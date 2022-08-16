俄烏最新：克里米亞再傳爆炸 俄國防部指遭蓄意攻擊

（德國之聲中文網）根據俄新社報導，俄羅斯國防部週二（8月16日）承認在克里米亞北部的占科伊鎮（Dzhankoi）地區，俄軍一個軍事倉庫發生爆炸，並指責是有人蓄意破壞導致。該部稱，該地的民用設施——包括電線、發電廠、鐵軌和住宅樓——受到損害，但沒有造成嚴重傷亡。

根據社交媒體上的圖片顯示，爆炸現場迸發巨大火球，並冒出陣陣黑煙。俄羅斯國防部並未指明是誰破壞該軍事倉庫及其他細節。截至目前，烏克蘭方面也沒有公開承認發動襲擊。

路透社引述俄新社的說法報導，爆炸導致克里米亞半島北部部分鐵路路線停駛，對烏克蘭境內俄軍運補武器裝備的工作恐將中斷。俄羅斯國防部表示，目前正採取必要措施收拾善後。

此外，俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，16日晚些時候，克里米亞半島中部的格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）附近，俄軍的一個空軍基地也冒出陣陣黑煙，情況暫時不明。

本月稍早，克里米亞半島一個俄軍的軍用機場遭到重損，曾引起國際關注。俄羅斯將該次爆炸歸咎於彈藥引爆。部分專家認為，該機場遭到襲擊的可能性更大。烏克蘭沒有聲稱對此事負責，但對俄羅斯的說法表示懷疑。

2014年初，基輔的親俄政府在一場民眾起義中被推翻後不久，俄羅斯併吞了克里米亞半島。

馬克龍通話澤連斯基談核風險

此外，烏克蘭的核風險也受到國際高度關注。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的助理16日表示，馬克龍在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時，雙方談及了烏克蘭核設施的風險。

馬克龍表示，他支持國際原子能機構（IAEA）向烏克蘭派遣特派團的建議，以調查札波羅熱核電站周圍情況。札波羅熱核電站位於烏克蘭境內，是歐洲最大的核電站，在3月時的戰爭初期即遭俄軍佔領，不過該核電站仍由烏克蘭技術人員持續操作。

過去幾天以來，靠近該核電站的炮擊持續進行。俄烏雙方都指責對方為札波羅熱核電站帶來風險。

在此之前，澤連斯基曾表示他在與馬克龍的通話中討論了「俄羅斯的核恐怖主義」，也曾在一次的影片談話中警告，札波羅熱核電站的「災難」可能威脅整個歐洲。

澤連斯基說：「在工廠的掩護下，佔領者正炮擊附近的城市和社區。札波羅熱核電站的任何輻射事故都可能影響到歐盟國家、土耳其、格魯吉亞和更遙遠地區的國家。一切完全取決於風的方向和速度。」

澤倫斯基呼籲對俄羅斯實施新一輪的嚴厲制裁，並敦促西方國家不應該向所謂的「核訛詐」屈服。他呼籲：「所有俄羅斯軍隊必須立即無條件地從該工廠和鄰近地區撤出。」

上週，聯合國安理會曾召開緊急會議對此進行討論，聯合國國際原子能機構也正急迫尋求能確保特派團進入該基地進行檢查。

儘管俄羅斯和烏克蘭都聲稱願意合作，然而雙方都反對觀察員可能採取的抵達路線。烏克蘭表示，它不會接受特派團通過俄羅斯控制的地區進行訪察。俄羅斯則稱，特派團為了從烏克蘭到達札波羅熱，跨越前線是不安全的。

目前尚不清楚，原子能機構特派團是否能夠造訪該核電站進行檢查，以及何時、通過何種路線訪問。

聯合國秘書長將訪烏克蘭

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）定於週四（18日）前往烏克蘭的利沃夫，與澤連斯基和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面。

聯合國發言人表示，古特雷斯接著將於週五（19日）訪問烏克蘭的黑海港口奧德薩。

在返回紐約之前，聯合國負責人將前往土耳其伊斯坦布爾，考察一個聯合協調中心，以監督黑海兩岸的糧食出口情況。

第一艘開往非洲的穀物船啟程

俄羅斯和烏克蘭都是主要的糧食出口國，戰爭使已經升高的糧食價格保持在異常高的水平。幾個月來，由於俄羅斯海軍在烏克蘭海岸線上的行動，使得烏克蘭無法通過黑海出口糧食。

上個月，土耳其和聯合國得以與基輔和莫斯科就此一問題達成協議，並促進了烏克蘭糧食出口的重新啟動。目前，第一艘經黑海運往非洲的烏克蘭糧食船，已於週二（16日）清晨從黑海皮夫登尼港出發。

烏克蘭方面表示，這艘船載有2萬3000公噸小麥，將前往非洲東北部的吉布提，並且正與聯合國研究如何為非洲人口中的社會弱勢階層增加糧食供應。

儘管達成了跨黑海出口糧食的協議，烏克蘭農民仍處於困難的境地。根據烏克蘭農業部副部長的說法，烏克蘭今年的小麥收成應該只有約2000萬噸，大約是去年產量的三分之二。

「到目前為止，至少有20名農民在工作中被殺死，因為他們開車越過了地雷。」烏克蘭農業部副部長表示。但也有專家認為，乾旱而非戰爭才是糧食收成減少的主要原因。

乌克兰粮食出口“难上加难”

普京指責美國延長戰爭

俄烏戰爭週三（17日）邁入第175天，戰事仍看不見終點。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前指責華盛頓令烏克蘭的戰爭持續不止。

普京在莫斯科的一個安全會議上說：「烏克蘭的局勢表明，美國正試圖延長這場衝突。」

與此同時，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）稱，莫斯科「沒有必要」在烏克蘭使用核武器或化學武器。他將莫斯科可能在衝突中部署戰地核武器或化學武器的猜測，描述為「絕對的謊言」。

「從軍事角度來看，沒有必要在烏克蘭使用核武器來實現既定目標。俄羅斯核武器的主要目的是阻止核攻擊。」紹伊古在莫斯科的一個國際安全會議上表示。他指控：「媒體正在散布有關在所謂特別軍事行動過程中，俄羅斯使用戰術核武器或者準備使用化學武器的猜測。所有這些訊息性攻擊都是絕對的謊言。」

紹伊古還稱，西方國家強烈參與了烏克蘭部隊發動的反攻。他指，「不僅攻擊目標的座標由西方情報部門提供，這些數據輸入的武器系統還是在西方專家的完全控制下進行。」

（綜合報導）

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