 俄烏將簽署糧食協議 歐盟仍陷能源危機 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2022

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俄烏將簽署糧食協議 歐盟仍陷能源危機

土耳其總統府表示，基輔和莫斯科將於22日簽署烏克蘭糧食出口協議。聯合國秘書長古特雷斯正為此趕往土耳其首都伊斯坦布爾。

Ukraine | Getreideernte

圖為烏克蘭南部奧德薩地區的田地裡的穀物。俄羅斯和烏克蘭都是全球主要的小麥供應商。

（德國之聲中文網）土耳其總統府稱，烏克蘭和俄羅斯將於週五（7月22日）簽署一項聯合國協議，以解除對烏克蘭糧食出口的封鎖。

一名土耳其官員說：「糧食運輸協議的簽署儀式將在烏克蘭和俄羅斯的參與下舉行，總統埃爾多安和聯合國秘書長古特雷斯將出席該儀式。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）21日也為此前往土耳其，試圖讓俄羅斯和烏克蘭就這項難以達成的協議達成一致，允許烏克蘭從黑海出口糧食。

俄烏戰爭持續下，烏克蘭為了防止俄軍襲擊埋設地雷，超過2000萬噸的烏克蘭糧食被俄羅斯軍隊封鎖。這引發了一場全球危機，使糧食價格飆升，將低收入國家的數百萬人推向了飢餓。

上週雙方的第一輪會談沒有取得突破性進展，儘管古特雷斯說他希望交戰雙方能在本周達成最終協議。

Deutschland Wirtschaftsminister Robert Habeck

哈貝克說：「形勢依然緊張，所以我們再次加大努力。燃氣消耗量必須繼續下降，儲存設施必須變得飽滿......我們需要持久的力量。」

歐盟態度不一致

匈牙利一直反對歐盟減少對俄羅斯能源供應依賴的計劃。匈牙利執政黨菲德斯黨在一份聲明中說，該國正在尋求從俄羅斯獲得更多的天然氣供應，外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）週四（7月21日）前往莫斯科，討論購買更多天然氣的問題。

菲德斯黨在發表的聲明中說：「為了確保匈牙利的能源供應安全，政府決定在長期合約規定的數量之外，再購買7億立方米的天然氣。」根據匈牙利天然氣運營商FGSZ的數據，尋求的數量約佔該國2020年天然氣消費量的6.7%。

路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科將考慮這個請求。

另一方面，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）則宣布了在俄羅斯減少天然氣供應的情況下確保能源安全的計劃。根據這些措施，對天然氣儲存設施的填充將有更嚴格的要求。

從11月起，儲氣設施需要保持在95%，而不是90%，10月則是85%，而不是80%。褐煤儲備廠也將在10月重新啟動，以幫助節省天然氣。

除了在公共建築中也會有節能措施，在與雇主和僱員達成共識的情況下，家庭辦公室的使用範圍也應擴大。

俄羅斯在6月中旬大幅減少天然氣流量，7月11日開始北溪1號管道進行年度維護，關閉10天，期間出現零氣流量。許多歐洲國家已經在為天然氣供應可能被切斷做準備。

雖然據管道運營商稱，北溪1號天然氣管道在21日清晨已如期重新開放。但德國聯邦網絡局主席穆勒（Klaus Müller）在推特上說，該管道以大約30%的容量運行兩個小時，但之後一天之內交付率發生變化，這是不正常的。

（德新社、法新社、美聯社、路透社）

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