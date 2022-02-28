俄智库负责人：默克尔可能是合适的调解人

德国之声英语频道主持人Gerhard Elfers3月2日连线位于莫斯科的智库、俄罗斯国际事务委员会主任安德烈·科尔图诺夫（Andrei Kortunov）。
（德国之声中文网）
Gerhard Elfers: 我们现在请到了安德烈·科尔图诺夫，他是俄罗斯国际事务委员会主任，一个位于莫斯科的智囊团，由包括外交部在内的多个俄罗斯机构创立。你是俄罗斯最受尊敬的外交政策专家之一。能告诉我们谁建议俄罗斯总统入侵乌克兰以及为什么吗？
安德烈·科尔图诺夫：我想我回答不了这个问题。我只能说，我不认为是外交官、外交部或智囊团建议他（普京）这么做。因为据我所知，所有受人尊敬的智囊团中的专家都认为这一行动是不可想象的。我们做了成本效益分析，我想我们所有人--也许只有极少数人例外--得出的结论是，即使我们把所有的道德考虑放在一边，我们都得出结论，即使军事行动成功，俄罗斯也会有很大损失，而不会有太多收获。
Gerhard Elfers：好的，那我问你另一个杀手级的问题，普京想要什么？
安德烈·科尔图诺夫：你可能应该问普京，但我认为他有一个要求清单。 首先，他不希望乌克兰加入北约，不希望乌克兰在军事技术领域与北约合作。 其次，我认为他希望乌克兰经历他声称的近乎于柏林去纳粹化的进程，这意味着最大的民族主义力量应该以某种方式被边缘化，如果不是从政治舞台上被抹去的话。 很显然，他还希望乌克兰承认顿巴斯共和国、卢甘斯克和顿涅茨克共和国的独立性。 我认为克里姆林宫的理想的决策方案是彻底重塑乌克兰。
俄罗斯国际事务委员会主任安德烈·科尔图诺夫（Andrei Kortunov）
Gerhard Elfers: 在普京的核心圈子里，有没有人敢反驳总统？
安德烈·科尔图诺夫：我认为没有，我们看到在安全理事会会议上，他们都一致支持总统，此外，你知道，就目前而言，如果你看看民意调查，你会发现大多数俄罗斯人也支持克里姆林宫在乌克兰的行动，因为他们认为这不是一场针对乌克兰的战争，而是将乌克兰人民从西方的邪恶影响中解放出来的行动。
Gerhard Elfers: 那么，普通的俄罗斯人在多长时间内会相信这种理论，并接受为一场战争而受到制裁和惩罚，据我所知，他们中的许多人一开始并不想要这场战争。
安德烈·科尔图诺夫：嗯，我们不知道。我们不知道这种支持有多强，什么会让支持下降。我估计可能会取决于行动长短、行动造成的附带损害，俄罗斯必须为之付出的血和财富的代价。当战争爆发，人们往往会围绕着国旗集会。如果战争拖得更长，或许他们再想一想军事行动设定的目标，那么他们就会产生自己应该做什么，应该如何行动的第二种想法。
Gerhard Elfers: 那么，让我们来谈谈这场危机的出路，从你的角度来看，如何才能找到解决这个问题的办法？
安德烈·科尔图诺夫：嗯，首先，很明显，俄罗斯人和乌克兰人之间应该进行直接谈判。而且我知道要找到共同点是非常困难的。双方立场截然相反，这构成了一个问题。也许他们将需要某种调解，你知道，一个机构或一个双方都尊重、了解问题所在的人。像前总理默克尔这样的人可能是可以协助双方找到一些，至少是临时妥协办法，阻止流血的合适人选。
Gerhard Elfers: 俄罗斯和乌克兰周一进行了首次会谈。他们应该会继续会谈，但现在的情况是，俄罗斯去谈判基本上是要求乌克兰投降。这种情况会改变吗？
安德烈·科尔图诺夫：我们不知道。我认为，这将部分取决于行动的成功程度。乌克兰显然认为，它可以动员国际支持。而俄罗斯领导层相信，他们可以完成自己提出的任务。因此，如果有如此顽固的立场，就很难达成妥协。
（以 上为 采访节选）
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