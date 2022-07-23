俄烏戰爭踏入第六月：烏斥俄違糧食協議野蠻

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基週日（7月24日）在晚間發佈影片講話，表示烏克蘭會持續盡其所能擊退俄羅斯軍隊。「即使佔領者也說我們會贏。」他說：「我們經常聽到他們在電話中跟親人這麼說。」澤連斯基說烏克蘭不會鬆懈，在與俄方戰鬥以外，會為烏方爭取更大支持。

俄烏戰爭從今年2月24日開打，戰事在7月24日進入第六個月。而本週四（7月28日）將會是烏克蘭國家日——該國的國定假日，澤連斯基表示：「我們無論如何都會慶祝這個日子，因為烏克蘭人不是懦夫。」

在週日，俄羅斯官方確認向烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）發動攻擊，聲稱只針對軍事設施，利用Kalibr導彈擊中港口軍事基建，包括一艘烏克蘭軍船。俄羅斯國防部說，俄軍同時摧毀了放置美國反艦導彈的倉庫。俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，該輪導彈攻擊也癱瘓了軍艦維修設施。

俄羅斯和烏克蘭上週五（7月22日）達成協議，同意恢復通過黑海出口烏克蘭糧食。不過就在隔天（7月23日），俄軍對敖德薩港發射導彈。澤連斯基斥責俄方的行徑「野蠻」：「倘若世界上還有任何人仍認為需要與俄羅斯進行某種對話、協議，請看現在發生的事。」他強調，俄羅斯這次導彈攻擊摧毀了這種說法的可能性。

為紓緩俄烏戰爭引致的全球糧食短缺危機，基輔和莫斯科在土耳其和聯合國調解下簽署協議，讓烏克蘭從黑海3個主要港口——敖德薩、切爾諾莫斯克和尤日內出口穀物等糧食商品。今年2月俄羅斯入侵烏克蘭的初期，俄軍就封鎖了烏克蘭港口，導致多地物價飆升、食品短缺。

另外，烏克蘭赫爾松（Kherson）領導人的幕僚Sergey Khlan預計，烏軍將於九月重奪這個軍部地區。法新社引述他在烏克蘭國營電視台的訪問，他說：「我們可以說，我們正從防守轉為反攻行動。」

南部城市赫爾松在俄羅斯入侵烏克蘭初期就被佔領，屬於首批淪陷的地區之一。西方國家向烏克蘭供應長程導彈武器後，令烏軍的戰力增強。赫爾松是烏克蘭的農業重鎮，鄰近於2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞半島。

教宗方濟各在週日由羅馬飛往加拿大外訪，他在飛機上向隨行記者表示，他很渴望親赴基輔，期望嘗試協助結束已長達五個月的戰爭。教宗在7月較早時向路透社表示，希望在加拿大之行以後訪問基輔和莫斯科。歷史上從未有教宗訪問過莫斯科。教宗方濟各早前曾經批評俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭是「殘忍和不智」。

美媒在週末報導，兩名美國人、一名加拿大人和一名瑞典人在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）被俄軍坦克開火擊斃。加拿大外交部隨後確認，一名加拿大公民在烏克蘭死亡，但沒有透露詳情。

（綜合報導）

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