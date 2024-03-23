 俄称再夺一村 暗指乌克兰和恐袭有关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

俄称再夺一村 暗指乌克兰和恐袭有关

俄罗斯本周在俄乌战场上捷报频传。此外，针对周五晚间的莫斯科音乐厅恐袭事件，俄罗斯总统普京和该国联邦安全局都暗示了乌克兰的“痕迹”。

乌克兰的第聂伯河水电站（DniproHES）遭到俄罗斯方面的袭击

乌克兰的第聂伯河水电站（DniproHES）遭到俄罗斯方面的袭击

（德国之声中文网）俄罗斯方面宣布已占领乌克兰东部的克拉斯诺耶村（Krasnoye）。该村俄方 10 个月前占领的顿涅茨克州的巴赫穆特（Bakhmut）以西。俄罗斯国防部周六（3月23日）通过一份声宣布了该消息，并表示，俄军"击退了在顿涅茨克方向上的四次反击，基辅损失达 200 名士兵。"路透社也报道了这一声明，但表示尚无法核实俄方说法。

两天前，俄罗斯军方宣称攻占了顿涅茨克的托南克村（Tonenke），此村位于乌克兰上月失守重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西约10公里。俄方宣称，攻下阿夫迪夫卡是俄乌战事的转折点。外界普遍认为，乌军失守阿夫迪夫卡的主要原因是西方国家军援的减少，导致乌军在炮火方面处于劣势。

乌克兰否认指控

周六，恐怖组织"伊斯兰国"宣布对周五晚间的莫斯科音乐厅枪击案负责。一名美国情报官员告诉美联社，美国机构也已证实该组织对此次袭击负责。然而，一些俄罗斯政界人士在袭击发生后不久就将矛头指向了乌克兰，乌克兰对此予以强烈否认。

恐怖组织伊斯兰国已宣布对周五晚间的莫斯科音乐厅枪击案负责

恐怖组织"伊斯兰国"已宣布对周五晚间的莫斯科音乐厅枪击案负责

俄罗斯总统普京周六发表公开讲话指出，所有四名直接参与袭击的人都已被拘留，并暗示他们在逃跑时试图越境进入乌克兰。但他没有为这一说法提供证据。此前，俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布逮捕11人，包括"直接参与袭击的所有四名恐怖分子"。该局表示："这些凶手发动恐攻之后，试图穿越俄乌边界"，"嫌疑人在乌克兰有联系人"。据俄官方统计，此次袭击造成至少133人身亡，是俄罗斯多年来伤亡最惨重的一次袭击。

乌能源设施遭受近期"最大规模袭击"

乌克兰国家水电公司周五称，乌克兰最大水电站、位于该国东南部扎波罗热（Zaporizhzhia）的第聂伯河水电站（DniproHES）遭到俄罗斯方面的袭击。乌克兰官方称，该水电站遭袭后失火，但没有决堤危险。

乌克兰官方称，第聂伯河水电站遭到俄罗斯方面的袭击后失火

乌克兰官方称，第聂伯河水电站遭到俄罗斯方面的袭击后失火

乌克兰能源部长哈卢先科（Herman Halushchenko）表示，乌克兰的能源基础设施遭受了近期"最大规模的袭击"。他在社交平台Facebook上写道："俄罗斯的目的不仅仅是破坏，而是像去年一样，再次尝试造成乌克兰国家能源系统的大规模瘫痪。"乌克兰东北部哈尔科夫地区（Charkiw）当局称，俄罗斯对能源设施发动了15次袭击。"哈尔科夫州州长西涅古博夫（Oleh Syniehubov）在 Telegram 上写道："该市几乎完全断电。"乌克兰电网运营商称，全国七个地区出现紧急停电。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Chinese Special Envoy for Eurasian Affairs Li Hui attends a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia, May 26, 2023. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

中国特使:俄乌在谈判问题上存在重大分歧 22.03.2024

刚刚结束对俄乌以及多个欧盟国家访问的中国政府欧亚事务特别代表李辉3月22日对媒体表示，冲突双方均坚持自己的立场，对和谈问题的认识差距较大，但也都同意必须通过谈判而非通过枪炮来解决战争。这也是中国官方首次称“俄乌战争”。

22/03/2024 *** Law enforcement officers are seen deployed outside the burning Crocus City Hall concert hall following the shooting incident in Krasnogorsk, outside Moscow, on March 22, 2024. Gunmen opened fire at a concert hall in a Moscow suburb on March 22, 2024 leaving dead and wounded before a major fire spread through the building, Moscow's mayor and Russian news agencies reported. (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

莫斯科恐袭案：西方多国亦表哀悼 23.03.2024

恐怖组织“伊斯兰国”已经宣布对3月22日晚间的莫斯科音乐厅枪击案负责。据俄官方统计，此案至少造成133人身亡。尽管俄乌战争仍在持续，美国、德国、法国等西方国家依然谴责了这起恐怖袭击并对遇难民众表示哀悼。

March 8, 2024, Istanbul, Turkey: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, right, shake hands following a joint press conference at Dolmabahce palace, March 8, 2024 in Istanbul, Turkey. Istanbul Turkey - ZUMAp138 20240308_zaa_p138_019 Copyright: xUkrainexPresidency/UkrainianxPrex

土耳其：准备好为俄乌主办和平峰会 09.03.2024

土耳其总统埃尔多安称，已准备好主办一场乌克兰与俄罗斯都会参加的和平峰会。与其举行会谈的乌克兰总统泽连斯基却另有想法。

媒体看中国

中国电池厂商宁德时代已经开始在匈牙利德布雷岑兴建工厂

德语媒体：中国影响力扩大之恶果

德国《商报》的一篇客席评论警告，如果任由中国在匈牙利等国扩大经济影响力，这些中东欧国家很快就会纷纷听命于北京，而这将长远损害欧盟的未来竞争力。《世界报》则刊登了旅德港人邝颂晴撰写的客席评论，指出香港23条国安立法将损害全球人权民主事业。