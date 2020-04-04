俄杜马不满"不实报道" 德国之声驳回指责

（德国之声中文网）德国之声发言人容佩尔特（Christoph Jumpelt）驳回俄罗斯杜马对德国之声报道的指控。此前，俄议会指责德国之声，"散布有关俄罗斯抗击新冠疫情的不实消息"。德国之声并未直接从俄方收到有关指控。

"不实报道"

俄杜马一相关调查委员会的负责人在网上发表的一份通报中提出了有关指责，称所涉及的是一篇报道，在该报道中，一名活动人士谈到了俄《制止不实消息传播法》，称该法是对新冠病毒危机时期言论自由的侵犯。

除德国之声外，俄杜马还点了其它若干境外媒体的名： 美国自由电台（Radio Liberty）和批评性门户网站美杜沙（Meduza），指控它们散布关于俄罗斯国内治疗COVID-19新冠病毒患者的呼吸机严重不足的"错误消息"。

德国之声驳斥

俄杜马的指控很可能与德国之声俄语网页上周六（4月4日）发表的一篇文章有关。该文涉及俄当局对有关圣彼得堡新冠病毒疫情的所谓"不实报道"的调查。德国之声发言人容佩尔特写道："德国之声引述了受调查的那名女性的律师和向这名女性提供了律师的人权组织'Prawosatschschita Otkrytki'协调人。（……）这是完全正常的报道。"

容佩尔特指出，恰恰是在目前这样的时期，公众有权得到完整的信息。他表示，涉及报道新冠病毒疫情及其所造成的影响，"德国之声，或者所有媒体，在俄罗斯统统被监控，令人忧虑" 。他指出，采取这样的措施，是"没有信心的表现"。

去年夏天，俄杜马就曾对德国之声提出过指控。当时，俄政界人士指责这家德国对外媒体呼吁民众参加在莫斯科的大规模示威行动，并威胁吊销德国之声记者在俄罗斯的工作许可。联邦德国外长马斯也介入了此事。最终，俄外长决定不对德国之声和其他境外媒体进行制裁。

凝炼/叶宣（德新社、德国之声）