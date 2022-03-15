俄版“新闻联播”惊现抗议事件: 女子举牌反战

（德国之声中文网）相关影音内容传遍了网络：在俄罗斯“第一频道” 黄金时段的新闻播报期间，一名女性突然出现，在主播身后举起反战标语，上面写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。

据人权组织OWD-Info称，这名女性是“第一频道”的员工奥夫扬尼科娃（Marina Ovsyannikova）。她目前已经被逮捕。

克里姆林宫谴责

事发后，直播中断。“第一频道”是俄罗斯最大、最重要的公共电视台。数十年来，这档“Wremja”新闻节目一直在晚上9点播出，有点类似中国的“新闻联播”、德国的“每日新闻”（Tagesschau）。在很短时间里，就有超过260万人观看了相关内容。

据塔斯社报导，“第一频道”发表声明，谈到“在录制过程中涉及一名陌生妇女的事件”，称将进行内部调查。

克里姆林宫则发出了强烈谴责。据国际文传电讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周二（3月15日）说：“这就是流氓行为。”他还说，电视台必须解决这个问题，这不是克里姆林宫的工作。

奥夫扬尼科娃本人在事发后被逮捕。目前不清楚她身处何处。律师们表示，未能与她取得联系。这名年轻女子可能因“诋毁俄罗斯武装部队部署”而被起诉。

俄罗斯议会最近通过了一项法律，规定传播有关军队的“虚假新闻”可被判处最高15年监禁。根据该法，将俄罗斯的军事行动称为“战争”也属于犯罪行为。

“我们只是默默地看着这个反人类的政权”

在人权组织OWD-Info平台发布的一段预先录制的影片中，奥夫扬尼科娃表示，她的母亲是俄罗斯人，父亲是乌克兰人。因此，她不忍心看到两国交恶。“不幸的是，过去的几年我为‘第一频道’工作，为克里姆林宫做宣传，我如今对此感到非常惭愧”。

在影片中，她说：“在2014年，当这一切刚刚开始时，我们保持了沉默”，这显然是指莫斯科吞并克里米亚、支持乌克兰的亲俄分裂分子。她还说：“当克里姆林宫进行毒害（目前狱中的反对派人士纳瓦尔尼）时，我们没有去参加抗议活动。我们只是默默地看着这个反人类的政权。而现在，整个世界都背弃了我们。”

“这个女孩真酷”

奥夫扬尼科娃的抗议画面在网络上迅速传播。众多网民赞扬了她的“非凡勇气”。被监禁的反对派人士纳瓦尔尼对该行动表示欢迎。他的发言人亚米什（Kira Jarmisch）在推特上写道：“哇，这个女孩真酷”。

与纳瓦尔尼关系密切的沃尔科夫（Leonid Wolkow）在推特上宣布，反对派运动“准备支付”对奥夫扬尼科娃施加的任何罚款。

乌克兰总统泽连斯基也向她表示了感谢。钢琴家莱维特（Igor Levit）写道：“这是勇气的真正含义”。

马克龙表示，法国将支持奥夫扬尼科娃。“我们在采取外交手段提供帮助，通过我们的大使馆或者其他形式”，这位法国总统对记者说。他还表示，会在与普京的下次通话中提到这一问题。

（法新社，德新社，路透社）

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