变对朝政策能够给俄罗斯带来益处。克里姆林宫发言人佩什科夫（Dmitri Peskow）周五在莫斯科表示，结束对联合国制裁措施执行情况的监控符合俄罗斯的利益。俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃（Maria Sacharowa）指责美国及其盟友，试图借助联合国制裁措施“扼杀”朝鲜，并在亚洲制造紧张局势。她表示，对朝鲜实施的制裁非但对改善安全局势毫无帮助，而且还令朝鲜陷入了人道主义危机。萨哈罗娃指出，朝鲜的基本供给已经出现了问题。

周四，在就是否继续授权专家小组监督联合国对朝制裁执行情况进行表决时，俄罗斯行使了否决权。中国投了弃权票，而安理会其他13个成员国均投票赞成延长授权。

美国指责朝鲜为俄罗斯的侵乌战争提供军火。但平壤和莫斯科均对此予以否认。由于朝鲜当局坚持推进其核武和导弹计划，联合国从2006年开始对该国实施了一系列制裁措施。过去几年以来，制裁措施被不断强化。

尽管制裁措施没有设定时间限制，但俄罗斯周四对延长监督制裁执行情况的授权行使否决权后，一般认为，制裁措施的效力将会受到影响。俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃宣称，负责监督使命的联合国专家小组的工作，既不客观，也不中立，而是已经沦为西方的工具，“有鉴于此，延长专家小组的授权已经毫无意义。”

俄罗斯此次行使否决权可能会给国际社会制裁朝鲜的努力带来转折。1948年，在苏联的支持下，朝鲜半岛北部成立了共产主义政权，正式国名为朝鲜民主主义人民共和国。位于朝鲜半岛南部的韩国则一直得到美国的支持。朝鲜是世界上唯一一个在21世纪仍在进行核试验的国家。来自联合国的信息显示，朝鲜在2006、2009、2013年分别进行了一次核试验，而在2016年和2017年则分别进行了两次核试验。

(路透社）

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