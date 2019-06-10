 俄潜艇失火事故原因查明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2019

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时政风云

俄潜艇失火事故原因查明

经初步调查，俄罗斯专家得出结论：潜艇大火起自电池舱。共有14人在周一（7月1日）发生的海难中丧生。

Russland Nordflotten-Basis Seweromorsk (Reuters)

俄罗斯北放舰队在北莫尔斯克（Seweromorsk）的基地

（德国之声中文网）俄国防部长绍伊古（Sergej Schoigu）在呈国家总统普京的报告中写道，失火的主要原因已经确定。克里姆林宫网站发表了该报告。根据该报告，大火起于电池舱。该潜艇会尽快修复，重新启用。俄国防部称，该潜艇上的核反应堆未起火。

俄《商人报》（Kommersant）援引军内人士报道说，显然是电路中枢的一次短路导致起火，点燃了电缆或油，经由通风系统，烟雾迅速进入了潜艇的其它区域，艇上人员没有足够时间自救，最终，只有5名艇员幸存，并成功灭了火，让潜艇浮出水面。

科研艇？

Russland | U-Boot AS-12 | Treffen Putin Schoigu (Reuters/Kreml/Sputnik/A. Druzhinin)

国防部长绍伊古向普京汇报潜艇事故调查结果

这是事故发生以来俄方首次承认失事的是一艘核动力潜艇。克里姆林宫迄今只表示，事故潜艇是一艘从事洋底探索使命的深潜器。但鉴于艇上有多名高级军官，外界猜测，该艇所从事的绝非普通使命。此前， 克里姆林宫还表示过，由于事关"国家机密"，不会提供事故详情。

莫斯科迟缓公布相关信息的做法令人想起前苏联1986年对切尔诺贝利核电站事故和2000年俄罗斯对"库尔斯克号"潜艇死亡事故的处理方式。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

 

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