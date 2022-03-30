俄流亡石油大亨：普京已意识到“军事手段无法解决问题”

（德国之声中文网）流亡的俄罗斯石油大亨米哈伊尔-霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）对德国之声表示，发动对乌克兰的侵略战争一个多月后，俄罗斯总统普京已经意识到 "这里不可能有军事解决方案"。

霍多尔科夫斯基以敢于批评普京而闻名。此前他曾在俄罗斯被投入监狱长达十年之久，一般认为，这是对他挑战普京统治地位而采取的报复行动。

今年2月24日，俄罗斯军队开始入侵乌克兰。普京宣布，发起这一军事行动的目的是要对乌克兰"去军事化"和"去纳粹化"，并对乌克兰境内讲俄语的民众提供保护。

但由于乌克兰民众对入侵俄军发起了顽强的抵抗，俄罗斯速战速决占领乌克兰全境的计划完全落空，俄军处境也变得越来越不利。莫斯科最近宣布将调整作战目标，今后将主要集中精力"解放"乌克兰东部的顿巴斯地区。

霍多尔科夫斯基说："在军事行动方面，普京已经陷入了僵局，他现在只有两个选择，要么使事态进一步升级，这就意味着他需要进行战争动员或投入战术核武器，要么他就得缓和局势，认真接受和谈。"

西方必须明确立场

在同德国之声的访谈中，霍多尔科夫斯基强调了西方采取统一立场的重要意义。他说："西方必须拿出明确的态度，也就是说，一旦普京动用战术核武器或其他大规模杀伤性武器，那么西方就会为乌克兰提供更广泛的支持。"



"我们可以这样说，只有西方摆出明确的立场，才能有助于普京做出正确的决策。"



莫斯科发动侵略战争后，西方国家对俄罗斯发起了前所未有的严厉制裁，并开始为乌克兰提供军事援助。

美国和英国开始对俄罗斯原油和天然气实施禁运，而一系列俄罗斯银行也被排除在国际银行转账系统SWIFT之外。

但包括德国在内的很多欧洲国家，因居民供暖和工业用电的需要，仍对来自俄罗斯的能源供给高度依赖，因此截至目前仍无法就制裁俄罗斯的能源出口达成国际共识。不过，很多欧洲国家政府已经在采取措施减少对俄罗斯能源的依赖程度。

对于俄乌之间的和平谈判，霍多尔科夫斯基表示："要想让普京重视这类会谈，就必须要让他意识到，他在乌克兰已经陷入了僵局。战争已经持续了一个多月，他现在很清楚，军事手段已无法解决问题，而会尝试向谈判程序的转移。"

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