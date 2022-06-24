俄烏戰爭後首度出訪 普京將赴中亞兩國

（德國之聲中文網）根據俄羅斯媒體報導，俄羅斯總統普京本週將訪問中亞兩個前蘇聯國家及白俄羅斯，這將是普京下令入侵烏克蘭以來的首次出國訪問。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，至今已至少造成數千人死亡，同時俄國也受到西方國家嚴厲制裁。俄羅斯國家電視台（Rossiya 1）的記者扎魯賓（Pavel Zarubin）指出，西方制裁是普京將與中國、印度和伊朗等其他國家建立更強大貿易關係的原因，普京訪問塔吉克斯坦和土庫曼斯坦亦是基於同樣的風險考量。

據報導，普京將在塔吉克斯坦首都杜尚別（Dushanbe）會見塔總統拉赫蒙（Imomali Rakhmon）。路透社指出，拉赫蒙是俄羅斯的親密盟友，也是前蘇聯國家中在位時間最長的領導人。

普京還將在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德（Ashgabat）出席裏海沿岸國家首腦峰會。俄羅斯國家電視台的扎魯賓說，普京將在裏海沿岸國家首腦峰會上，與阿塞拜疆、哈薩克斯坦、伊朗和土庫曼斯坦的領導人見面。

將見佐科威談俄烏

在訪問這兩個中亞小國後，普京緊接著將與印度尼西亞總統佐科威（Joko Widodo）在莫斯科舉行會談。

佐科威日前表示，他將會分別訪問烏克蘭以及俄羅斯，以進行建構和平任務，期間他將敦促俄烏兩國總統為對話開闢空間。佐科威在前往德國出席七國集團（G7）峰會前表示，「戰爭必須停止，全球食物鏈也需要重啟」，他將敦促G7國家尋求烏克蘭的和平，並找到立即解決全球糧食和能源危機的方法。

普京的战争如何影响了世界经济 德国：钱越来越不经花 德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

普京的战争如何影响了世界经济 肯尼亚：排长队加油 在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

普京的战争如何影响了世界经济 谁来保证对土耳其的小麦供应？ 俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

普京的战争如何影响了世界经济 伊拉克：小麦价格飞涨 在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

普京的战争如何影响了世界经济 秘鲁：街头骚乱 在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

普京的战争如何影响了世界经济 斯里兰卡：进入紧急状态 不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

普京的战争如何影响了世界经济 苏格兰人也坐不住了！ 在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

普京的战争如何影响了世界经济 炸鱼薯条也吃不起了？ 炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

普京的战争如何影响了世界经济 尼日利亚面临机遇？ 尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。



印尼政府稍早表示，佐科維計畫在30日造訪莫斯科，他表示：「任務一樣，我會請普京總統開啟對話，立刻停火，停止這場戰爭。」

戰爭後首次出訪

另外，普京還計劃於6月30日和7月1日訪問白俄羅斯的格羅德諾市（Grodno），參加在該市舉行的國際會議－白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）所舉行的論壇。

普京最近一次出訪是2月初訪問北京。當時，他和中國國家主席習近平在出席奧運會開幕式前展現了友好關係。

中國人民大學國際關係教授時殷弘當時曾表示：「普京現在很忙，但他會來北京，因為他必須來。普京很清楚，俄羅斯離不開中國，中國也離不開俄羅斯。」

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（德新社、路透社）

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