 俄杜马赞同卢甘斯克和顿涅茨克独立地位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2022

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时政风云

俄杜马赞同卢甘斯克和顿涅茨克独立地位

俄罗斯国家杜马呼吁总统普京正式承认乌克兰东部分裂地区，而这一行为严重违反《明斯克协议》。

Russland Moskau | Sitzung der Duma

俄罗斯议会下院杜马

（德国之声中文网）俄罗斯杜马（议会）多数表决通过一项议案，要求政府正式承认乌克兰东部分离主义地区独立。议案敦请总统普京，做出决定，正式承认乌东卢甘斯克和顿涅茨克两个分离地区为"人民共和国"。杜马议长沃洛丁（Wjatscheslaw Wolodin）称，相关文件将立即呈交总统。

克里姆林宫一发言人就此表示，国家杜马决议案反映了俄罗斯人民的意愿，但政府尚未做出决定。

杜马的这一表决结果在分离主义地区被视为一大成功。

乌克兰则对俄方发出警告，不得走出这一步。基辅强调，卢甘斯克和顿涅茨克是乌克兰不可分割的国家领土。

2014年，亲俄分裂分子在顿涅茨克和卢甘斯克地区宣布成立"独立人民共和国"，引发同乌克兰军队的武装冲突，迄今有超过 13000 人丧生。乌克兰和西方国家指责俄罗斯向分裂分子提供了军事支持。克里姆林宫断然否认。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在基辅对媒体表示，如果顿涅茨克和卢甘斯克被承认为独立国家，就意味着俄罗斯在事实上和法律上退出《明斯克协议》。

以白俄罗斯首都明斯克命名的这一和平协议于2015年在法德斡旋下达成。根据该协议，乌东亲俄分离地区主权属于乌克兰，但享受广泛自治权。俄罗斯认为乌克兰没有让亲俄的乌东地区实现自治。

数月来，俄罗斯在与乌克兰接壤的边境部署大量军队，大幅加剧了冲突紧张局势，西方国家担心俄罗斯准备入侵乌克兰。莫斯科否认有任何入侵计划，反而宣称受到乌克兰和西方的"威胁"。

Ukraine Mariupol im Donezk Gebiet

图 位于乌军和亲俄分裂武装之间：马里乌波尔（Mariupol）

莫斯科和乌东地区分离主义势力同时指责基辅计划发动攻势以夺回乌克兰东部地区。基辅明确予以否认。与此相关，俄罗斯官方已首次正式考虑向乌东分裂分子提供武器。

北约和欧盟警告普京，不得正式承认乌克兰东部分裂地区。北约秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔表示，此举将构成对乌克兰主权及其领土的"公然侵犯"。欧盟外交委员博雷尔在推特上明确表示，莫斯科若走出这一步，就是公然违反明斯克协议。

观看视频 02:52

生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

（德新社，路透社）

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