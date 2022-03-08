俄烏戰爭牽動台海 美中情局長：別低估習近平決心

（德國之聲中文網）俄烏戰爭讓全球關注中國是否可能借鑒，進而武力犯台。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯 （William Burns）週二（3月8日）出席眾議院情報委員會時表示，中國似乎對俄羅斯入侵烏克蘭後所遭遇的困難感到不安，但中國領導人習近平在台灣問題上的決心不應因此被低估。

在這場關於全球威脅的年度聽證會上，伯恩斯稱：「從分析上講，我不會低估習近平和中國領導人在台灣問題上的決心。我確實認為他們在某種程度上對過去12天在烏克蘭看到的情況感到驚訝和不安，這當中包含西方反應的力度到烏克蘭人激烈的抵抗方式。」

伯恩斯稱，他相信這些情勢對中國在台灣問題上的考量產生了影響，而美國顯然將繼續仔細關注中國的反應。

同一場聽證會上，美國國家情報局局長海因斯（Avril Haines）則稱，中國和俄羅斯在經濟、政治和安全問題上正在拉近距離，但兩國之間的一致性是有限的。她說，目前還不清楚烏克蘭的戰爭將如何影響這兩國之間的關係，但「看起來中國確實有可能為不批評俄羅斯而付出代價，這可能會對兩國關係軌跡的發展產生影響。」

國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）則表示，台灣和烏克蘭是「完全不同的兩件事」，但他也認為美國在太平洋地區的威懾態勢，使中國對這一切有了非常不同的看法。他說：「我們確實知道，中國正在非常、非常仔細地觀察在烏克蘭發生的事情，以及這場戰爭將如何發展。」

專家：中情局長言論顯示，台灣未面臨立即危險

對於中情局局長的發言，美國哈佛大學「費正清中國研究中心」（Fairbank Research Institute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）向德國之聲表示，伯恩斯的發言應該被解讀成：若他能公開談論台灣相關議題，代表台灣海峽目前沒有爆發戰爭的危險。他說：「伯恩斯也想藉此機會向印太地區的夥伴表示，美國並未忘記中國對該地區構成的威脅。」

南樂指出，伯恩斯與習近平都明白，美國及國際社會如何回應烏克蘭戰爭，與他們如何回應可能爆發的台海戰爭是截然不同的，「重點是，即便國際社會對這兩個情勢可能做出不同的反應，不代表習近平不會注意國際社會如何應對烏克蘭的戰爭。無論是歐盟的統一反應，還是烏克蘭從世界各國獲得的支持，這些發展都在讓習近平了解，國際社會如何回應這類型的全球大事。」

他認為，或許國際社會對戰爭和入侵的關心程度超出了習近平的預期，而這也可能改變習近平在處理台灣問題時，會考量的策略。南樂表示：「俄烏戰爭的情勢可能會改變習近平思考台灣議題時的思路。」

台灣關注烏克蘭的軍事策略

與此同時，台灣也持續關注烏克蘭在戰力與武器不足的情況下，如何透過不同戰術來抵禦俄羅斯運用精確導彈發動的攻勢。台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤向路透社表示，烏克蘭在作戰中使用了台灣總統蔡英文近年來持續倡導的「非對稱作戰」，用移動式的武器來阻擊俄羅斯軍隊。

他說：「烏克蘭的軍隊一直在充分利用非對稱作戰，也非常有效，到目前為止他們都能成功地擋住了俄羅斯的進攻。這正是台灣的武裝部隊一直在積極開發的東西。從烏克蘭的表現來看，我們可以對自己的表現更有信心。」

除了實際作戰戰術外，哈佛大學的南樂指出，烏克蘭也使用了不少軟實力獲得國際支持，例如展現其總統澤連斯基非常人性化的一面。南樂認為，這也是台灣總統蔡英文過去幾年持續發展的部分。

他告訴德國之聲：「台灣一直在積極努力呈現蔡英文是一個非常有親和力的人，而並非只是一個菁英階層的人。這也正是烏克蘭總統澤連斯基過去這段時間不斷呈現的形象，我認為這是一個非常有效的策略，能獲得國際社會更多的支持。」

此外，自從俄烏戰爭爆發後，台灣總統蔡英文也曾公開強調，台灣必須全面提升應對認知作戰，找到方法穩定民心士氣。「對台灣來說，如何應對認知作戰是他們過去這段時間一直專注的一個面向。」南樂表示，在俄烏戰爭中，國際社會也親眼見識到，一個專制國家是如何運用假訊息攻擊一個民主國家。

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