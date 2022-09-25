 俄罗斯一学校发生枪击案 已造成至少13人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2022

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俄罗斯一学校发生枪击案 已造成至少13人死亡

本周一，俄罗斯乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克一所学校发生校园枪击案。目前已造成包括7名儿童在内的13人死亡，至少21人受伤。

枪击案发生后，第88学校被紧急疏散。

枪击案发生后，第88学校被紧急疏散。

（德国之声中文网）根据俄罗斯联邦侦查委员会对外公布的消息，本周一（9月26日），一位身份不明人士在乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克市第88学校校园内开枪，之后自杀。

该枪击事件已经造成至少13人死亡，21人受伤。伤者中包括14名儿童和7名成年人。

乌德穆尔特自治共和国领导人布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在一段视频声明中证实，枪手在校园内开枪自杀。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫将这场枪击案称为“恐怖主义行动”，总统普京已向地方和联邦政府下达所有必要指示。

佩斯科夫对媒体表示，总统普京对校园枪击案的遇难者深表哀悼。

该枪击事件已经造成至少13人死亡，21人受伤。伤者中包括14名儿童和7名成年人。

该枪击事件已经造成至少13人死亡，21人受伤。伤者中包括14名儿童和7名成年人。

发生枪击案的第88学校设有1到11年级。枪击案发生后，所有学生被疏散，周围地区被封锁。

俄罗斯联邦侦查委员会称，行凶者是一位名叫卡赞采夫（Artyom Kazantsev）的34岁男子。他曾就读于第88学校。在行凶时身着的T恤上带有纳粹标记。但是行凶者的作案动机尚不清楚。

俄罗斯卫星通讯社报道称，凶犯加入了一个新法西斯主义团体。

俄罗斯联邦国家禁卫军方面称，行凶者使用的是两把改装手枪，可以发射真子弹。

伊热夫斯克是一个拥有64万人口的城市，位于俄罗斯中部的乌拉尔山脉以西。

（美联社）

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