 俄版“新闻联播”现场抗议 该员工怎么了? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2022

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时政风云

俄版“新闻联播”现场抗议 该员工怎么了?

俄罗斯官媒3月14日进行新闻播报时发生了惊人一幕：一名员工在主播的身后举牌，上面写着“停止战争，不要相信政治宣传”。克里姆林宫称这是“流氓行为”，很多知名人士则赞扬她的“非凡勇气”。

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（德国之声中文网）俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。遭拘捕后，经过14小时审问，她在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。

她说，自己被拘捕时未能得到法律协助，也拒绝认罪。她说:「我仍然相信，俄罗斯正在犯罪。」此前，她的下落不明，但在推特上发布了一张奥夫扬尼科娃与一名律师在莫斯科奥斯坦金斯基区法院的合影。

克里姆林宫谴责

相关影音内容传遍了网络：在俄罗斯“第一频道” 黄金时段的新闻播报期间，一名女性突然出现，在主播身后举起反战标语，上面写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

人权组织OWD-Info第一时间表示，这名女性是“第一频道”的员工奥夫扬尼科娃（Marina Ovsyannikova），随后就传出她被逮捕的消息。

“第一频道”是俄罗斯最大、最重要的公共电视台。数十年来，这档“Wremja”新闻节目一直在晚上9点播出，有点类似中国的“新闻联播”、德国的“每日新闻”（Tagesschau）。在很短时间里，就有超过260万人观看了相关内容。

据塔斯社报导，“第一频道”发表声明，谈到“在录制过程中涉及一名陌生妇女的事件”，称将进行内部调查。

克里姆林宫则发出了强烈谴责。据国际文传电讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周二（3月15日）说：“这就是流氓行为。”他还说，电视台必须解决这个问题，这不是克里姆林宫的工作。

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在俄罗斯，40多个城市在周日举行了反对入侵乌克兰的示威，数千人被逮捕。欧洲多个城市周末再次出现反战示威。联合国人权办公室指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡。

Meta集团允许一些国家的脸书和Instagram用户呼吁暴力反抗俄罗斯军队，以及希望普京去死。这意味着Meta集团的仇恨言论政策做出暂时改变。

俄罗斯入侵乌克兰后，拥有英国切尔西足球俱乐部的俄罗斯大亨罗曼·阿布拉莫维奇遭到包括英美在内的多国制裁。切尔西足球俱乐部也命运未卜。

俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体也全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，最新的例子是著名舞蹈家金星在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。与此同时，俄罗斯当局也限制了对包括DW在内的一些国际新闻网站的访问。

奥夫扬尼科娃本人在事发后被逮捕。目前不清楚她身处何处。律师们表示，未能与她取得联系。这名年轻女子可能因“诋毁俄罗斯武装部队部署”而被起诉。

俄罗斯议会最近通过了一项法律，规定传播有关军队的“虚假新闻”可被判处最高15年监禁。根据该法，将俄罗斯的军事行动称为“战争”也属于犯罪行为。

“我们只是默默地看着这个反人类的政权”

在人权组织OWD-Info平台发布的一段预先录制的影片中，奥夫扬尼科娃表示，她的母亲是俄罗斯人，父亲是乌克兰人。因此，她不忍心看到两国交恶。“不幸的是，过去的几年我为‘第一频道’工作，为克里姆林宫做宣传，我如今对此感到非常惭愧”。

在影片中，她说：“在2014年，当这一切刚刚开始时，我们保持了沉默”，这显然是指莫斯科吞并克里米亚、支持乌克兰的亲俄分裂分子。她还说：“当克里姆林宫进行毒害（目前狱中的反对派人士纳瓦尔尼）时，我们没有去参加抗议活动。我们只是默默地看着这个反人类的政权。而现在，整个世界都背弃了我们。”

“这个女孩真酷”

奥夫扬尼科娃的抗议画面在网络上迅速传播。众多网民赞扬了她的“非凡勇气”。被监禁的反对派人士纳瓦尔尼对该行动表示欢迎。他的发言人亚米什（Kira Jarmisch）在推特上写道：“哇，这个女孩真酷”。

与纳瓦尔尼关系密切的沃尔科夫（Leonid Wolkow）在推特上宣布，反对派运动“准备支付”对奥夫扬尼科娃施加的任何罚款。

乌克兰总统泽连斯基也向她表示了感谢。钢琴家莱维特（Igor Levit）写道：“这是勇气的真正含义”。

马克龙表示，法国将支持奥夫扬尼科娃。“我们在采取外交手段提供帮助，通过我们的大使馆或者其他形式”，这位法国总统对记者说。他还表示，会在与普京的下次通话中提到这一问题。

（法新社，德新社，路透社）

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