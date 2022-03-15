俄版“新闻联播”现场抗议 该员工怎么了?

（德国之声中文网）俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。遭拘捕后，经过14小时审问，她在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。

她说，自己被拘捕时未能得到法律协助，也拒绝认罪。她说:「我仍然相信，俄罗斯正在犯罪。」此前，她的下落不明，但在推特上发布了一张奥夫扬尼科娃与一名律师在莫斯科奥斯坦金斯基区法院的合影。

克里姆林宫谴责

相关影音内容传遍了网络：在俄罗斯“第一频道” 黄金时段的新闻播报期间，一名女性突然出现，在主播身后举起反战标语，上面写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

人权组织OWD-Info第一时间表示，这名女性是“第一频道”的员工奥夫扬尼科娃（Marina Ovsyannikova），随后就传出她被逮捕的消息。

“第一频道”是俄罗斯最大、最重要的公共电视台。数十年来，这档“Wremja”新闻节目一直在晚上9点播出，有点类似中国的“新闻联播”、德国的“每日新闻”（Tagesschau）。在很短时间里，就有超过260万人观看了相关内容。

据塔斯社报导，“第一频道”发表声明，谈到“在录制过程中涉及一名陌生妇女的事件”，称将进行内部调查。

克里姆林宫则发出了强烈谴责。据国际文传电讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周二（3月15日）说：“这就是流氓行为。”他还说，电视台必须解决这个问题，这不是克里姆林宫的工作。

奥夫扬尼科娃本人在事发后被逮捕。目前不清楚她身处何处。律师们表示，未能与她取得联系。这名年轻女子可能因“诋毁俄罗斯武装部队部署”而被起诉。

俄罗斯议会最近通过了一项法律，规定传播有关军队的“虚假新闻”可被判处最高15年监禁。根据该法，将俄罗斯的军事行动称为“战争”也属于犯罪行为。

“我们只是默默地看着这个反人类的政权”

在人权组织OWD-Info平台发布的一段预先录制的影片中，奥夫扬尼科娃表示，她的母亲是俄罗斯人，父亲是乌克兰人。因此，她不忍心看到两国交恶。“不幸的是，过去的几年我为‘第一频道’工作，为克里姆林宫做宣传，我如今对此感到非常惭愧”。

在影片中，她说：“在2014年，当这一切刚刚开始时，我们保持了沉默”，这显然是指莫斯科吞并克里米亚、支持乌克兰的亲俄分裂分子。她还说：“当克里姆林宫进行毒害（目前狱中的反对派人士纳瓦尔尼）时，我们没有去参加抗议活动。我们只是默默地看着这个反人类的政权。而现在，整个世界都背弃了我们。”

“这个女孩真酷”

奥夫扬尼科娃的抗议画面在网络上迅速传播。众多网民赞扬了她的“非凡勇气”。被监禁的反对派人士纳瓦尔尼对该行动表示欢迎。他的发言人亚米什（Kira Jarmisch）在推特上写道：“哇，这个女孩真酷”。

与纳瓦尔尼关系密切的沃尔科夫（Leonid Wolkow）在推特上宣布，反对派运动“准备支付”对奥夫扬尼科娃施加的任何罚款。

乌克兰总统泽连斯基也向她表示了感谢。钢琴家莱维特（Igor Levit）写道：“这是勇气的真正含义”。

马克龙表示，法国将支持奥夫扬尼科娃。“我们在采取外交手段提供帮助，通过我们的大使馆或者其他形式”，这位法国总统对记者说。他还表示，会在与普京的下次通话中提到这一问题。

（法新社，德新社，路透社）

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