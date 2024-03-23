俄称再夺一村 暗指乌克兰和恐袭有关

（德国之声中文网）俄罗斯方面宣布已占领乌克兰东部的克拉斯诺耶村（Krasnoye）。该村俄方 10 个月前占领的顿涅茨克州的巴赫穆特（Bakhmut）以西。俄罗斯国防部周六（3月23日）通过一份声宣布了该消息，并表示，俄军"击退了在顿涅茨克方向上的四次反击，基辅损失达 200 名士兵。"路透社也报道了这一声明，但表示尚无法核实俄方说法。

两天前，俄罗斯军方宣称攻占了顿涅茨克的托南克村（Tonenke），此村位于乌克兰上月失守重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西约10公里。俄方宣称，攻下阿夫迪夫卡是俄乌战事的转折点。外界普遍认为，乌军失守阿夫迪夫卡的主要原因是西方国家军援的减少，导致乌军在炮火方面处于劣势。

乌克兰否认指控

周六，恐怖组织"伊斯兰国"宣布对周五晚间的莫斯科音乐厅枪击案负责。一名美国情报官员告诉美联社，美国机构也已证实该组织对此次袭击负责。然而，一些俄罗斯政界人士在袭击发生后不久就将矛头指向了乌克兰，乌克兰对此予以强烈否认。

俄罗斯总统普京周六发表公开讲话指出，所有四名直接参与袭击的人都已被拘留，并暗示他们在逃跑时试图越境进入乌克兰。但他没有为这一说法提供证据。此前，俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布逮捕11人，包括"直接参与袭击的所有四名恐怖分子"。该局表示："这些凶手发动恐攻之后，试图穿越俄乌边界"，"嫌疑人在乌克兰有联系人"。据俄官方统计，此次袭击造成至少133人身亡，是俄罗斯多年来伤亡最惨重的一次袭击。

乌能源设施遭受近期"最大规模袭击"

乌克兰国家水电公司周五称，乌克兰最大水电站、位于该国东南部扎波罗热（Zaporizhzhia）的第聂伯河水电站（DniproHES）遭到俄罗斯方面的袭击。乌克兰官方称，该水电站遭袭后失火，但没有决堤危险。

乌克兰能源部长哈卢先科（Herman Halushchenko）表示，乌克兰的能源基础设施遭受了近期"最大规模的袭击"。他在社交平台Facebook上写道："俄罗斯的目的不仅仅是破坏，而是像去年一样，再次尝试造成乌克兰国家能源系统的大规模瘫痪。"乌克兰东北部哈尔科夫地区（Charkiw）当局称，俄罗斯对能源设施发动了15次袭击。"哈尔科夫州州长西涅古博夫（Oleh Syniehubov）在 Telegram 上写道："该市几乎完全断电。"乌克兰电网运营商称，全国七个地区出现紧急停电。

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