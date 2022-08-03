 俄烏戰爭滿半年 民眾在導彈襲擊壓力下度過獨立日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2022

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俄烏戰爭滿半年 民眾在導彈襲擊壓力下度過獨立日

俄羅斯入侵烏克蘭不知不覺已過去了半年，而週三這天正好也是烏克蘭脫離蘇聯獨立的日子，基輔民眾對此夾雜著欣喜和恐懼的情緒。美國則即將宣布，將再度提供30億美元的軍事援助給烏克蘭。

在烏克蘭獨立日前係，基輔民眾與展示的俄軍坦克合影

在烏克蘭獨立日前係，基輔民眾與展示的俄軍坦克合影

（德國之聲中文網）8月24日是烏克蘭獨立31週年紀念日，這一天是用來紀念烏克蘭人紀擺脫蘇聯統治宣布獨立的日子；與此同時，也是俄羅斯入侵烏克蘭展開「特別軍事行動」屆滿半年。本該是歡欣鼓舞慶祝的日子，現在被俄羅斯新導彈襲擊的擔憂所掩蓋。

路透社報導，烏克蘭獨立日這個公共假期，通常以閱兵為標誌，但俄羅斯入侵六個月後，基輔擔心群眾集會遭到襲擊，今年禁止在該市舉行公共活動。

獨立日前夕，基輔居民們仍聚集在中央大街上，與繳獲的俄羅斯坦克合影留念，吃著國旗黃色和藍色的棉花糖。基輔的年輕人試圖將坦克砲管舉過頭頂，就好像他們在舉重一樣。

距俄羅斯 2月24日入侵，已經過去了6個月，因此今年的獨立日對於決心不回到莫斯科枷鎖下的烏克蘭人來說，具有神聖的意義。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週二（23日）晚間警告稱，莫斯科可能會進行「令人反感的挑釁」和「野蠻襲擊」。 

由於擔心俄羅斯可能在獨立日發射導彈襲擊，美國大使館週二（23日）告訴美國公民離開烏克蘭，這也使暴風雨前的詭異平靜感再增加。但基輔也警告莫斯科，如果它這樣做，烏克蘭將做出強有力的回應。

烏克蘭總統澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基

美國再提供30億美元軍援

美聯社報導，隨著俄羅斯對烏克蘭的戰爭進入拖延階段，美國的安全援助正在轉向長期行動，這可能會在未來讓更多的美國軍隊留在歐洲。不具名的官員告訴美聯社，美國政府即將宣布額外提供約 30 億美元援助，將用於新的訓練和裝備，並協助烏克蘭軍隊在未來幾年內作戰。

美國官員表示，預計新計劃將於週三（24日）宣布，即戰爭邁入6個月大關和烏克蘭慶祝獨立日的那一天。他們說，這筆資金將用於採購3種無人機、其他武器、彈藥與軍事裝備的軍購合約，但這些武器、彈藥和設備可能在一兩年內還不會出現在前線。

據熟悉此事的官員稱，早前幾波援助，大多是在美國總統拜登（Joe Biden）授權下完成的，主要關注烏克蘭對武器和彈藥的更緊迫需求，並涉及美國國防部已擁有的、可以在短期內發貨的物資；這次的援助主要是維持烏克蘭中長期的防衛部署， 

迄今為止，拜登政府已向烏克蘭提供了約106億美元的軍事援助，其中包括自2021年8月以來，直接從美國國防部庫存中提取的19批武器。

其他北約盟國也繼續援助

美聯社報導，其他北約盟國也在以新的援助，來紀念烏克蘭的獨立日。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）表示，德國將提供超過5億歐元的援助，援助項目將包括火箭發射器、彈藥、反無人機設備、10幾輛裝甲救援車和另外三個 IRIS-T遠程防空系統。但肖爾茨說，這筆資金仍須得到德國國會的批准，其中一些武器預計要到明年才能交付。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）宣布，將通過和平與穩定行動計劃，為兩個烏克蘭項目提供385萬美元。預計投入290萬美元於烏克蘭國家警察部隊和其他緊急服務的持續發展，以及約95萬美元用於幫助為烏克蘭國防部提供軍事建議。

德國總理肖爾茨（圖左）與加拿大總理特魯多（圖右）22日在加拿大會談

德國總理肖爾茨（圖左）與加拿大總理特魯多（圖右）22日在加拿大會談

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在週二（23日）重申，北約會對烏克蘭給予更廣泛的關注。

斯托爾滕貝格在烏克蘭組織的、關於克里米亞的線上會議上說：「冬天來了，會很艱難，我們現在看到的是一場磨人的消耗戰。這是意志之戰，也是後勤之戰。因此，我們必須長期維持對烏克蘭的支持，使烏克蘭成為一個主權獨立的國家。」

核電站問題

路透社報導，外界關注的一個領域，是俄羅斯佔領的位於烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的情況，因為俄羅斯和烏克蘭一再指責對方向該電廠開火。

聯合國監督機構週二表示，如果各方談判成功、讓聯合國獨立監察員取得對核電站訪問權，將在幾天內訪問該工廠。這表明在檢查該核電廠的問題上，談判已經取得了一些進展。

目前由俄羅斯軍隊駐守的札波羅熱核電站

目前由俄羅斯軍隊駐守的札波羅熱核電站

我將繼續與各方進行非常積極和深入的磋商」，國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）在一份聲明中說。「如果正在進行的談判成功，預計任務將在未來幾天內進行。」

在俄羅斯入侵烏克蘭開始後不久，親莫斯科的部隊接管了該電廠，但仍由烏克蘭技術人員操作。聯合國呼籲該地區應實現非軍事化。

俄羅斯週二在聯合國安理會緊急會議上，其特使指責烏克蘭用大砲砲擊該工廠，並用制導彈藥和無人機攻擊該工廠，烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）否認了這一說法。

基斯利齊亞說：「至少有意識的人都無法想像，烏克蘭會在核災難的巨大風險和自己的領土上，瞄準一座核電站。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）告訴安理會：「我們預計國際原子能機構之行⋯⋯將在不久的將來進行」，但他沒有提供有關何時、或如何解決後勤和外交障礙的詳細信息。

（路透社、美聯社）

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