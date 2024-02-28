俄泄密军事文件揭示使用战术核武的门槛相当低

《金融时报》掌握到的数十份遭泄露的俄罗斯军事文件显示，俄罗斯在10年前就曾就与世界主要大国冲突的早期阶段使用战术核武进行过推演。泄密文件显示，俄罗斯计划使用战术核武的门槛低于其公开承认的水平。这份文件还包含俄军演练遭到中国入侵时的应对场景。
（德国之声中文网）英国《金融时报》报道称，该报掌握到29份2008年至2014年间制定的俄罗斯秘密军事文件。其中包括对于使用核武器原则的讨论。
报道称，泄密文件明确指出俄罗斯使用核武器的标准，从敌方入侵俄罗斯领土到更具体的触发因素，例如俄罗斯20%的战略弹道导弹潜艇遭摧毁。
卡内基俄罗斯欧亚中心主任陈寒士（Alexander Gabuev）对《金融时报》表示：“这是我们第一次在公开场合看到此类文件。文件表明，如果无法通过常规手段实现预期结果，那么使用核武器的操作门槛相当低。”
报道指出，与针对美国的大型“战略”核武相比，俄罗斯的战术核武器可以通过陆地或海上发射的导弹或飞机运载发射，其设计目的是在欧洲和亚洲的有限战场上使用。不过，现代化的战术核武弹头仍然可以释放比1945年投在日本长崎和广岛的核武器更大的能量。
专家们认为，虽然这些文件至少已经有10年之久，但是对于俄罗斯当前的军事指导思路仍然有效。
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泄密文件还揭示出，虽然2001年，中国和俄罗斯承诺互不首先使用核武器，也不将战略核导弹瞄准对方，但俄军的防御计划暴露了莫斯科安全精英对中国深深的不信任。
文件中包含的训练材料中显示，俄罗斯东部战区曾针对可能出现的遭中国入侵的多种场景进行过应对演练。
报道称，虽然莫斯科和北京现在关系紧密，俄罗斯将部队从东部调往乌克兰，但它仍在继续加强东部防御。国际战略研究所战略、技术和军备控制主任阿尔伯克（William Alberque）对《金融时报》表示：“俄罗斯仍继续在靠近中国边境的远东地区加强和演练其核打击能力。……其中许多系统的射程仅覆盖中国。”
他还指出，俄罗斯去年6月和11月在与中国接壤的两个地区举行军演时，使用过可装载核弹头的伊斯坎德尔导弹（Iskander missiles）。
阿尔伯克还分析指出，他认为与中国或美国相比，俄罗斯对乌克兰使用战术核武器的门槛可能更高，因为乌克兰不具有核武器，也没有能力发动同等规模的地面入侵。
阿尔伯克说，俄罗斯领导人认为，对中国或美国的核打击可能会“令人清醒”，而对乌克兰的核打击则很可能会使冲突升级，并导致美国或英国的直接干预。“这绝对是普京最不愿意看到的。”他说。
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