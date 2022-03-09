 俄游客继续滞留泰国 莫斯科寻求通融处理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2022

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时政风云

俄游客继续滞留泰国 莫斯科寻求通融处理

受国际制裁影响，目前仍然有许多滞留在泰国的俄罗斯游客。本周伊始，莫斯科方面表示，目前正在通过游说工作，希望可以向滞留泰国的俄罗斯旅客提供帮助。

普吉岛等泰国旅游胜地每年都会吸引大量的俄罗斯人前往（资料图片）

普吉岛等泰国旅游胜地每年都会吸引大量的俄罗斯人前往（资料图片）

（德国之声中文网）俄方表示，已经向包括泰国移民局在内的政府机构递交信件，希望能帮助延长许多俄罗斯人的旅游签证。因为该国对旅客的最初签证期限为30天。

俄罗斯驻泰国大使馆周日表示，"到目前为止已经发出了1200多封这样的信"。工作继续进行。所有滞留的游客都将获得"必要的援助"。

据泰国媒体早前报道，约有7000名俄罗斯人和乌克兰人主要滞留在普吉岛、苏梅岛、芭提雅和甲米等度假区。由于制裁和空域关闭，目前有许多航班被取消。许多旅行者也无法得到偿还他们的机票钱，因为通过俄罗斯银行的交易被封锁。美国支付公司维萨和万事达大约一周前宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰，它们已暂停在俄罗斯的业务。

观看视频 03:49

自娱自乐的俄罗斯游客

曲线营救俄罗斯游客

曼谷政府希望向滞留的俄罗斯游客提供旅游住宿。俄罗斯驻当地使馆则表示，俄当局将采取"必要的措施，以确保游客返回。"

俄罗斯的航空公司最近宣布了安排疏散游客航班的计划。普吉岛旅游协会主席蒲吉帝（Bhummikitti Ruktaengam）曾于3月初表示，目前泰方正努力让滞留的俄罗斯人乘坐中东航空公司的航班前往莫斯科，并安排归国航班。同时，泰方也在考虑一项提案，允许在普吉岛的酒店、航班和其他业务中使用加密货币进行支付。

与此同时，还有更多俄罗斯游客在前往泰国的路上。2019年，泰国接待了140万名俄罗斯游客。今年1月，泰国接待了约2.3万名俄罗斯人，约占总入境游客的五分之一。泰国是支持要求俄罗斯立即撤军的联合国决议的141个国家之一，但没有对莫斯科实施任何制裁。

观看视频 01:28

泰国游客大幅度减少

（德新社、路透社）

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