 俄烏首輪談判未果 普丁提三訴求三承諾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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俄烏首輪談判未果 普丁提三訴求三承諾

俄羅斯與烏克蘭28日的談判未果，但雙方表示會持續溝通。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普丁各自提出新的訴求，其中澤連斯基呼籲各國機場與港口禁止俄羅斯飛機與船隻進入。

Ukraine Konflikt I Soldaten vor der Zentralkaserne von Lviv

在俄羅斯與烏克蘭展開談判之際，烏克蘭的軍隊仍持續保持高度警戒。

(德國之聲中文網) 在俄羅斯與烏克蘭代表於白俄羅斯邊境談判之際，烏克蘭總統澤倫斯基持續尋求國際社會支援。他週一 (2月28日) 呼吁國際社會在烏克蘭設立禁飛區，禁止俄羅斯在全球範圍內進入港口。他指控俄羅斯自24日入侵烏克蘭以來，朝該國發射了100多枚巡航導彈。

此外，澤倫斯基還呼籲全球的機場與海港禁止懸掛俄羅斯國旗的飛機與船隻。他在個人臉書頁面發佈的一段影片中說：「我們必須禁止俄羅斯使用所有港口、所有運河和世界上所有機場。」他還敦促國際社會考慮禁止俄羅斯的導彈、飛機和直升機通過他們的領空。

與此同時，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯邊境的談判也暫時中斷，雙方將在未來幾天舉行第二回合的談判。俄羅斯代表團團長梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 表示：「我們同意繼續談判。」

兩國代表團將返回各自的首都，在第二輪會談前與該國政府進一步磋商。週一的談判總共持續了約6個小時。

俄羅斯總統普丁28日下午再次與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 通電話，雙方在90分鐘的電話中聚焦烏克蘭的命運。通話結束後，法國政府表示，普丁願意做出三點承諾，包含「停止襲擊烏克蘭平民、保護民用基礎設施與為想離開基輔的人民提供安全通道」。

Ukraine Präsident Selenskyj unterzeichnet Antrag auf Mitgliedschaft in EU

烏克蘭總統澤倫斯基在其臉書發布了一張他簽署讓烏克蘭加入歐盟的照片。

俄羅斯政府在通話後發布的單方聲明中，稱普丁提出了他對烏克蘭的訴求，並強調在各方協調出解決方案前，這些訴求必須先被滿足。第一 ，莫斯科要求烏克蘭保持中立地位。第二，持續推動烏克蘭的非軍事化和「去納粹化」。第三，承認俄羅斯對克里米亞的控制權，該半島於2014年被俄羅斯奪取。

莫斯科的聲明補充說：「俄羅斯對與烏克蘭代表的會談持開放態度，並期望會談能產生預期的結果。」

澤倫斯基簽署申請加入歐盟

同日，烏克蘭總統澤倫斯基在其臉書發布了一張他簽署讓烏克蘭加入歐盟的照片。此前，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在接受媒體訪問時表示，歐盟可能會在3月份的非正式峰會上討論烏克蘭加入的可能性。

她在接受歐洲新聞網 (Euronews) 訪問時說烏克蘭「是歐盟的一員，我們希望他們加入。」烏克蘭政府對此表示，該呼吁是為了「通過新的特別程序使烏克蘭立即加入」。

然而，歐盟官員28日表示，目前不存在所謂的特別程序。歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）在28日被問及此事時也表示，歐盟必須為未來幾小時發生的事提供答覆，而不是為未來幾年將發生的事提供答覆。他補充說：「烏克蘭有一個歐洲觀點，但現在我們必須對抗一場侵略。」

烏克蘭目前與歐盟簽訂了協議，烏克蘭國民可以免簽證前往歐盟。

拜登與領導人進行電話會談

DW.COM

在聯合國緊急特別會議上，俄羅斯大使要求烏克蘭為俄羅斯入侵負責，並指責美國在背後煽動。中國則繼續保持微妙的曖昧態度，重申支持和談，反對冷戰。

谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。

俄罗斯和乌克兰官员周一开始在白俄罗斯边境进行谈判，在俄罗斯入侵乌克兰四天后，世界各国政府和一些国际企业开始对俄罗斯实施制裁。一向保持中立的瑞士今天也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。

與此同時，白宮28日宣布於美國東部時間上午與盟國領導人舉行電話會議，向他們通報有關俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，並繼續努力協調聯合應對措施。

德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz)、法國總統馬克宏和英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 參加了拜登的電話會議。其他參加電話會議的各國領袖包括加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 、意大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 、日本首相岸田文雄、波蘭總統杜達 (Andrzej Duda) 和羅馬尼亞總統約翰尼斯 (Klaus Iohannis) 。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 和北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 也加入了這次的電話會議。

電話會議的部分內容側重於持續努力對俄羅斯入侵烏克蘭的行為施加嚴重的代價和後果。此外，各國領導人還將注意力轉向維持全球經濟的穩定，特別是能源價格方面。

(路透社、美聯社、法新社) 

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