 俄气公司首次向中国交付液化天然气 | 经济纵横 | DW | 15.09.2023

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经济纵横

俄气公司首次向中国交付液化天然气

俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司周五（9月15日）表示，该公司已通过北极北海航线首次向中国交付了一批液化天然气。与使用苏伊士运河相比，北极航线将运输时间缩短了一周多。

由于俄罗斯因入侵乌克兰而受到西方国家制裁，作为国民经济支柱的俄罗斯天然气工业股份公司希望在欧洲成交量大幅下滑后仍然维持液化天然气交付量。

由于俄罗斯因入侵乌克兰而受到西方国家制裁，作为国民经济支柱的俄罗斯天然气工业股份公司希望在欧洲成交量大幅下滑后仍然维持液化天然气交付量。

（德国之声中文网）俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气公司）周五（9月15日）表示，随着冰盖的消退使北极北海航线变得更加可行，该公司已通过该航线首次向中国交付了一批液化天然气。

俄罗斯当局希望，在乌克兰冲突后，莫斯科的传统欧洲客户正在减少对俄罗斯的能源依赖之际，这条路线将有助于增加向亚洲的石油和天然气输送量。

该公司在一份声明中表示：“俄罗斯天然气工业股份公司首次沿北海航线交付自产液化天然气。”

与使用埃及苏伊士运河相比，北极航线将运输时间缩短了一周多。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，液化天然气运输船大诺夫哥罗德号（Velikiy Novgorod）于8月14日离开圣彼得堡西部城市波托瓦亚的液化天然气接收站，周五在中国河北省唐山港完成了卸货工作。

俄罗斯第二大天然气生产商、私营集团诺瓦泰克（Novatek）曾在2018年使用同样的路线向中国运送天然气。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，这条路线“大大缩短了向亚太国家运送液化天然气的时间”。

由于俄罗斯因入侵乌克兰而受到西方国家制裁，作为国民经济支柱的俄罗斯天然气工业股份公司希望在欧洲成交量大幅下滑后仍然维持液化天然气交付量。

今年上半年，俄罗斯天然气工业股份公司的净利润下降了八倍，降至30亿美元。

关于液化天然气，你应该了解这些！

（法新社）

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