俄称导弹击毙数十名乌克兰军官 泽连斯基: 恐遭遇更强攻势

（德国之声中文网）乌克兰方面周一（6月20日）证实，数周来激战的北顿涅茨克市外围又一市镇失守。该市东南的梅特约奇内镇（Metjolkine）被俄军攻占。卢甘斯克地区军政首长在社交平台Telegram上称，已"失去对该镇的控制"。此前，俄罗斯国防部周日已称夺取了此地。北顿涅茨克市是乌克兰军队在东部卢甘斯克地区北顿涅茨河东岸的最后一个堡垒。

俄罗斯国防部周日称，俄军对乌克兰中南部发动导弹攻击，其中一场攻击以「口径」（Kalibr）高精度远程海基导弹击中了乌克兰军队在第聂伯罗彼得罗夫斯克州什罗卡亚达恰地区的指挥所，造成"50多名将军和军官"丧生。据称当时乌军一个战略军团正在那里召开指挥人员工作会议。

目前未能有独立来源证实这一消息。俄罗斯国防部还说，俄军袭击了乌克兰南部尼古拉耶夫一栋放置西方所提供武器的建筑物，摧毁"西方过去10天向基辅政权提供的10门155毫米榴弹炮和大约20辆装甲车"。

乌克兰第聂伯罗当局证实，18日三枚俄罗斯发射的导弹击中了一座油库，导致油库发生大火。

北顿涅茨克继续受到炮火攻击

另据俄罗斯官方塔斯社援引一名未披露姓名的俄执法部门消息人士的话说，乌方军事力量"亚速营"副指挥官斯维亚托斯拉夫·帕拉马尔和乌克兰武装部队海军陆战队第36旅指挥官谢尔盖·沃林斯基被送到俄罗斯受调查。

"亚速营"和乌海军陆战队第36旅是守卫马里乌波尔亚速钢铁厂的主要力量。今年5月，经过对该市长达数月的围攻，俄罗斯军队俘获了数百名乌克兰军人，这些人此后的下落一直不明。莫斯科当时说，他们被送到乌克兰东部宣布独立并得到俄罗斯承认的地方。

塔斯社援引消息人士的话说，这些人经乌克兰东部省份顿涅茨克被转移到俄罗斯。路透社报道称，基辅希望通过与俄罗斯交换战俘的方式，让俄方移交所有被俘武装人员。但一些俄罗斯议员希望将一些武装人员送上法庭。

观看视频 02:54 乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

泽连斯基：历史性的一周

乌克兰总统泽连斯基预计，由于欧盟即将就乌克兰的入盟申请举行磋商，俄罗斯本周将加大对乌克兰的军事进攻力度。"这个星期，我们应该预料到俄罗斯敌对行动的加剧"，他在周日发布的视频中说，"我们做好了准备"。

泽连斯基表示，能成为欧盟的入盟候选国是乌克兰的历史性机遇。"在未来的这一周--当我们从欧盟获知对乌克兰候选国申请的回答，这将是历史性的一周"。

本周四和周五，欧盟27个成员国的政府首脑将在布鲁塞尔举行峰会，就欧盟委员会提出的有关接纳乌克兰为入盟候选国的建议进行全体磋商。尽管德、法、意等国政府明确表示支持这一计划，但也有成员国对此持保留态度。周一，欧盟外长会议先行在卢森堡举行，讨论对乌克兰的进一步支持和该国的入盟前景。

乌克兰外长库列巴表示，即使无法从西方获得更多武器装备，乌克兰也将继续战斗。库列巴周日在接受德广联采访时说，"我们将用铁锹战斗，我们将保卫自己，因为这场战争关乎我们的存亡"。他强调，西方人不应该认为，如果停止向乌克兰输送武器，该国会更快走向妥协。

（路透社、法新社、德新社）

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