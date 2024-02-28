俄泄密军事文件揭示使用战术核武的门槛相当低

（德国之声中文网）英国《金融时报》报道称，该报掌握到29份2008年至2014年间制定的俄罗斯秘密军事文件。其中包括对于使用核武器原则的讨论。

报道称，泄密文件明确指出俄罗斯使用核武器的标准，从敌方入侵俄罗斯领土到更具体的触发因素，例如俄罗斯20%的战略弹道导弹潜艇遭摧毁。

卡内基俄罗斯欧亚中心主任陈寒士（Alexander Gabuev）对《金融时报》表示：“这是我们第一次在公开场合看到此类文件。文件表明，如果无法通过常规手段实现预期结果，那么使用核武器的操作门槛相当低。”

报道指出，与针对美国的大型“战略”核武相比，俄罗斯的战术核武器可以通过陆地或海上发射的导弹或飞机运载发射，其设计目的是在欧洲和亚洲的有限战场上使用。不过，现代化的战术核武弹头仍然可以释放比1945年投在日本长崎和广岛的核武器更大的能量。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



专家们认为，虽然这些文件至少已经有10年之久，但是对于俄罗斯当前的军事指导思路仍然有效。

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泄密文件还揭示出，虽然2001年，中国和俄罗斯承诺互不首先使用核武器，也不将战略核导弹瞄准对方，但俄军的防御计划暴露了莫斯科安全精英对中国深深的不信任。

文件中包含的训练材料中显示，俄罗斯东部战区曾针对可能出现的遭中国入侵的多种场景进行过应对演练。

报道称，虽然莫斯科和北京现在关系紧密，俄罗斯将部队从东部调往乌克兰，但它仍在继续加强东部防御。国际战略研究所战略、技术和军备控制主任阿尔伯克（William Alberque）对《金融时报》表示：“俄罗斯仍继续在靠近中国边境的远东地区加强和演练其核打击能力。……其中许多系统的射程仅覆盖中国。”

他还指出，俄罗斯去年6月和11月在与中国接壤的两个地区举行军演时，使用过可装载核弹头的伊斯坎德尔导弹（Iskander missiles）。

阿尔伯克还分析指出，他认为与中国或美国相比，俄罗斯对乌克兰使用战术核武器的门槛可能更高，因为乌克兰不具有核武器，也没有能力发动同等规模的地面入侵。

阿尔伯克说，俄罗斯领导人认为，对中国或美国的核打击可能会“令人清醒”，而对乌克兰的核打击则很可能会使冲突升级，并导致美国或英国的直接干预。“这绝对是普京最不愿意看到的。”他说。

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