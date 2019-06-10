俄潜艇失火事故原因查明

经初步调查，俄罗斯专家得出结论：潜艇大火起自电池舱。共有14人在周一（7月1日）发生的海难中丧生。
（德国之声中文网）俄国防部长绍伊古（Sergej Schoigu）在呈国家总统普京的报告中写道，失火的主要原因已经确定。克里姆林宫网站发表了该报告。根据该报告，大火起于电池舱。该潜艇会尽快修复，重新启用。俄国防部称，该潜艇上的核反应堆未起火。
俄《商人报》（Kommersant）援引军内人士报道说，显然是电路中枢的一次短路导致起火，点燃了电缆或油，经由通风系统，烟雾迅速进入了潜艇的其它区域，艇上人员没有足够时间自救，最终，只有5名艇员幸存，并成功灭了火，让潜艇浮出水面。
科研艇？
这是事故发生以来俄方首次承认失事的是一艘核动力潜艇。克里姆林宫迄今只表示，事故潜艇是一艘从事洋底探索使命的深潜器。但鉴于艇上有多名高级军官，外界猜测，该艇所从事的绝非普通使命。此前， 克里姆林宫还表示过，由于事关"国家机密"，不会提供事故详情。
莫斯科迟缓公布相关信息的做法令人想起前苏联1986年对切尔诺贝利核电站事故和2000年俄罗斯对"库尔斯克号"潜艇死亡事故的处理方式。
凝炼/苗子（德新社、路透社）
在俄罗斯大火发生后，俄罗斯总理普京频频出现在媒体上。由此可以看出，他已经吸取了库尔斯克号核潜艇事故的教训。在库尔斯克号潜艇沉没10周年之际，本台记者Hermann Krause对这一事件进行回顾。 (12.08.2010)
据《华盛顿邮报》等媒体披露，近期，俄罗斯潜艇愈发频繁地在地中海、大西洋等水域活动，已经引起了北约的高度警惕。北约方面称，俄潜艇的活跃程度已经相当于冷战时期。 (23.12.2017)