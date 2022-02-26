俄烏情勢：歐盟軍援烏克蘭 俄羅斯對35國關閉領空

(德國之聲中文網) 聯合國安理會周日 (2月27日) 投票決定召開一次罕見的大會緊急會議，以解決俄羅斯入侵烏克蘭的問題。聯合國大會自1950年以來只舉行過11次緊急會議，安理會的15個成員國中，有11個成員國針對召開特別會議的決議投了贊成票，俄羅斯投了反對票，中國、印度與阿拉伯聯合酋長國則投了棄權票。由於這是一次程序性投票，所以俄羅斯不能否決這一行動。

美國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield) 週日（27日）表示，這個投票結果表明，現在是一個非比尋常的時刻」。她說：「今天早上，普丁將俄羅斯的核威嚇力量置入高度警戒狀態，儘管他正在入侵一個沒有核武的國家，而同時，他也沒有受到北約的威脅。」

法國駐聯合國大使里維埃 (Nicolas de Riviere) 說，當聯合國大會的緊急會議周一（28日開始舉行後，週三 (3月2日)回 進行表決，屆時各國預計將對一項譴責俄羅斯並呼吁結束戰爭的決議進行表決。該決議雖不具有法律約束力，但卻能在孤立和批評俄羅斯的行動中產生政治影響力。

此外，西方國家還計劃本週在聯合國針對俄羅斯入侵烏克蘭一事采取其他外交行動。應法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)的要求，聯合國安理會將於周一 (28日) 舉行會議，討論在烏克蘭嚴峻的人道主義情勢。聯合國的最高難民和緊急援助官員將在同一天向安理會通報情況。

法國大使里維埃說，安理會週二（3月1日）計劃就法國和墨西哥提出的一項決議進行表決，該決議要求俄羅斯立即結束敵對行動，保護平民，並使人道援助無條件地安全進入烏克蘭。他週日（27日）在聯合國向記者表示：「我們都希望進行談判，目前烏克蘭的危機很嚴重，我們需要向烏克蘭提供支持。」

同日，俄羅斯大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）指責西方國家搞陰謀詭計，向各國施壓，推動針對俄羅斯的行動，而不是尋找共識。他說，西方國家無視俄羅斯提出的合法擔憂。他稱關於俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭民用設施的報導為謊言。

與此同時，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞 (Sergiy Kyslytsya) 則說，烏克蘭一直希望進行和平談判，該國一個代表團正試圖找到一條前往白俄羅斯邊境的安全路線進行談判。

歐盟將購買武器發送至烏克蘭

同日，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyon) 表示，歐盟在歷史上首次為一個受到攻擊的國家購買武器。在周日（27日）的一次會議上，歐盟外長同意為烏克蘭購買武器和設備編列4.5億歐元的預算，波蘭也同意作為運送武器的物流中心。

馮德萊恩表示，歐盟將對俄羅斯擁有的、注冊的或控制的飛機關閉其領空，而該禁令將適用於俄羅斯寡頭的私人飛機。此外，她還宣布，歐盟將采取措施阻止俄羅斯的媒體機器在歐盟營運，相關措施包含禁止俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」與俄羅斯衛星通訊社。她說：「我們正在開發工具，禁止他們在歐洲發布有害的虛假信息。」

歐盟外交政策負責人博雷爾 (Josep Borrell) 同日表示，歐盟此舉的目的是 「關閉俄羅斯在歐洲發布虛假信息的源頭。」

除了針對俄羅斯的措施外，馮德萊恩還說，歐盟也同意制裁白俄羅斯，因為該國被認為是這場戰爭中的另一個侵略者。

歐盟準備迎接數百萬烏克蘭難民

歐盟人道主義援助和危機管理專員萊納希奇 (Janez Lenarcic) 週日 (27日) 告訴記者，在短短的四天內，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭已使700多萬烏克蘭人流離失所。多數烏克蘭人選擇逃離家園，前往該國其他相對安全的地區，或者離開烏克蘭。萊納希奇說：「我們可能正在目睹歐洲多年來最大的人道主義危機。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞 (Sergiy Kyslytsya) 則說，烏克蘭一直希望進行和平談判，該國一個代表團正試圖找到一條前往白俄羅斯邊境的安全路線進行談判。

歐盟委員會同日也宣布，將提出幫助烏克蘭難民的規則，該提案預計將於周四 (3月3日) 提交，提案內容將允許流離失所的烏克蘭人立即獲得臨時保護，無需經過漫長的庇護程序。

歐盟內政事務專員約翰森（Ylva Johansson）向媒體表示，她不知道會有多少人抵達歐盟，但歐盟的27個成員集團應該「為數百萬烏克蘭人到來做好准備」。她說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數十萬烏克蘭人進到歐盟。

七國集團威脅實施更多制裁, 俄羅斯對35國關閉領空

此外，七國集團週日（27日）繼續向莫斯科提出警告，表示如果烏克蘭的戰爭繼續下去，俄羅斯可能面臨更多的制裁。加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的外交部長周日同意，俄羅斯在烏克蘭的任何軍事成果都不會得到國際認可。

與七國集團部長會面的烏克蘭外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 說，各國外長討論了新的制裁行動，希望能藉此阻止普丁發動的這場戰爭。

與此同時，美國駐俄羅斯大使館也表示，在俄羅斯的美國人應該考慮立即離開該國，並指出多家航空公司取消了往返俄羅斯的航班。包括所有歐盟國家等多國，已經對俄羅斯飛機關閉了他們的空域。美國外交官說，在俄羅斯的美國人應該使用「仍然有在飛行」的商業航班。美國國務院也呼籲美國公民不要去俄羅斯旅行。

在多国宣布禁止俄罗斯飞机飞跃其领空后，俄罗斯联邦航空运输署周一宣布对35国关闭领空。受无限期禁令影响的包括所有欧盟成员国及加拿大。作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应，欧盟及加拿大上周末对俄罗斯实施禁飞，但人道救援航班不受此限，特定情况也可以通过俄罗斯政府部门进行例外处理。

北京：反对用制裁手段解决问题

针对西方制裁俄罗斯，中国外交部发言人汪文斌周一（2月28日）表示，中国反对用制裁手段解决问题，称“制裁非但解决不了问题，还会造成新的问题”。

汪文斌在外交部新闻发布会上称，制裁不仅造成经济上双输或多输的局面，还会干扰影响政治解决的进程。中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。

此外，针对美官员称中方知情却不愿劝阻俄罗斯，中国外交部回应称坚决反对美方抹黑中国形象。

据中国媒体报道，在外交部记者会有人提问：美国不具名高官称，去年12月以来，美方6次在美中外长会谈等高层对话中指出俄正准备袭击乌克兰，恳请中方劝阻俄方。中方对此不以为然，甚至将有关情况转告俄，强调中方不会试图阻止俄行动。中方对此有何评论？对此，汪文斌回应，“我们坚决反对美方捏造不实信息，抹黑中国形象。我注意到近期美国国际问题专家托马斯·弗里德曼和美国前众议员加巴德都就美国在乌克兰危机中所起的作用提出批评。美方应当反躬自省。正如我刚才所强调的，中方一向按照事情本身的是非曲直决定我们的立场政策，一向站在和平合作、公道正义一边。”

(路透社、美聯社、法新社)

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