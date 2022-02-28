俄智库负责人：默克尔可能是合适的调解人

（德国之声中文网）

Gerhard Elfers: 我们现在请到了安德烈·科尔图诺夫，他是俄罗斯国际事务委员会主任，一个位于莫斯科的智囊团，由包括外交部在内的多个俄罗斯机构创立。你是俄罗斯最受尊敬的外交政策专家之一。能告诉我们谁建议俄罗斯总统入侵乌克兰以及为什么吗？

安德烈·科尔图诺夫：我想我回答不了这个问题。我只能说，我不认为是外交官、外交部或智囊团建议他（普京）这么做。因为据我所知，所有受人尊敬的智囊团中的专家都认为这一行动是不可想象的。我们做了成本效益分析，我想我们所有人--也许只有极少数人例外--得出的结论是，即使我们把所有的道德考虑放在一边，我们都得出结论，即使军事行动成功，俄罗斯也会有很大损失，而不会有太多收获。

Gerhard Elfers：好的，那我问你另一个杀手级的问题，普京想要什么？

安德烈·科尔图诺夫：你可能应该问普京，但我认为他有一个要求清单。 首先，他不希望乌克兰加入北约，不希望乌克兰在军事技术领域与北约合作。 其次，我认为他希望乌克兰经历他声称的近乎于柏林去纳粹化的进程，这意味着最大的民族主义力量应该以某种方式被边缘化，如果不是从政治舞台上被抹去的话。 很显然，他还希望乌克兰承认顿巴斯共和国、卢甘斯克和顿涅茨克共和国的独立性。 我认为克里姆林宫的理想的决策方案是彻底重塑乌克兰。

俄罗斯国际事务委员会主任安德烈·科尔图诺夫（Andrei Kortunov）

Gerhard Elfers: 在普京的核心圈子里，有没有人敢反驳总统？

安德烈·科尔图诺夫：我认为没有，我们看到在安全理事会会议上，他们都一致支持总统，此外，你知道，就目前而言，如果你看看民意调查，你会发现大多数俄罗斯人也支持克里姆林宫在乌克兰的行动，因为他们认为这不是一场针对乌克兰的战争，而是将乌克兰人民从西方的邪恶影响中解放出来的行动。

Gerhard Elfers: 那么，普通的俄罗斯人在多长时间内会相信这种理论，并接受为一场战争而受到制裁和惩罚，据我所知，他们中的许多人一开始并不想要这场战争。

安德烈·科尔图诺夫：嗯，我们不知道。我们不知道这种支持有多强，什么会让支持下降。我估计可能会取决于行动长短、行动造成的附带损害，俄罗斯必须为之付出的血和财富的代价。当战争爆发，人们往往会围绕着国旗集会。如果战争拖得更长，或许他们再想一想军事行动设定的目标，那么他们就会产生自己应该做什么，应该如何行动的第二种想法。

Gerhard Elfers: 那么，让我们来谈谈这场危机的出路，从你的角度来看，如何才能找到解决这个问题的办法？

安德烈·科尔图诺夫：嗯，首先，很明显，俄罗斯人和乌克兰人之间应该进行直接谈判。而且我知道要找到共同点是非常困难的。双方立场截然相反，这构成了一个问题。也许他们将需要某种调解，你知道，一个机构或一个双方都尊重、了解问题所在的人。像前总理默克尔这样的人可能是可以协助双方找到一些，至少是临时妥协办法，阻止流血的合适人选。

Gerhard Elfers: 俄罗斯和乌克兰周一进行了首次会谈。他们应该会继续会谈，但现在的情况是，俄罗斯去谈判基本上是要求乌克兰投降。这种情况会改变吗？

安德烈·科尔图诺夫：我们不知道。我认为，这将部分取决于行动的成功程度。乌克兰显然认为，它可以动员国际支持。而俄罗斯领导层相信，他们可以完成自己提出的任务。因此，如果有如此顽固的立场，就很难达成妥协。

（以 上为 采访节选）

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一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

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一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



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