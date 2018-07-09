俄男遭指涉毒杀案 普京﹔只是无辜平民

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京週三(9/12)表示，两名被英国指控涉毒杀前俄谍案的男子的确是俄国人，但他们只是无辜平民。

他在东方经济论坛上被问到此事时说:「我们知道这些人是谁，也找到他们了。不过他们没有犯罪，我可以跟大家保证。」但是普京并没有针对英国提出的相关证据做说明，只说他们是无辜的，也希望这两位「平民」尽快出面向媒体说明。

英国政府發言人斯莱克 (James Slack)则回应不接受这个说法，表示这两名男子是俄国情报人员，在英国使用剧毒化武。

他说:「我们不断重复问俄罗斯3月在索尔兹伯里到底發生了什么事。但他们的回应只是造成更大的困惑和罗织谎言。」他表示普京的回应不会影响英国的调查结果。

普京的话引人质疑不是没有原因。2014年克里米亚出现没有别徽章的俄罗斯军队时，他曾说这些军队不是俄国军队，只是当地的志工。但几週后，他又改口说与乌克兰协议让俄国军队进驻克里米亚，是俄国军队没错。有关美国选举干预也是，一开始他矢口否认，后来又说可能是某些爱国人士所为。

英国盟友谴责俄罗斯毒杀

德国、法国、加拿大和美国的领导人週四 (9/6) 发出联合声明，表示他们对英国的评估有「绝对信心」，认为3月英国发生的前俄谍毒杀桉背后有俄罗斯政府支持。

四个北约国家在声明中提到，支持英国对这两名嫌疑人的指控，并说：「这项行动几乎肯定是政府高层批准的」。他们也敦促莫斯科揭露诺维乔克 (novichok) 计划，并承诺要共同打击在四国领土上，外国情报网所犯下的恶行。

英国内政部国安大臣本华莱士(Ben Wallace)接受英国广播公司採访时表示，俄罗斯总统普京要负全责。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)则愤怒回应:「对我们来说，任何关于俄罗斯领导层的指控都令人无法接受。」他告诉记者﹕「无论是俄罗斯的最高领导层还是底下的官员和任何官方代表，都和索尔兹伯里的事件没有任何关係。」

本周四（9月6日）英国在安理会报告有关前俄谍毒害案嫌犯相关资讯，两名据称是俄国间谍的男子被指控在英国犯下这起罪行。

英国驻联合国大使皮尔斯 (Karen Pierce) 将针对前俄国双面间谍斯克里帕尔及其女儿尤利遭神经毒剂谋杀案做最新报告。

英国公布两名前俄谍毒杀害嫌犯佩特罗夫 (Alexander Patrov) 和波许罗夫 (Ruslan Boshirov)，并指称他们两人是俄罗斯军事情报人员。

英国首相特蕾莎·梅週三 (9/5) 在议会报告，3月4日发起神经毒剂攻击的是两名俄国军事情报人员，经警方确认是年约40岁的俄罗斯国民﹕佩特罗夫 (Alexander Patrov) 和波许罗夫 (Ruslan Boshirov)。两人被指称是俄罗斯联邦军事情报机构「格鲁乌」(GRU) 的探员。他们将面对英国一级谋杀罪指控。

特蕾莎·梅指责莫斯科不断放出「假消息」，也坚称这起案件证据确凿。她说：「格鲁乌是具有高度纪律且上下分工明确的组织。这不是一起无端的犯罪案件。很明显有俄国高层的授意。」她表示两名涉嫌男子3月2日抵达英国时，被监视器拍下画面，并在接下来的两天内两次前往犯案地点索尔兹伯里。3月4日也有目击证人指出两人出现在受害者斯克里帕尔家附近，同一天两人从伦敦搭乘飞机返回莫斯科。

英国皇家检察署表示，已经获得欧洲逮捕令，但并不打算要求俄罗斯引渡这两名男子。警方也公佈了两人照片，并说俄罗斯护照上的名字可能是别名。

伦敦大都会警察局反恐行动负责人巴苏 (Neil Basa) 表示，英国皇家检察署的公吿是这次调查中最重要的发展。他表示，除了欧洲逮捕令，警方正准备发出国际刑警组织红色通报，各成员国将可立即据此对通报人员实施拘捕，并参照本国的相关法律进行国际引渡。

俄罗斯强烈否认

俄罗斯方面重申，伦敦当局没有提供任何证据证明俄罗斯国民参与毒杀活动。

外交部发言人扎哈罗娃 (Maria Zakharova) 说：「我们根本不知道媒体上刊登的名字和照片是谁。我们再一次呼吁英方停止公开指控和讯息操纵，转向执法机构合作。」

俄罗斯宪法并不允许将自己的国民引渡之外国接受审判。

夏立民/李芊 (法新社、德新社、美联社)