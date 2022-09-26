俄明年推出数字卢布 将用於与中国的相互结算

（德国之声中文网）根据路透社报导，一位俄罗斯资深议员周一（9月26日）表示，在明年初推出数字卢布后，俄罗斯计划在与中国的相互结算中使用这种货币，因为俄罗斯正在试图降低美国对全球金融体系的控制。

与许多国家一样，俄罗斯过去几年一直在开发数字货币，以实现其金融系统的现代化，加快支付速度，并抵御比特币等加密货币获得影响力的威胁。在俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁，导致俄罗斯无法进入大量的全球金融市场基础设施时，俄罗斯央行已与银行进行数字卢布的测试。

俄罗斯议会下院金融委员会主席阿克萨科夫（Anatoly Aksakov）在接受俄罗斯议会报采访时说，考虑到这一点，俄罗斯正在寻找进行交易的替代手段。他说：「数字金融资产丶数字卢布和加密货币的话题目前在社会上愈演愈烈，因为西方国家正对我们实施制裁，这也为银行转账，包括国际结算带来了问题。」

他表示，货币数字化是关键，因为资金流动可以绕过不友好国家控制的系统。多年来，俄罗斯中央银行和政府在加密货币监管问题上争论不休。阿克萨科夫说，他希望今年能能出台相关立法。

他补充道，数字卢布的下一步将是推出与中国的相互结算，中国已经开始测试其数字人民币。阿克萨科夫说：「如果我们推出数字卢布，那么其他国家将开始积极使用它，而这将有效终结美国对全球金融体系的控制。」

随着西方国家开始回避俄罗斯，与北京的合作对莫斯科来说变得越来越重要。两国已经增加了相互之间的贸易，俄罗斯公司已经开始以人民币发行债务。

一些央行专家还表示，新技术意味着各国将能够更直接地相互交易，使其减少对西方主导的支付渠道的依赖，如SWIFT系统。由于西方制裁，许多俄罗斯银行已经失去了进入该系统的机会。

（路透社等）

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