 俄稱拿下巴赫穆特 烏克蘭否認失守 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2023

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俄稱拿下巴赫穆特 烏克蘭否認失守

烏克蘭東部城市巴赫穆特這幾個月來一直是烏俄兩軍激烈戰鬥所在。俄羅斯聲稱其部隊和瓦格納集團已經控制了這座城市，不過這與烏克蘭的說法卻有出入。

2023年5月20日瓦格納集團創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin） 在烏克蘭巴赫穆特發表聲明，強調已全面控制這個城市。

2023年5月20日瓦格納集團創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin） 在烏克蘭巴赫穆特發表聲明，強調已全面控制這個城市。

（德國之聲中文網）俄羅斯國防部週六（5月20日）表示，俄羅斯軍隊已經控制了烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）

巴赫穆特位於烏克蘭的頓涅茨克省（Donetsk），這幾個月來一直是烏克蘭和俄羅斯軍隊激烈交戰的地方。俄羅斯控制著該省約一半的土地，並聲稱在2022年秋季吞併了該省。

俄羅斯國防部稱：「瓦格納集團在南方部隊的砲兵和航空兵的支持下採取了進攻行動，『阿爾喬莫夫斯克』的解放工作已經完成。」「阿爾喬莫夫斯克」是此地在蘇聯時期的名字。

週六稍早，瓦格納傭兵集團的負責人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）也宣稱已經佔領巴赫穆特。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報導，俄羅斯總統普丁對俄軍奪取該市控制權表示祝賀。

然而，烏克蘭否認巴赫穆特已受俄軍控制，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）說，激烈的戰鬥仍在繼續。

她說：「情況很危急。截至目前，我們的保衛者仍控制了這個地區的某些工業和基礎設施。」

烏克蘭東部指揮部發言人切列瓦季（Serhiy Cherevatyi）告訴美聯社，瓦格納集團的說法並非事實，烏軍在當地持續作戰中。

烏克蘭武裝部隊總參謀部也在臉書上發表聲明說：「爭奪巴赫穆特市控制權的激烈戰鬥沒有停止。」

圖為2023年5月12日烏克蘭的一艘坦克在巴赫穆特持續投入戰鬥，抵抗俄羅斯全面控制的行動。

圖為2023年5月12日烏克蘭的一艘坦克在巴赫穆特持續投入戰鬥，抵抗俄羅斯全面控制的行動。

戰爭前線城市——巴赫穆特

巴赫穆特位在頓巴斯工業區內，在連接烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）和俄羅斯城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的E40公路上。

俄羅斯在2022年初入侵烏克蘭之前，有超過7萬人居住在巴赫穆特。去年夏天俄軍入侵，圍困這座城市。此後兩軍在此勢力各有消長，爭奪該城市控制權的血腥戰鬥持續了9個多月，陷入僵持的戰壕戰。沒有其他城市像巴赫穆特被圍困如此之久，烏俄雙方都遭受了重大損失。

俄羅斯若佔領該城市將繼續向更西邊的烏克蘭城市進軍，如斯洛維揚斯克（Slovyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）這些頓涅茨克地區的重要工業中心和行政中心，使俄羅斯更接近其完全控制頓涅茨克的目標。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

（路透社、美聯社）

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